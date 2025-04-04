Физиев, Мокаев и еще 4 топ-бойца, чья карьера пошла по нисходящей в 2025-м

Еще недавно они побеждали одного соперника за другим и продвигались к вершинам рейтингов. Но на сегодняшний день карьеры некоторых звезд UFC пошли по нисходящей

1. Марвин Веттори

Долгое время Марвин Веттори считался крепким топом среднего дивизиона UFC. Даже после поражения в титульном поединке от Исраэля Адесаньи он вернулся с победой над Пауло Костой, заявив о своих чемпионских амбициях.

Только вот далее итальянца начали преследовать нестабильность и травмы. В своем недавнем поединке в середине марта против Романа Долидзе бывший претендент на титул выглядел тенью самого себя.

Марвин Веттори (справа) globallookpress.com

Все 5 раундов Веттори избегал открытой драки и в итоге уступил грузину единогласным решением судей в реванше. Теперь у Марвина лишь одна победа и 3 поражения за 4 предыдущих поединка.

Если последние 2-3 года он считался не суперзвездой, а просто крепким топом, то теперь в этом есть большие сомнения. Нынешняя форма бойца далека от идеальной. Соответственно медленно и плавно он скатился в рейтинге средневесов с третьей до десятой позиции.

2. Шара Буллет

Шарабутдин Магомедов globallookpress.com

Шарабутдин Магомедов дебютировал в сильнейшей лиге мира в октябре 2023 года в статусе непобежденного. И практически за год российский боец в рамках среднего дивизиона набил серию из четырех выигранных поединков.

Несмотря на не самый высокий уровень оппозиции, в UFC стали преподносить Шарабутдина Магомедова, как потенциального топа. Его поместили на 15-ю строчку в рейтинге после яркой победы нокаутом над Арменом Петросяном и дали в соперники британского ветерана Майкла Пейджа.

Однако 37-летний «Веном» раскрыл в октагоне все слабые стороны российского бойца. Безоговорочная победа британца единогласным решением судей разрушила хайп вокруг Шары Буллета. С одной стороны, одна осечка не должна повлиять на дальнейшую карьеру.

Однако теперь, когда россиянин потерпел неудачу, громкого поединка с кем-либо и числа топов среднего дивизиона ему точно не видать. Получается, что из непобежденного и амбициозного бойца Магомедов просто превратился в середняка. В таком статусе путь на вершину займет гораздо больше времени.

3. Мухаммад Мокаев

Мухаммад Мокаев vs Манель Капе / Лучшие Моменты (HD)

Летом прошлого года на домашнем турнире в Манчестере Мухаммад добыл уже седьмую для себя победу кряду в UFC, одолев единогласным решением судей Манеля Капа. Тот поединок получился максимально скучным, однако этнический дагестанец после не самого лучшего выступления не постеснялся у руководства лиги попросить титульный бой.

Впоследствии у Мокаева возник конфликт с Даной Уайтом и промоутерами. К тому моменту у бойца, как раз, закончился контракт, и в связи сложившейся ситуацией его решили не продлевать с ним.

Случай абсолютно беспрецедентный. Ранее еще никого не увольняли из UFC в статусе непобежденного и с семью победами подряд. Мухаммад пообещал вернуться в UFC в ближайшее время. Он принял участие на одном из турниров лиги BRAVE, где одержал победу сабмишном.

Только вот переговоры по поводу нового контракта с UFC провалились. Теперь же Мухаммад и вовсе выступает в лиге Carate Combat, а это на 2 ступени ниже, чем любой профессиональный промоушен в Европе или на Востоке. Вот так раз из-за разногласий и конфликтов Мокаев проделал путь от потенциального претендента на титул UFC в наилегчайшем весе до бойца региональной лиги каратэ.

4. Джамал Хилл

Джамал Хилл globallookpress.com

В январе 2023 года Джамалу несказанно повезло. Тогда в полутяжелом дивизионе было смутное время, а чемпионский пояс все еще оставался вакантным. Выбор руководства промоушена неожиданно пал на Хилла и ветерана Гловера Тейшейру.

Молодой американец без каких-либо проблем разбил возрастного соперника и стал новым чемпионом. Только вот удержаться на вершине у него так и не получилось. Падение Хилла началось еще в прошлом году.

Тогда на юбилейном 300-м турнире Джамала в глухой нокаут в первом раунде отправил Алекс Перейра. Череда неудач американского бойца продолжилась зимой 2025-го. На этот раз Хилл ничего не смог противопоставить в октагоне Иржи Прохазке и вновь был нокаутирован.

На конец апреля 2025-го Джамалу назначили поединок против Халила Раунтри. Однако бывший чемпион дивизиона получил травму и выбыл из строя на неопределенный срок. После двух поражений кряду и проблем со здоровьем бороться за чемпионский пояс Хиллу будет очень сложно.

5. Леон Эдвардс

Шон Брэди против Леона Эдвардса globallookpress.com

Культовый нокаут в поединке с Камару Усманом летом 2022-го, победа над ним же в трилогии, успех в противостоянии с Колби Ковингтоном и беспроигрышная серия из 12-ти поединков закрепили Леона Эдвардса в статусе одного из сильнейших полусредневесов в истории.

В преддверии ответного боя против Мухаммада в прошлом году многие считали англичанина большим фаворитом. Однако Белал продемонстрировал невероятную активность в борьбе, перерабатывая противника на протяжении почти всех 25 минут.

Так Леон впервые проиграл на домашнем турнире в Англии и лишился чемпионского титула. Шанс закрыть неудачу предоставился вновь у себя на родине, на этот раз уже против Шона Брэди 22 марта этого года.

Однако для Эдвардса прошедший поединок получился еще более разгромным, чем предыдущий. Как и Мухаммад, Брэди разбивал оппонента на нижнем этаже. Только в отличие от нынешнего чемпиона Шон сумел финишировать Леона, проведя удушающий прием в четвертом раунде.

Эдвардс потерпел первое поражение в карьере, второй раз кряду проиграл у себя дома в Англии и, в целом, стал действовать в поединках очень осторожно и неуверенно. Так что к его пребыванию в топ-5 в полусреднем весе очень много вопросов.

6. Рафаэль Физиев

Джастин Гейджи и Рафаэль Физиев globallookpress.com

После неудачного дебюта в UFC в 2019 году Рафаэль стремительно набрал обороты. «Атаман» одержал 6 побед подряд, 3 из которых были нокаутом. Физиев довольно высоко поднялся в рейтингах и уже находился в шаге от попадания в топ-5 легкого дивизиона.

Однако в марте 2023-го в карьере Физиева началась череда неудач, которая продолжается и по сей день. Азербайджанец получил в соперники именитого Джастина Гейджи, но уступил ему решением большинства. Очередной поединок против Матеуша Гамрота также сложился неудачно.

«Атаман» травмировал ногу, вследствие чего потерпел поражение техническим нокаутом. Несколько недель назад он вернулся в октагон в марте в реванше с Джастином Гейджи, но снова уступил, на этот раз единогласным решением судей.

Сейчас у азербайджанца 3 поражения подряд и 11-я строчка в рейтинге (минус 5 позиций за 2 года). Карьера в легком весе явно пошла по нисходящей. Теперь у Физиева встал вопрос о смене категории и переходе в полулегкий дивизион.