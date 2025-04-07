Мерфи одолел Эммета, Сабатини деклассировал Брито. Обзор карда UFC Vegas 105

В ночь с 5 на 6 апреля состоялся турнир UFC Vegas 105. В главном событии вечера в полулегком весе Джош Эммет встретился с Лероном Мерфи

Результаты боев предварительного карда

1. Лома Лукбунми единогласным решением одолела Истелу Нунес в женском минимальном весе

2. Ванесса Демопулус уступила единогласным решением Талите Аленкар в женском минимальном дивизионе

3. Виктори Генри победил единогласным решением Педро Фалько в легчайшем дивизионе

4. Рис Макки в рамках полусреднего веса победил техническим нокаутом в первом раунде Даниэля Фрунзе

5. Дион Барбоса в женском наилегчайшем дивизионе сразится с Дианой Белбитой

6. Мартин Будай в тяжелом весе победил единогласным решением Урана Сатыбалдиева

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 105: Мерфи vs Эммет

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в среднем весе с участием Торреза Финни и Роберта Валентина. В этом противостоянии фанаты рассчитывали увидеть яркий и быстрый нокаут, однако битва затянулась на все 3 раунда.

Финни постоянно сокращал дистанцию, пытаясь нивелировать преимущество соперника в росте. Порой, американец бездумно заходил с размашистыми оверхедами и пропускал необязательные удары. В защите у Торреза были определенные проблемы.

Ввиду многочисленных пропущенных попаданий мнения судей при выборе победителя разделились. Первый из них отдал бой Валентину, но двое других остались на стороне Финни. Таким образом, американский боец сохранил ноль в графе поражений, одержав 11-ю победу в карьере.

В наилегчайшем весе состоялся поединок с участием Одэ Осборна и Луи Гурула. Бойцы с первых секунд встречи задали довольно высокий темп. Осборн сходу завладел инициативой, поддавливая дебютанта промоушена к сетке.

Новичок UFC раз за разом пропускал мидл-кики. При этом периодически взрывался с многоударными комбинациями. С небольшим преимуществом Осборн забрал первый раунд в свой актив, а после перерыва продолжил свое давление.

Так в одном из эпизодов Одэ наградил оппонента мощным кроссом в голову, когда тот пытался контратаковать. Далее новичок принял на себя еще несколько ударов в партере и судья остановил поединок, присудив Осборну победу техническим нокаутом.

Джеральд Мершарт globallookpress.com

В среднем весе сошлись 2 ветерана UFC Джеральд Мершарт и Брэд Таварес. В этом поединке фанаты увидели классическое противостояние борца против ярко выраженного ударника. Мершарт ожидаемо сближал дистанцию со своим соперником с целью проведения тейкдауна.

Однако Таварес без проблем заблокировал абсолютно все попытки проходов в ноги. Более того, Брэд еще и дважды отправил противника в нокдаун во втором отрезке. Джеральд взвинтил обороты лишь в заключительной пятиминутке.

Один из рекордсменов дивизиона по количеству поединков шел вперед, не жалея сил и пытаясь застать Тавареса врасплох. За счет большей активности Джеральд забрал третий раунд, но проиграл бой со счетом 28:29 единогласным решением.

Очередной поединок состоялся в легчайшем весе. И в самом начале встречи Кортавиус Ромиус с Чаном Хо Ли решили выяснить, чья же борьба лучше. Американец провел быстрый тейкдаун, только вот закрепиться в доминирующей позиции в партере не вышло.

После неудачной попытки болевого приема корейский боец оформил свип и сам оказался сверху. Чан Хо был близок к досрочной победе. Он дважды пытался взять оппонента на сабмишн, но тот удивительным образом выбрался из захвата и продержался до перерыва.

Однако во втором раунде Ли закончил начатое. Бойцы продолжили выяснять отношения на канвасе и в позиционной борьбе Ромиус вновь проиграл позицию. На этот раз южнокореец не стал искать сабмишн, а просто забил Кортавиуса ударами в гранд-энд-паунде и выиграл техническим нокаутом.

Победный сериал Мерфи и Сабатини продолжается

Пэт Сабатини (справа) globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полулегком весе состоялся бой с участием Жоандерсона Брито и Пэта Сабатини. В предыдущих поединках эти парни радовали фанатов яркими финишами.

Но когда в клетке сходятся 2 крепких и неуступчивых бойца, как правило, встреча затягивается надолго. Битва Брито с Сабатини не стала исключением. После 2-3 разменов в стойке Пэт сократил дистанцию и оформил тейкдаун.

Бразилец, находясь в позиции лежа на спине, попытался провести гильотину своему сопернику, но безуспешно. А вот далее Сабатини полностью захватил контроль над ситуацией в партере и уже сам был близок к выигрышу сабмишном.

Одностороннее доминирование американского бойца на канвасе продолжилось после перерыва. Поначалу Сабатини просто вязал визави в клинче у сетки, а затем стянул вниз и вновь контролировал его там до конца раунда. Подобная ситуация происходила и в заключительном отрезке.

Пэт, словно бетонная плита, давил на Брито в партере, не позволяя тому подняться на ноги. У американского бойца более 13,5 минут контроля на канвасе за поединок. В итоге Сабатини абсолютно заслуженно одержал победу единогласным решением.

В главном событии вечера в рамках полулегкого дивизиона состоялся поединок с участием Джоша Эммета и Лерона Мерфи. В преддверии очного противостояния бойцы располагались на восьмой и десятой позициях в рейтинге. Лерон сходу завладел инициативой и оказывал давление на сорокалетнего ветерана.

Эммет в привычной манере отстреливался со средней дистанции размашистыми ударами, с целью срубить оппонента на настил. Но любую попытку сближения расстояния британец парировал контратаками — так на лице Эммета появилась сечка уже по истечении первых пяти минут.

Пассивное наступление Лерона продолжилось после перерыва. Посреди раунда Джош неожиданно решил провести тейкдаун, только вновь едва не попался сабмишн, как в поединке с Яиром Родригесом. На этот раз американец не позволил оппоненту закрыть треугольник на шее и сумел подняться на ноги, чтобы продолжить бой в стойке.

Третий отрезок раунд остался за британцем. Эммет взвинтил обороты лишь в четвертом отрезке, но донести до цели нокаутирующий удар так и не сумел. В финальном раунде Лерон делал все, чтобы плавно довести поединок до решения судей.

Британец был лучше оппонента в четырех раундах, вследствие чего выиграл бой по очкам и продолжил свое беспроигрышное шествие. Теперь у Мерфи 8 побед подряд в полулегком дивизионе, и следующим своим соперником он хочет видеть бывшего претендента на титул Брайана Ортегу.