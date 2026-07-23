прогноз на матч 16-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.44

24 июля в 16-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Барс» Каракол и «Азиягол». Начало игры — в 16:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.44.

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«Барс» Каракол

Турнирное положение: «Барсы» сражаются за чемпионский титул. Команда ныне находится на 3-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Барс» Каракол на 4 очка отстает от лидера. Плюс команда отличилась 43 забитыми мячами в 15 матчах, что является лучшим результатом в лиге.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Барс» Каракол уступил «Мурас Юнайтед» (2:3).

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До того команда учинила разгром «Азияголу» (7:3). Плюс чуть ранее ей удалось одолеть еще и «Илбирс» (4:1).

В пяти последних матчах «Барс» Каракол разжился тремя победами. В них «барсы» отличились 17 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Барс» Каракол не блещет стабильностью результатов. Команда до последней коллизии победила три раза подряд.

Между тем, «Барс» Каракол успешно противостоит «Азияголу». В двух последних очных поединках «барсы» уверенно переиграли соперника. Продолжится ли столь приятная тенденция?

«Азиягол»

Турнирное положение: Бишкекчане борются за выживание в элитарном дивизионе. Ныне команда находится на 11-м месте турнирной таблицы.

При этом «Азиягол» всего на 6 очков оторвался от опасной зоны. К тому же забила команда 17 мячей в 15 поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. Со счетом 3:7 она уступила «Барсу».

До того команда расписала мировую с «Мурас Юнайтед» (1:1). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Бишкек Сити».

При этом «Азиягол» в пяти своих последних матчах добыл лишь одну победу. В этих поединках команда отличилась 7 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Состояние команды: «Азиягол» ныне угодил в кризис. Команда не может победить в трех матчах кряду.

При этом «Азиягол» в пяти выездных поединках набрал всего пять зачетных баллов. А вот забивает вне родных стен команда в среднем гол за матч.

Безусловно, бишкекчане намерены закрепиться в середняках лиги. Вот только проблемы с надежностью тылов далеки от решения, так еще и оппонент мотивирован вернуться на победную тропу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Барса» Каракол дают 1.84, а на «Азиягол» — 4.29; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.38.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.02, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.75.

Прогноз: «Барс» Каракол выглядит в разы предпочтительнее оппонента, к тому же мотивирован как можно скорее вернуться на победный путь.

2.44 Победа «Барса» Каракол в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч «Барс» Каракол — «Азиягол» позволит вывести на карту выигрыш 1440₽, общая выплата — 2440₽

Ставка: Победа «Барса» Каракол в 1-м тайме за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.02 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Барс» Каракол — «Азиягол» принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.02.

Пять причин, почему ставка зайдет