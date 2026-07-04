5 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Химнасия» Ла-Плата. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.42.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы минувший сезон провели продуктивно. Команда Сергея Семака наконец-то вернула «золото» в город на Неве.

При этом «Зенит» лишь на 2 очка опередил «Краснодар». Вот только забивали питерцы в среднем реже двух мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Петербуржцы в спарринге переиграли махачкалинское «Динамо» (2:0).

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До того зенитовцы уверенно расправились с «Ленинградцем» (4:0). Да и последний матч минувшего чемпионата с «Ростовом» завершился викторией (1:0).

В пяти своих последних матчах «Зенит» добыл пять побед. Забили петербуржцы 12 мячей при всего двух пропущенных в свои ворота. А вот не пропускала команда Семака в трех последних поединках.

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Состояние команды: Петербуржцы намерены продлить свой успешный сериал в летних спаррингах. Плюс в приличных кондициях находятся бразильские легионеры.

Плюс петербуржцы уже вошли в игровой ритм. Да и пора бы улучшать собственную результативность Александру Соболеву. К тому же аргентинцы будут отличным раздражителем для команды Семака.

«Химнасия» Ла-Плата

Турнирное положение: «Волки» прошедший сезон едва ли запишут в актив. Команда заняла 6-е место в турнирной таблице.

Причем «Химнасия» Ла-Плата забила лишь 19 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда те же 19 раз в 16 поединках чемпионата. Да и победить ей удалось 8 раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Ривер Плейту» (0:2).

Несколько ранее команда нанесла поражение «Велес Сарсфилду» (1:0). К тому же поединок с «Аргентинос Хуниорс» также завершился викторией (2:0).

До последней коллизии «Химнасия» Ла-Плата добыла 7 побед кряду. А вот низкая реализация является давним бичом «волков».

Состояние команды: «Волки» летом серьёзно обновляются в кадровом плане. Вот только команда давненько не проводила официальных матчей.

Аргентинские команды традиционно крепки и весьма техничны. Так что дать бой чемпиону России «волки» уж точно постараются.

«Волки» до поражения от «Ривер Плейта» не пропускали в пяти матчах кряду. Тем не менее, команда в матче с «Зенитом» явно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Зенит» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценивается в 3.60, тогда как победа оппонента — в 5.80.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 1.68 и 2.14.

Прогноз: Петербуржцы прибавляют с каждым матчем, тогда как «Химнасия» Ла-Плата испытывает дефицит в игровой практике.

2.42 Фора «Зенита» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Зенит» — «Химнасия» Ла-Плата позволит вывести на карту выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Фора «Зенита» -1.5 за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.45 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Зенит» — «Химнасия» Ла-Плата принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.45.

Пять причин, почему ставка зайдет