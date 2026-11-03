4 ноября в четвёртом туре Лиги чемпионов по футболу сыграют «Викинг» и «Сабах». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Викинг»
Турнирное положение: норвежский клуб занимает 33-е место в основном этапе Лиги чемпионов. «Викинг» в трёх турах набрал всего одно очко.
Последние матчи: в стартовых матчах Лиги чемпионов «Викинг» сыграл вничью с «Баварией» (3:3) и проиграл «Астон Вилле» (1:3), «Штутгарту» (1:3).
В рамках 25-го тура норвежского первенства «Викинг» проиграл «Будё-Глимт» (2:3). В турнирной таблице чемпионата Норвегии участник Лиги чемпионов делит лидерство с «Будё-Глимт», обе команды набрали по 59 очков после 25 сыгранных матчей.
Не сыграют: Николас Д`Агостино, Сондре Бьорсхоль, Ветон Бериша.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: В последних пяти матчах «Викинг» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и в двух поединках потерпел поражение.
«Сабах»
Турнирное положение: азербайджанская команда расположилась на 25-й позиции в общем этапе Лиги чемпионов. «Сабах» в трёх матчах набрал три пункта.
Последние матчи: «Сабах» в матчах Лиги чемпионов обыграл пражскую «Славию» (2:0) и проиграл дортмундской «Боруссии» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (0:4).
В 10-м туре внутреннего первенства «Сабах» потерпел поражение в матче против «Турана» (2:3). В турнирной таблице чемпионата Азербайджана команда занимает второе место, набрав 20 очков.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: «Сабах» не может выиграть на протяжении трёх матчей подряд, азербайджанский клуб в последних встречах одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух поединках потерпел поражения.
Статистика для ставок
- «Викинг» занимает 33-е место в Лиге чемпионов
- «Сабах» занимает 25-е место в Лиге чемпионов
- «Викинг» и «Сабах» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Викинга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья оценивается в 5.20. На победу «Сабаха» — 6.70.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: «Сабах» неплохо проявил себя в матчах против «Славии» и «Боруссии». Норвежцам будет непросто в игре против азербайджанского клуба, который способен оказать серьёзное сопротивление. Ожидаем, что гости дадут бой сопернику и постараются зацепиться за очки.
Ставка: Фора (+1) с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Также можно рассмотреть ставку на результативность встречи.
Ставка: ТМ 3.5 с коэффициентом 1.90.