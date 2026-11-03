прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов, ставка за 2.30

4 ноября в четвёртом туре Лиги чемпионов по футболу сыграют «Викинг» и «Сабах». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Викинг»

Турнирное положение: норвежский клуб занимает 33-е место в основном этапе Лиги чемпионов. «Викинг» в трёх турах набрал всего одно очко.

Последние матчи: в стартовых матчах Лиги чемпионов «Викинг» сыграл вничью с «Баварией» (3:3) и проиграл «Астон Вилле» (1:3), «Штутгарту» (1:3).

В рамках 25-го тура норвежского первенства «Викинг» проиграл «Будё-Глимт» (2:3). В турнирной таблице чемпионата Норвегии участник Лиги чемпионов делит лидерство с «Будё-Глимт», обе команды набрали по 59 очков после 25 сыгранных матчей.

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Не сыграют: Николас Д`Агостино, Сондре Бьорсхоль, Ветон Бериша.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: В последних пяти матчах «Викинг» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и в двух поединках потерпел поражение.

«Сабах»

Турнирное положение: азербайджанская команда расположилась на 25-й позиции в общем этапе Лиги чемпионов. «Сабах» в трёх матчах набрал три пункта.

Последние матчи: «Сабах» в матчах Лиги чемпионов обыграл пражскую «Славию» (2:0) и проиграл дортмундской «Боруссии» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (0:4).

В 10-м туре внутреннего первенства «Сабах» потерпел поражение в матче против «Турана» (2:3). В турнирной таблице чемпионата Азербайджана команда занимает второе место, набрав 20 очков.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Сабах» не может выиграть на протяжении трёх матчей подряд, азербайджанский клуб в последних встречах одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух поединках потерпел поражения.

На что ставят в матче Викинг — Сабах Букмекерские коэффициенты на матч Викинг — Сабах: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Викинг» занимает 33-е место в Лиге чемпионов

«Сабах» занимает 25-е место в Лиге чемпионов

«Викинг» и «Сабах» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Викинга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья оценивается в 5.20. На победу «Сабаха» — 6.70.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Сабах» неплохо проявил себя в матчах против «Славии» и «Боруссии». Норвежцам будет непросто в игре против азербайджанского клуба, который способен оказать серьёзное сопротивление. Ожидаем, что гости дадут бой сопернику и постараются зацепиться за очки.

2.30 Фора (+1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Викинг» — «Сабах» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора (+1) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Также можно рассмотреть ставку на результативность встречи.

1.90 ТМ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Викинг» — «Сабах» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТМ 3.5 с коэффициентом 1.90.