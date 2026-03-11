В ночь с 14 на 15 марта состоится турнир UFC Vegas 114. В главном событии вечера в полулегком весе встретятся Джош Эммет и Кевин Валльехос. Рассмотрим самые интересные бои предстоящего карда

И в прелимах есть, на что посмотреть

В рамках предварительного карда турнира в наилегчайшем весе сойдутся Чарльз Джонсон и Бруно Силва. Бойцы занимают 14-ю и 15-ю строчки в рейтинге накануне очной битвы. Для Джонсона это шанс реабилитироваться после тяжелого поражения в январе.

Тогда Алекс Перес нокаутировал его в первом раунде на UFC 324. Хотя ранее американец шел на серии из четырех побед, где проявил характер в бою с нынешним седьмым номером рейтинга Лонэ Каваной. Чарльз проигрывал стартовые минуты, но перетерпел натиск британца и финишировал визави во втором отрезке.

Джонсон всегда подвижен, хорошо защищается от борьбы и работает в стойке с дальней дистанции. Бруно Силва, напротив, предпочитает чаще работать в партере. Из 15-ти побед в ММА 9 он добыл сабмишенами, включая последний триумф в бою с Хьюном Сунгом Парком.

Правда, в стойке бразилец сильно уязвим. В 2024–2025 годах он дважды подряд проигрывал нокаутами Манелю Капe и Джошу Вану. Ключевой момент заключается в том, сможет ли Силва перевести Чарльза в партер. Если Джонсон устоит на ногах, то шансов у бразильца на успех немного.

Брэд Таварес (справа) globallookpress.com

Вслед за ними в октагон выйдут Брэд Таварес и Эрик Андерс. Оба уже ветераны среднего веса и не рассчитывают на попадание в рейтинг. Брэд Таварес и вовсе проводит 30-й бой в UFC. Он рекордсмен среднего веса по количеству поединков в лиге.

Но в последних встречах возраст напрямую сказывался на результатах: в 2024-м американец вел по очкам в битве с Грегори Родригесом, но к третьему раунду пропустил внезапную серию боковых и проиграл нокаутом.

Затем раздельным решением уступил Чон Ен Паку, а после победы над Мершартом последовало поражение от малоизвестного Роберта Брычека. Эрик Андерс также не может похвастаться выдающимися результатами.

В декабре 2024-го он нокаутировал Криса Вайдмана, а в августе 2025-го Кристиан Данкан отправил его в нокаут уже в первом раунде. В целом, в последние годы оба проигрывают чаще, чем побеждают. Разница в том, что Таварес уступает даже новичками и ноунеймам, а Андерс только проспектам и топам.

Далее пройдет поединок, закрывающий предварительный кард. Крис Кертис встретится с Мактыбеком Оролбаем в полусреднем весе. Американец еще недавно дрался в категории до 84-х кг и даже пребывал некоторое время в топ-15, но после череды неудач решил спуститься на категорию ниже. В дебюте одолел единогласным решением Макса Гриффин а.

До этого вел по очкам в бою с Романом Копыловым, но пропустил хай-кик на последних секундах третьего раунда и проиграл. Чуть ранее Крис дал конкурентный поединок Брендану Аллену, где уступил раздельным решением.

А вот Мактыбек Оролбай, напротив, поднялся в полусредний дивизион из легкого веса и идет на серии из двух досрочных побед в первом раунде. В июне 2025-го он задушил Тофика Мусаева, а в ноябре нокаутировал Джека Херманссона. До двух побед был бескомпромиссный бой с Матеушем Ребецки, где Мактыбек уступил раздельным вердиктом.

Что касается грядущего противостояния, то его сценарий очевиден: Оролбай попытается перевести соперника в партер уже в первом раунде. Если не получится этого сделать, то к середине боя представитель Киргизии начнет уставать. Кертис в целом неплохо защищается от борьбы. Однако в свои 38 лет американец явно далек от пика. И назвать его фаворитом точно нельзя.

Большой шанс для новичков проявить себя

Витор Петрино (справа) globallookpress.com

Витор Петрино после двух поражений в полутяжелом весе (гильотиной от Смита, нокаутом от Джейкоби) поднялся в тяжелый дивизион, выиграл два боя и замкнул топ-15.

Он неплохо двигается, работает первым номером и атлетичен, чего нельзя сказать про очередного соперника Стивена Асплунда, чей вес в межсезонье достигает 140 кг. Американец получил контракт с UFC несколько месяцев назад.

На Contender Series он нокаутировал соперника всего за 16 секунд. В декабре 2025-го в дебютном бою в UFC во втором раунде финишировал Шона Шарафа, выйдя на поединок на коротком уведомлении.

Асплунд, как и Петрино, делает ставку на взрывной старт, и, если не укладывает оппонента на настил в первой пятиминутке, у него начинаются проблемы с кардио.

Так что предсказать исход такого боя очень сложно. Либо один нокаутирует другого в стартовой пятиминутке, либо зрителей ждет затяжная битва с вязкой борьбой и клинчем у сетки в финальном отрезке.

В главном событии вечера в рамках полулегкого веса ветеран Джош Эмметт встретится с 24-летним проспектом Кевином Валльехосом. Бойцы занимают 11-ю и 14-ю строчки в рейтинге, но находятся в разной форме.

Эмметт проиграл три из четырех последних боев: уступил сабмишеном Залалу в первом раунде, потерпел поражения решением от Мерфи и Топурии. Последняя победа была в декабре 2023-го нокаутом в первом раунде в поединке против Брайса Митчелла. Джош все еще опасен ввиду аномальной нокаутирующей мощи, но возраст в 41 год сказывается на потери скорости и реакции.

Валльехос, напротив, идет на серии из шести побед. В декабре аргентинец нокаутировал многоопытного Гигу Чикадзе во втором раунде, а до этого финишировал Сеунг Ву Чоя. Единственное поражение в карьере было на Contender Series в 2023-м от Джина Силвы, но с тех пор Кевин сильно прибавил.

И все же списывать со счетов 41-летнего американского ветерана раньше времени не стоит. Эмметт, как и Деррик Льюис, способен закончить поединок одним касанием в любой момент. На бумаге Кевин серьезный фаворит. И этот бой покажет, готов ли он к более серьезным вызовам или нет.

Остальные бои UFC Vegas 114

Kevin Vallejos vs Giga Chikadze | FULL FIGHT | UFC Vegas 114

1. Аманда Лемос в женском минимальном весе подерется с Джиллиан Робертсон

2. Оумар Си в полутяжелом весе проведет бой с Ионом Куцелабой

3. Андре Фили в полулегком весе сразится с Хосе Дельгадо

4. Марван Рахики в полулегком весе встретится с Харри Хардвиком

5. Болажи Оки в легком весе подерется с Маноэлем Соузой

6. Луан Ласерда в легчайшем весе проведет бой с Хечером Сосой

7. Беатриз Мескуита в женском легчайшем весе сразится с Монтсеррат Рендон

8. Элайджа Смит в легчайшем весе встретится с Су Янг Ю

9. Пиера Родригез в женском минимальном весе подерется с Сэм Хьюз.