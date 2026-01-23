ESPN разбирает, почему «Айнтрахт» разваливается, «Бавария» делает ставку на молодежь, а «Кёльн» спасается простыми решениями.

Любой, кто бывал во Франкфурте, знает: в отличие от большинства немецких городов, здесь пивная культура не стоит во главе угла. Это не значит, что в Гессене нельзя найти достойные сорта пива, но главным напитком здесь считается Äppelwoi — буквально яблочное вино, по сути крепкий сидр.

Неудивительно, что на этой неделе многие в Майне-Метрополе — городе на реке Майн — с облегчением думают: «Хорошо, что есть Äppelwoi».

Уход Дино Топпмёллера с поста главного тренера «Айнтрахта» полностью укладывается в привычную логику решений немецких футбольных клубов. Когда проблемы становятся неразрешимыми, а результаты идут по нисходящей, удержаться на должности сложно кому бы то ни было — вне зависимости от популярности.

Дино Топпмёллер globallookpress.com

Топпмёллер, сын известного бывшего тренера Клауса Топпмёллера, был очень уважаемой фигурой в клубном сообществе и провел значительную часть своей юности во Франкфурте. Он охотно общался с болельщиками и прессой, щедро делился деталями и аналитикой на своих обычно продолжительных пресс-конференциях.

В прошлом сезоне его работа получила высокие оценки: он вывел «Айнтрахт» в Лигу чемпионов, причем по ходу кампании ему пришлось перестраивать игру после ухода Омара Мармуша. Однако в нынешнем сезоне план Топпмёллера оказался разрушен слишком большим количеством индивидуальных ошибок.

«Айнтрахт» по-прежнему умел забивать пачками, но вот предотвращение голов превратилось в настоящую головоломку. В последние недели Артюр Теат особенно часто допускал ошибки, которые обходились команде слишком дорого — впрочем, он был далеко не единственным.

Артюр Теат globallookpress.com

В ноябре франкфуртцы попытались перестроиться на более жесткий, прагматичный футбол, и на коротком отрезке это дало результат: в матчах Лиги чемпионов против «Наполи» и в Бундеслиге с «Майнцем» соперников удавалось сдерживать.

Однако это происходило в ущерб привычному атакующему облику команды, и вскоре «Айнтрахт» вернулся к прежней манере игры.

После очередного результативного Schlagabtausch — тактической «перестрелки» с обилием голов, завершившейся ничьей 3:3 с «Вердером» в Бремене, — приговор для Топпмёллера был вынесен.

А затем все стало еще хуже: в среду команда под руководством временных тренеров Денниса Шмитта и Алекса Майера вылетела из Лиги чемпионов. В Баку, в матче против «Карабаха», франкфуртцы вновь допустили слишком много ошибок в обороне — не лучшим образом проявили себя Робин Кох, Кауан Сантос и компания.

Спортивный директор клуба Маркус Крёше, один из самых высоко оцениваемых менеджеров в Германии, сохранит тренерский штаб во главе со Шмиттом как минимум до субботнего домашнего матча против «Хоффенхайма».

Бизнес‑модель «Айнтрахта» — давать молодым, перспективным игрокам большую витрину и затем продавать их с серьезной прибылью — всегда несет в себе долю риска. То, что сработало в случае с Юго Экитике, например, совершенно не удалось повторить с Элье Ваи.

Назначение нового главного тренера должно быть безошибочным. Несмотря на все текущие проблемы, возвращение «Айнтрахта» в Лигу чемпионов в следующем сезоне все еще нельзя полностью исключать.

Доминирование «Баварии» выходит далеко за рамки звезд

Победа мюнхенской «Баварии» над бельгийским «Юнион Сент-Жиллуаз» со счетом 2:0 в Лиге чемпионов вряд ли стала самым зрелищным матчем команды в этом сезоне, однако она позволяет немецкому Рекордмайстеру уверенно двигаться к поставленной цели в турнире.

«Бавария» — «Юнион» globallookpress.com

Теперь мюнхенцам достаточно сыграть вничью с ПСВ в Эйндховене на следующей неделе, чтобы занять второе место на этапе лиги вслед за «Арсеналом» и тем самым обеспечить себе преимущество домашнего поля в ответных матчах, начиная с 1/8 финала.

Легко каждую неделю говорить о Гарри Кейне и Майкле Олисе — они действительно способны делать сложные вещи до смешного простыми. Однако все заметнее становится другая тенденция: «Бавария» все активнее задействует воспитанников клубной академии в заявке на матчи, и речь идет не только о чрезвычайно одаренном Леннарте Карле.

Фелипе Чавес, Давид Дайбер, Уиздом Майк и Хавьер Фернандес — лишь некоторые из молодых игроков с «Bayern Campus», чьи фамилии регулярно появляются на скамейке запасных.

Кроме того, клуб пристально следит за Ноэлем Асеко Нкили, который получает высокие оценки за свои выступления во Второй Бундеслиге, где он играет на правах аренды за «Ганновер-96».

Претенденты все больше напоминают самозванцев

Еврокубковые выступления дортмундской «Боруссии» и «Байера» из Леверкузена в середине недели в Лиге чемпионов лучше поскорее вычеркнуть из памяти.

«Тоттенхэм» — «Боруссия» globallookpress.com

«Боруссия» провели вялый, пассивный первый тайм в дождливом Лондоне против «Тоттенхэма», чей гегенпрессинг доставил массу проблем и оставил «шмелям» слишком много работы после перерыва.

Место в середине турнирной таблицы Лиги чемпионов довольно точно отражает реальное текущее состояние дортмундцев.

Тревожное начало 2026 года для «Байера» продолжилось очередным неубедительным матчем и поражением на выезде от «Олимпиакоса». Греки с первых минут активно прессинговали и создали массу головной боли, прежде всего для Лоикa Баде и Роберта Андриха.

Тот импульс, который команда набрала в декабре — выбив дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии и обыграв «Лейпциг» в Бундеслиге, — полностью испарился.

«Кёльн» находит успех в простоте

Иногда самый простой и прямолинейный подход приносит ощутимую отдачу.

В минувшие выходные «Кёльн» провалил первый тайм домашнего матча с «Майнцем» и, уступая 0:1, был встречен в Мюнгерсдорфе настоящим Pfeiffkonzert — концертом из свиста трибун.

Рагнар Ахе globallookpress.com

Главный тренер Лукас Кваснёк, находящийся под серьезным давлением, сразу после перерыва выпустил мастера игры на втором этаже Рагнара Ахе, а также арендованного у «Майнца» Тома Крауса — и это решение стало ключом к первой победе клуба с начала ноября, да еще и над прямым конкурентом.

Оба гола «козлов» забил именно Ахе, замкнув подачи Алессио Кастро-Монтеса и угловой в исполнении Луки Вальдшмидта. До этого «Кёльн» не забивал в Бундеслиге после угловых на протяжении всего сезона.

И вот уже в Домштадте болельщики снова вздохнули свободнее.