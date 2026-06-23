Сербский нападающий Душан Влахович может покинуть «Ювентус» уже этим летом и продолжить карьеру в турецком чемпионате.

Душан Влахович globallookpress.com

Контракт 26-летнего форварда с туринским клубом рассчитан до конца июня, и стороны пока не достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве. В случае отсутствия нового соглашения Влахович получит статус свободного агента.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, одним из главных претендентов на игрока является стамбульский «Бешикташ». Турецкий клуб готов предложить сербу долгосрочное соглашение с зарплатой около пяти миллионов евро в год.

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года и за это время провел за команду 168 матчей во всех турнирах. На его счету 68 забитых мячей и 16 результативных передач.