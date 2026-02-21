Травмы, депрессия, неврологические проблемы — такой багаж успел накопить Илья Самошников за полгода пребывания в «Спартаке», надев футболку москвичей всего пять раз в официальных встречах. Сумеет ли номинально левый защитник вычеркнуть непростой период и доказать собственную состоятельность Хуану Карседо?

Универсальный солдат Галактионова

Желание сдаться возникало в голове Самошникова еще на любительском уровне, где, играя по четыре матча в неделю, он параллельно занимался поисками вариантов для перехода в профессионалы, безрезультативно обивая пороги клубов Второй лиги. Заветный шанс ему предоставил только основанный в 2017 году московский «Арарат», удостоившийся лицензии РФС на включение в число участников зоны «Центр» ПФЛ.

Вместе с Ильей молодой коллектив подписал контракты с именитыми исполнителями, переживавшими закат карьеры, в лице Романа Павлюченко и Марата Измайлова. Многоопытные нападающий и полузащитник помогли Самошникову окрепнуть ментально, и его продвижение в отечественном футболе пошло по восходящей.

Транзитом через ярославский «Шинник» и столичный «Торпедо» защитник в январе 2020 попал в систему Леонида Слуцкого, возглавлявшего на тот момент «Рубин». С российским специалистом у Ильи сложилась идиллия в отношениях — наставник, предпочитавший в Казани схему 4-2-3-1, отдал в распоряжение подопечного левый фланг обороны.

Спустя несколько месяцев после окончания истории Слуцкого у руля казанцев, Республику Татарстан покинул и Самошников, присоединившийся к проекту Михаила Галактионова в «Локомотиве». Менеджер «железнодорожников» сходу расширил арсенал навыков игрока, когда в кампании 2023/2024 переместил его на правый край и переквалифицировал в полузащитника, задействуя в тройке с Антоном Миранчуком и Сергеем Пиняевым.

Илья Самошников fclm.ru

Окончательно сменил амплуа Илья в минувшем сезоне Премьер-лиги, став одним из откровений «Локомотива» в летне-осенней части розыгрыша. Молниеносные проходы по бровке (развивал скорость до 34.02 км/ч), рывки в штрафную площадь, пушечный удар с обеих ног, фирменный дальний ввод мяча из аута (самый длинный вброс составил 37.8 м) — внушительный ассортимент полезных способностей Самошникова, который в нем особенно ценил Галактионов.

Периодически Михаил Михайлович возвращал Илью к базовым настройкам, выделяя отдых Александру Сильянову или совершая рокировку двух фулбеков. Первую половину чемпионата России 2024/2025 универсал завершил с четырьмя забитыми голами и двумя ассистами, повысив котировки на трансферном рынке. По сведениям портала Тransfermarkt его стоимость выросла с 2,5 млн евро до 4 млн евро.

Тем не менее весной Самошников, как и вся команда, резко забуксовал, запомнившись лишь одной результативной передачей в противостоянии с махачкалинским «Динамо». Скомканным финиш кампании для него выдался из-за травмы лодыжки, которую Илья получил в поединке Кубка России против «Ростова».

Галактионов лично беседовал с Ильей относительно его будущего, рассчитывая на продолжение сотрудничества, однако россиянин принял решение перевернуть страницу в «Локомотиве», пополнив ряды соседей по городу.

Эмоциональная яма

Далеко не все в лагере «красно-зеленых» оценили жест Самошникова, заключившего трехлетний контракт со «Спартаком», который заплатил «железнодорожникам» порядка 4 млн евро. Выигрышной сделка выглядела для стороны «красно-белых», которые, помимо ослабления прямого конкурента, приобрели исполнителя, превосходящего по многим компонентам крайних защитников дружины Деяна Станковича.

Согласно данным проекта РУСТАТ Илья опережал Даниила Денисова, Олега Рябчука, Даниила Хлусевича по следующим критериям: созданным голевым моментам, ударам, точным ключевым передачам и пасам в штрафную, удачным обводкам, подборам и участию в голевых атаках.

