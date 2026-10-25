Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропустит гостевой матч 10-го тура испанской Ла Лиги против «Барселоны», сообщает Marca.

Тибо Куртуа globallookpress.com

У 34-летнего бельгийского голкипера диагностировали тяжелый грипп. Игрок рассчитывал на улучшение состояния и пытался ускорить восстановление для попадания в заявку, однако медицинский и тренерский штаб «сливочных» приняли решение оставить футболиста в Мадриде.

Место в стартовом составе «королевского клуба» в Эль-Класико займет украинский вратарь Андрей Лунин. В заявку команды также вошел 19-летний голкипер Илья Волошин.