Автор ESPN Дерек Рэй объясняет, почему команда Дино Топпмёллера внезапно буксует — и есть ли причины для паники.
Перерыв на матчи сборных подкрадывался к «Айнтрахту» на фоне довольно серой нулевой ничьи с «Майнцем». Поэтому, когда на 80-й минуте Рицу Доан получил мяч, прошел между двумя защитниками и пробил в дальний угол своей любимой левой, на трибуне Nordwestkurve — самой шумной части стадиона — раздался взрыв радости и облегчения.
Матч с «Майнцем» стал определением слова Arbeitssieg — победы, добытой тяжелым трудом. В самом деле, первый тайм не подарил вдохновения ни одной из команд, и спортивный директор франкфуртцев Маркус Крёше позже отметил, что игра «имела мало общего с футболом».
В двух последних официальных встречах «Айнтрахт» сделал ставку на то, чтобы максимально обезвредить соперника — и на то были веские причины. Команда внезапно превратилась в одну из самых уязвимых в Бундеслиге, а тревожная тенденция перетекла и на Лигу чемпионов.
Три пропущенных от «Байера» стали началом неудачной серии, затем последовали четыре от «Униона» и столько же от «Боруссии» Мёнхенгладбах, а на европейской арене — по пять от «Атлетико» и «Ливерпуля».
С такой россыпью пропущенных мячей побед не добиться — отсюда и недавний поворот к более закрытому футболу в Неаполе, который наставник соперников Антонио Конте даже сравнил с «немецким катеначчо».
Для меня «Айнтрахт» — один из тех клубов мирового футбола, мимо которых пройти невозможно, хотя по какой-то причине его продолжают недооценивать. Пройдитесь по Франкфуртскому городскому лесу в день матча — и вы почувствуете страсть: тысячи людей, которые по традиции едят бравурст перед игрой и обсуждают предстоящий футбол.
Зайдите на стадион, проведите пару минут в клубном музее — сердце начинает биться чаще, когда ощущаешь дыхание истории. А если вы говорите по-немецки, выйдите на улицу и насладитесь живым фанатским ток-шоу Waldtribüne с гостями, тесно связанными с клубом.
И если всего этого мало, достаточно послушать проникновенный клубный гимн Im Herzen von Europa, который болельщики поют с такой гордостью, что начинаешь чувствовать себя уроженцем берегов Майна — даже если ты там никогда не жил. Это эмоциональный клуб с яркой историей.
Прошлый сезон стал настоящим успехом. Третье место в Бундеслиге под руководством Дино Топпмёллера — достижение само по себе, особенно учитывая, что уже в январе команда отпустила Омара Мармуша в «Манчестер Сити».
Когда летом Юго Экитике перебрался в «Ливерпуль», стало ясно, что ожидания стоит умерить. Но могли ли мы предвидеть столь ощутимый спад? Ведь костяк сильной команды сохранился, а Йонатан Буркардт, местный парень из соседнего Дармштадта, стал громким приобретением за 22 млн евро плюс бонусы.
Сам Буркардт уж точно не разочаровал. Напротив: благодаря дублям в матчах с «Фрайбургом» и «Санкт-Паули» его признали лучшим игроком Бундеслиги в октябре.
Часто забывают, что нападающие бывают самых разных типов. Мармуш и Экитике со своей скоростью и подвижностью — классические форварды для контратак, которые живут за счет переходных фаз игры. Буркардт — более традиционный центрфорвард с инстинктами «лиса в штрафной», но при этом он еще и первая линия прессинга в игре без мяча.
И хотя 25-летний форвард производит отличное впечатление, любой команде нужно время, чтобы перестроиться под другой тип атакующего игрока. Даже если схема осталась прежней, это обстоятельство нельзя игнорировать.
Есть и другой момент: в нынешнем сезоне ряд футболистов попросту не в форме.
Кауа Сантос, голкипер, которого в клубе справедливо считают будущим команды, вернулся после полугодичного восстановления от разрыва крестообразной связки и практически сразу уступил место новому летнему приобретению из «Вердера» Михаэлю Цеттереру.
Робин Кох, который после ухода Кевина Траппа в «Париж» получил капитанскую повязку, заметно сдал — настолько, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман просто не мог включить его в ноябрьскую заявку. Справедливости ради, в двух последних матчах Кох играл куда надежнее, но для Нагельсмана это оказалось слишком поздно.
Если пройтись по составу дальше, можно найти еще несколько футболистов, чья форма ощутимо просела: Ннамди Коллинз, Артюр Теат, Хуго Ларссон, Эльес Скири и Ансгар Кнауфф — лишь некоторые примеры.
Рицу Доан ярко начал карьеру в «Айнтрахте» — два дубля в первых трех официальных матчах после перехода из «Фрайбурга». Но затем его результативность снизилась, пока он не напомнил о себе мощным победным ударом в крайнем туре Бундеслиги.
И если говорить о проблемных зонах, то самая острая — это выходящие на замену нападающие. Ни Элье Ваи, ни Миши Батшуайи пока не готовы внести серьезный вклад. Ваи до сих пор не забил ни одного гола в 17 матчах Бундеслиги.
Тем не менее, на фоне игроков, выступающих ниже ожиданий, есть и яркие индивидуальные истории. Лучшая принадлежит Джану Узуну, который успел отметиться пятью голами и тремя результативными передачами, прежде чем получил мышечную травму в матче с «Хайденхаймом» и выбыл на неопределенный срок.
Фарес Шаиби постепенно превратился в более универсального полузащитника. «Айнтрахт» проявил терпение, и он отплатил за доверие пятью голевыми передачами в Бундеслиге. Датчанин Расмус Кристенсен своей стабильностью на правом фланге практически не подводил франкфуртцев в нынешнем сезоне.
Следующее испытание для «Айнтрахта» — весьма любопытное: всего час на поезде и встреча под вечерними прожекторами с еще одним клубом с традициями — «Кёльном».
Это начало насыщенного отрезка перед Рождеством, включающего ключевые матчи в Бундеслиге и Лиге чемпионов против «РБ Лейпциг», «Байера», «Аталанты» и «Барселоны».
Сумеет ли команда Топпмёллера в ближайших встречах совместить высокотемповый, эффектный футбол прошлого сезона с той надежностью в обороне, что мы увидели в матчах с «Наполи» и «Майнцем»? Лично мне кажется, что несмотря на осенние качели, «Айнтрахт» движется только вверх — и я не удивлюсь, если в мае клуб окажется в топ-4 Бундеслиги.