Перформанс Самошникова в дебютной встрече за «Спартак» против «Пари НН» в рамках Кубка России воодушевил как поклонников, так и руководство вместе с тренерским штабом москвичей. Исходя из тепловой карты, опубликованной РУСТАТом, он бороздил весь правый фланг, создав при этом 3 голевых шанса (один забитый мяч на его счету), взяв верх в 5 из 5 единоборств и не забыв про оборонительные функции (2 отбора, 4 перехвата и 4 подбора).

Овации, которые Илья заслужил за поединок с нижегородцами, быстро отошли на задний план после домашнего матча с «Сочи», виной чему его ошибка при пропущенном голе — Самошников потерял игровой снаряд, попав под прессинг Дмитрия Васильева, который ворвался в штрафную площадь и поразил дальний угол ворот Александра Максименко. Уже в перерыве Станкович заменил защитника на Романа Зобнина, усадив надолго первого в глубокий запас «красно-белых».

Илья Самошников spartak.com

В совокупности Самошников накопил невзрачные 230 минут в цветах «народной команды» во всех турнирах, закрепив за собой статус пятого колеса в механизме «Спартака». Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы Ильи, делал выпады в адрес сербского специалиста, игнорирующего, по его мнению, 14-го номера москвичей.

Правящая верхушка столичного клуба, в свою очередь, или ограничивалась дежурным молчанием, или указывала простуду/вирус причиной отсутствия Самошникова. Карты немногим приоткрыл бывший наставник фулбека Леонид Слуцкий, который назвал катализатором всех трудностей Ильи семейные обстоятельства, послужившие точкой отсчета неврологическим проблемам.

У него был достаточно тяжёлый развод, на фоне которого у него появились определённые неврологические проблемы. Это проблемы, связанные с нашим опорно-двигательным аппаратом, с нервной системой. Это физиологическая проблема. Леонид Слуцкий Главный тренер «Шанхай Шэньхуа»

С препятствием, появившимся на пути, Самошникову никак не удается совладать, из-за чего в конце января он даже уезжал со сборов в Москву. Спустя несколько дней Илья вернулся в расположение «Спартака», ведущего подготовку в Дубае, и работал по индивидуальной программе вместе с проходящим курс реабилитации Срджаном Бабичем.

Либо пан, либо пропал

Подход Самошникова к делу заставляет усомниться в необходимости игрока такого калибра новоиспеченному тренеру «красно-белых» Хуану Карседо, от назначения которого ждут молниеносного эффекта и у которого навряд-ли есть время разбираться с ментальным состоянием россиянина. «Претендуешь — соответствуй» — простая истина, позабытая Ильей с момента подписания финансово выгодного трудового соглашения со «Спартаком».

К тому же «народная команда», видимо, переставшая верить в прогресс Самошникова, подписала в зимнее трансферное окно прямого конкурента ему за позицию Владислава Сауся, сверкнувшего летом-осенью в составе «Балтики». Тревожный звоночек для и так нестабильного положения Ильи в столичном коллективе, которое в ближайшей перспективе грозится только усугубиться.

Оптимизм не покидает Алексея Бабыря, ведущего дела Самошникова, который не видит никакой катастрофы с приходом Сауся и заявляет, что наоборот конкуренция мотивирует его клиента. Агент поет дифирамбы защитнику, отмечая Илью, как лучшего игрока в своем амплуа в стране, если он в форме.

Правда количество раз, когда Самошников пребывал в оптимальных кондициях в «Спартаке», легко сосчитать на пальцах одной руки — кубковый фурор с «Пари НН». Смазанная подготовка в период зимней паузы не дает никаких предпосылок для возвращения в обойму при Карседо, которого вполне устраивает профессиональный подход Рябчука, Денисова и Сауся на сборах. Последний, к тому же, открыл счет забитым мячам в футболке «красно-белых», довершив разгром «Ростова» в контрольном спарринге со счетом 5:2.

Хуан Карседо spartak.com

Ситуация разворачивается таким образом, что Самошникова постигнет судьба Хлусевича, арендованного «Ахматом», только в режиме быстрой перемотки. Зная талант Алексея Бабыря, чьими услугами, в том числе, пользуется Денис Макаров, находить оперативно новое пристанище подопечным, не исключено присоединение Ильи к остальной российской диаспоре в турецком «Кайсериспоре».