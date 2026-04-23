Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о предстоящей игре между «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках 26-го тура РПЛ

Роман Зобнин («Спартак») globallookpress.com

«Можно ли "Краснодар" назвать фаворитом в матче со "Спартаком"? Фаворитом точно нет. "Спартак" сейчас играет и выглядит очень хорошо. Мне матч с "Ахматом" очень понравился. Плюс домашний стадион. У "Краснодара" очень много проблем — небольшой состав, я имею ввиду длину скамейки. И видно, что "быки" уже устали. Так что сегодня, мне кажется, "Краснодар" потеряет очки. Даже думаю, что "Спартак" будет ближе к победе. "Краснодару" будет очень тяжело, фаворитом я его точно не назову», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится сегодня, 23 апреля, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Москве.