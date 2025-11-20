Автор ESPN Дерек Рэй объясняет, почему команда Дино Топпмёллера внезапно буксует — и есть ли причины для паники.

Перерыв на матчи сборных подкрадывался к «Айнтрахту» на фоне довольно серой нулевой ничьи с «Майнцем». Поэтому, когда на 80-й минуте Рицу Доан получил мяч, прошел между двумя защитниками и пробил в дальний угол своей любимой левой, на трибуне Nordwestkurve — самой шумной части стадиона — раздался взрыв радости и облегчения.

Матч с «Майнцем» стал определением слова Arbeitssieg — победы, добытой тяжелым трудом. В самом деле, первый тайм не подарил вдохновения ни одной из команд, и спортивный директор франкфуртцев Маркус Крёше позже отметил, что игра «имела мало общего с футболом».

В двух последних официальных встречах «Айнтрахт» сделал ставку на то, чтобы максимально обезвредить соперника — и на то были веские причины. Команда внезапно превратилась в одну из самых уязвимых в Бундеслиге, а тревожная тенденция перетекла и на Лигу чемпионов.

«Айнтрахт» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Три пропущенных от «Байера» стали началом неудачной серии, затем последовали четыре от «Униона» и столько же от «Боруссии» Мёнхенгладбах, а на европейской арене — по пять от «Атлетико» и «Ливерпуля».

С такой россыпью пропущенных мячей побед не добиться — отсюда и недавний поворот к более закрытому футболу в Неаполе, который наставник соперников Антонио Конте даже сравнил с «немецким катеначчо».

Для меня «Айнтрахт» — один из тех клубов мирового футбола, мимо которых пройти невозможно, хотя по какой-то причине его продолжают недооценивать. Пройдитесь по Франкфуртскому городскому лесу в день матча — и вы почувствуете страсть: тысячи людей, которые по традиции едят бравурст перед игрой и обсуждают предстоящий футбол.

Зайдите на стадион, проведите пару минут в клубном музее — сердце начинает биться чаще, когда ощущаешь дыхание истории. А если вы говорите по-немецки, выйдите на улицу и насладитесь живым фанатским ток-шоу Waldtribüne с гостями, тесно связанными с клубом.

И если всего этого мало, достаточно послушать проникновенный клубный гимн Im Herzen von Europa, который болельщики поют с такой гордостью, что начинаешь чувствовать себя уроженцем берегов Майна — даже если ты там никогда не жил. Это эмоциональный клуб с яркой историей.

Прошлый сезон стал настоящим успехом. Третье место в Бундеслиге под руководством Дино Топпмёллера — достижение само по себе, особенно учитывая, что уже в январе команда отпустила Омара Мармуша в «Манчестер Сити».

Юго Экитике и Омар Мармуш globallookpress.com

Когда летом Юго Экитике перебрался в «Ливерпуль», стало ясно, что ожидания стоит умерить. Но могли ли мы предвидеть столь ощутимый спад? Ведь костяк сильной команды сохранился, а Йонатан Буркардт, местный парень из соседнего Дармштадта, стал громким приобретением за 22 млн евро плюс бонусы.

Сам Буркардт уж точно не разочаровал. Напротив: благодаря дублям в матчах с «Фрайбургом» и «Санкт-Паули» его признали лучшим игроком Бундеслиги в октябре.

Йонатан Буркардт globallookpress.com

Часто забывают, что нападающие бывают самых разных типов. Мармуш и Экитике со своей скоростью и подвижностью — классические форварды для контратак, которые живут за счет переходных фаз игры. Буркардт — более традиционный центрфорвард с инстинктами «лиса в штрафной», но при этом он еще и первая линия прессинга в игре без мяча.

И хотя 25-летний форвард производит отличное впечатление, любой команде нужно время, чтобы перестроиться под другой тип атакующего игрока. Даже если схема осталась прежней, это обстоятельство нельзя игнорировать.

Есть и другой момент: в нынешнем сезоне ряд футболистов попросту не в форме.

Кауа Сантос, голкипер, которого в клубе справедливо считают будущим команды, вернулся после полугодичного восстановления от разрыва крестообразной связки и практически сразу уступил место новому летнему приобретению из «Вердера» Михаэлю Цеттереру.

Робин Кох, который после ухода Кевина Траппа в «Париж» получил капитанскую повязку, заметно сдал — настолько, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман просто не мог включить его в ноябрьскую заявку. Справедливости ради, в двух последних матчах Кох играл куда надежнее, но для Нагельсмана это оказалось слишком поздно.

Робин Кох globallookpress.com

Если пройтись по составу дальше, можно найти еще несколько футболистов, чья форма ощутимо просела: Ннамди Коллинз, Артюр Теат, Хуго Ларссон, Эльес Скири и Ансгар Кнауфф — лишь некоторые примеры.

Рицу Доан ярко начал карьеру в «Айнтрахте» — два дубля в первых трех официальных матчах после перехода из «Фрайбурга». Но затем его результативность снизилась, пока он не напомнил о себе мощным победным ударом в крайнем туре Бундеслиги.

И если говорить о проблемных зонах, то самая острая — это выходящие на замену нападающие. Ни Элье Ваи, ни Миши Батшуайи пока не готовы внести серьезный вклад. Ваи до сих пор не забил ни одного гола в 17 матчах Бундеслиги.

Элье Ваи globallookpress.com

Тем не менее, на фоне игроков, выступающих ниже ожиданий, есть и яркие индивидуальные истории. Лучшая принадлежит Джану Узуну, который успел отметиться пятью голами и тремя результативными передачами, прежде чем получил мышечную травму в матче с «Хайденхаймом» и выбыл на неопределенный срок.

Фарес Шаиби постепенно превратился в более универсального полузащитника. «Айнтрахт» проявил терпение, и он отплатил за доверие пятью голевыми передачами в Бундеслиге. Датчанин Расмус Кристенсен своей стабильностью на правом фланге практически не подводил франкфуртцев в нынешнем сезоне.

Следующее испытание для «Айнтрахта» — весьма любопытное: всего час на поезде и встреча под вечерними прожекторами с еще одним клубом с традициями — «Кёльном».

Это начало насыщенного отрезка перед Рождеством, включающего ключевые матчи в Бундеслиге и Лиге чемпионов против «РБ Лейпциг», «Байера», «Аталанты» и «Барселоны».

Прогнозы и ставки на футбол

Сумеет ли команда Топпмёллера в ближайших встречах совместить высокотемповый, эффектный футбол прошлого сезона с той надежностью в обороне, что мы увидели в матчах с «Наполи» и «Майнцем»? Лично мне кажется, что несмотря на осенние качели, «Айнтрахт» движется только вверх — и я не удивлюсь, если в мае клуб окажется в топ-4 Бундеслиги.