8 марта на UFC 326 состоялся реванш Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры в легком весе в бою за пояс BMF. Победа «Дю Бронкса» спутала все карты и изменила расклад сил в дивизионе

Доминирование длиной в 25 минут

8 марта в Лас-Вегасе прошел номерной турнир UFC 326. Главным событием вечера стал реванш между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой. На кону стоял пояс BMF, который гаваец защищал уже во второй раз. Для многих именно Холлоуэй считался фаворитом, ведь за его плечами были яркие победы над Гейджи и Порье.

Однако уже первый раунд расставил все по местам. Оливейра сразу пошел в борьбу и уже через минуту перевел Макса на настил. Чарльз методично улучшал позицию, забрал спину и принялся искать удушающий прием. Холлоуэй улыбался, но было видно, что происходящее застало его врасплох.

Такого развития событий не ждали ни зрители, ни сам гаваец. Второй отрезок ничем не отличался от первого. Оливейра снова нырнул в ноги, повалил соперника и принялся обрабатывать его локтями.

Макс пытался подняться, но бразилец был словно приклеен к его спине. Ударная техника гавайца так и осталась за кадром. В середине встречи американец решил навязать рубку в стойке, но Оливейра быстро пресек эту попытку. Очередной проход в ноги, и Холлоуэй снова на лопатках.

Макс Холлоуэй против Чарльза Оливейры globallookpress.com

Макс лишь разводил руками в перерывах между раундами, не понимая, как выбраться из этой западни. Чемпионские отрезки также превратились в формальность. Оливейра вновь перевел оппонента на землю, не давая тому никак проявить себя.

Пятый раунд бразилец начал с прессинга в стойке: жестко пробил по ногам, а далее снова пошел в борьбу, где допустил ошибку. Впервые за бой Холлоуэй оказался сверху, но Чарльз быстро оформил свип и вернул себе преимущество.

Финальный гонг зафиксировал тотальное доминирование «Дю Бронкса» со счетом 50:45 у всех судей. Так бразилец в скучной манере отобрал пояс BMF у Холлоуэя, взяв реванш.

Критика от звезд и провал Холлоуэя

Макс Холлоуэй globallookpress.com

Сразу после боя социальные сети переполнились негодованием. Главным критиком выступил тот, кто сам создал историю пояса BMF. Нейт Диас написал коротко и емко: «Эти парни дрались за мой титул, но они невероятно скучные».

Конор Макгрегор поддержал своего давнего оппонента. Ирландец назвал прошедший бой «шокирующе плохим» и добавил, что Чарльз выступил очень слабо. «Не вешай нос, но не упусти этот пояс», — добавил Конор, обращаясь к Оливейре.

Но объективно Чарльз сделал ровно то, что должен был любой здравомыслящий боец. Он использовал свои сильнейшие стороны против уязвимостей соперника. Чарльз — джитсер экстра-класса, и глупо было бы ожидать, что он пойдет в размен с одним из лучших ударников дивизиона.

Холлоуэй же провалился тактически. После первого тейкдауна на его лице появилось удивление, будто он не ждал борьбы от оппонента. Макс почему-то решил, что Чарльз захочет биться с ним в стойке.

Итог получился закономерным — 20 минут контроля в партере и ни единого шанса для «Благословенного» проявить себя. Защита от тейкдаунов у Холлоуэя отсутствовала.

Гаваец просто лежал и выживал, надеясь на чудо. За 25 минут похвалить Макса можно только за то, что он не дал себя задушить. Правда, для бойца его уровня и статуса это откровенно слабый результат. А вот Оливейра выбрал идеальный геймплан.

После поражения от Топурии и всего лишь одной победы над Гамротом ему нельзя было проигрывать. Любая осечка ставила бы крест на титульных перспективах. Чарльз рисковать не стал и грамотно перестраховался. Да, бой вышел незрелищным, но для бразильца сейчас главное победа.

Что дальше для победителя и проигравшего?

Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра globallookpress.com

С победой над Холлоуэем Оливейра возвращается в элиту легкого веса. Сейчас Чарльз занимает третью строчку рейтинга, и его следующая цель очевидна — титульный бой. 14 июня на турнире в Белом доме встретятся Топурия и Гейджи, и бразилец обязан быть в первом ряду.

Победитель этого поединка станет его следующей мишенью. Но напрашивается и реванш с Арманом Царукяном. Их первый бой на UFC 300 завершился спорным раздельным решением в пользу россиянина. Многие тогда посчитали, что Оливейру засудили.

Реванш выглядит логично и справедливо, а победитель этой пары гарантированно получит титульник. Что касается Холлоуэя, то списывать его со счетов рано. Да, он получил суровый урок реальности, но легкий дивизион не прощает ошибок.

Максу нужно время, чтобы переварить это поражение и провести работу над ошибками. Защита от борьбы теперь должна стать главным приоритетом на тренировках. По именам вариантов для Холлоуэя достаточно. Отлично смотрится бой с Бенуа Сен-Дени.

Интересный поединок может получиться и с Пэдди Пимблеттом. Любимец публики после поражения от Гейджи тоже ищет путь обратно в топ-5. В любом случае, гаваец еще точно пошумит в легком дивизионе. Но а для Оливейры минувший бой стал идеальным возвращением в число потенциальных претендентов.

Он доказал, что с физической формой у него все в полном порядке. Бразилец зубами вырвал себе право на еще один титульный шанс. И теперь уже неважно, кто выйдет против него, Топурия, Гейджи или Царукян. Чарльз снова в игре, он готов к последнему чемпионскому забегу в карьере.