Канада всё-таки прожила свой исторический момент на чемпионате мира — пусть уже не дома, а в Лос-Анджелесе. Команда Джесси Марша долго билась о спокойную и упрямую оборону ЮАР, спорила о неназначенном пенальти и забила, когда матч тянулся к дополнительному времени. На 91-й минуте Стивен Эуштакиу поймал мяч на линии штрафной и ударом в нижний угол вывел Канаду в 1/8 финала ЧМ.

Для обеих команд сам выход в плей-офф уже был историей. Канада никогда раньше не играла в матчах на вылет чемпионата мира, ЮАР тоже впервые оказалась на такой стадии. Джесси Марш сделал ставку на скорость, движение и прессинг. Канада хотела сразу навязать ЮАР высокий темп через быстрые фланги и попытки доставить мяч к Джонатану Дэвиду и Тани Олувасейи. Но оборона ЮАР не растерялась, команда Броса спокойно выходила из-под давления, не торопилась и постепенно сбивала темп до удобного для себя.

ЮАР — Канада globallookpress.com

Первый тайм получился плотным, ЮАР даже первой заставила Максима Крепо вступить в игру после дальнего удара, а Канада отвечала стандартами и навесами. Дерек Корнелиус не смог нормально подстроиться под мяч у ворот, Ричи Ларея пробил головой выше, а лучший канадский отрезок случился в концовке тайма. Именно тогда Моиз Бомбито выиграл верх после углового, но мяч вынесли с линии, а после добивания Таджона Бьюкенена спас уже Ронвен Уильямс. ЮАР не выглядела командой, которая сама обязательно забьёт, зато явно была готова довести матч до серии пенальти.

Сейв Уильямса globallookpress.com

Спорный пенальти и выход Дэвиса

Перед перерывом у ворот ЮАР случился эпизод, который мог полностью изменить игру. Ларея ворвался в штрафную и упал после контакта с Хулисо Мудау — канадцы требовали пенальти, но Жоау Пинейру не указал на точку, а ВАР не поправил главного арбитра. Даже после повтора трудно сказать, был ли прав Пинейру: Ларея действительно задел соперника своим движением, но Мудау первым выставил ногу и не сыграл в мяч. Поэтому злость Марша была понятной, после свистка на перерыв тренер решительно пошёл высказывать претензии арбитрам, и Бомбито фактически удержал тренера от лишней жёлтой карточки.

Спорный момент в штрафной ЮАР globallookpress.com

После перерыва ЮАР стала смелее, а Освин Апполлис несколько раз находил пространство для ударов. Канадскому вратарю Максиму Крепо пришлось снова вступать в игру, но по-настоящему больших моментов у южноафриканцев всё равно не было. Канада отвечала острее: Олувасейи выскакивал к воротам, а Джонатан Дэвид готов был забивать в пустые ворота, но защитники ЮАР снова отчаянно отбивались.

На 75-й минуте Марш наконец-то выпустил Альфонсо Дэвиса, стадион встретил канадца овацией. Это был первый матч Дэвиса за сборную с марта 2025 года после долгой истории травм. Стивен Эуштакиу, который был капитаном в отсутствие Дэвиса, сразу же отдал ему повязку. Но важнее было то, что Дэвис сразу ускорил канадские атаки. Он дал передачу между линиями на Промиса Дэвида, затем нашёл Джонатана Дэвида, чей удар отразил Уильямс. Даже без прямого участия в голе Дэвис изменил степень угрозы, которую навязывала Канада.

Альфонсо Дэвис globallookpress.com

Гол, который меняет историю

Когда казалось, что дополнительное время неизбежно, Канада всё-таки нашла свой момент. Южноафриканцы вынесли мяч из штрафной, Эуштакиу принял его грудью на линии, не стал искать лишний пас и с полулёта пробил. Мяч идеально вонзился в нижний угол, Уильямс не достал, а вся скамейка Канады высыпала на поле.

Удар Эуштакиу globallookpress.com

Это был не самый красивый матч плей-офф, но это не важно, поскольку для целой страны он стал историческим. Канада дожала соперника прессингом, заменами, верой в свой шанс и точным ударом капитана (до 75-й минуты именно Эуштакиу носил повязку). ЮАР, конечно, тяжело переварить такое поражение. Команда не испугалась атмосферы плей-офф и защищалась с огромной самоотдачей. Мбекезели Мбокази и Обри Модиба выносили мячи из почти безнадёжных ситуаций, Уильямс держал ворота до последней минуты. Тем не менее, надёжного низкого блока и терпения не хватило. ЮАР уходит с турнира достойно, но без ещё одного чуда.

Канадцы празднуют гол globallookpress.com

Плей-офф в самом разгаре

Канада впервые в истории сыграет в 1/8 финала чемпионата мира. Следующий матч — в Хьюстоне против Марокко или Нидерландов. Любой из этих соперников будет сильнее и разнообразнее ЮАР, поэтому дальше команде Марша понадобится больше качества в атаке. Но сейчас Канада имеет право немного передохнуть, она уже выиграла первый матч плей-офф в своей истории и переписала национальный футбольный миф. Ну а удар Эуштакиу в добавленное время ещё годами будут крутить в хайлайтах, как и рывок всей канадской скамейки на поле после забитого мяча.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Матч Канады и ЮАР стал первым большим сюжетом плей-офф и одним из важнейших моментов лета для хозяев турнира. Впереди — ещё больше матчей, неожиданных развязок и драмы, а превью игрового дня уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ».