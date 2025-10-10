ESPN вспоминает футболистов, которые после ухода из «Манчестер Юнайтед» стали чемпионами, лидерами и кумирами болельщиков.

Хотя «Манчестер Юнайтед» уже давно не является той доминирующей силой, какой был в лучшие годы, само присутствие в составе клуба по-прежнему воспринимается как знак престижа — и вместе с тем как огромная ответственность. Игрок, надевающий красную футболку, мгновенно оказывается под давлением ожиданий миллионов болельщиков, требующих стабильных побед и яркой игры.

Некоторые футболисты расцветают в таких условиях, другие — не выдерживают давления, теряют место в основе или вовсе оказываются в статусе вечных запасных, наблюдая за матчами со скамейки из недели в неделю.

Тем не менее в футбольной среде давно говорят о феномене, получившем условное название «эффект после Юнайтед» — когда игроки, покинув «Олд Траффорд» после неудачного периода, внезапно возвращают себе уверенность и форму в новых командах.

Конечно, трава не всегда зеленее на другой стороне, но уже в этом сезоне мы видим яркие примеры — Маркус Рашфорд, Расмус Хёйлунн и Андре Онана покинули «Юнайтед» на спаде, а вскоре после переходов заметно прибавили и вновь заиграли на высоком уровне.

И они далеко не единственные. После ухода с поста сэра Алекса Фергюсона список футболистов, сумевших перезапустить карьеру за пределами «Манчестер Юнайтед», продолжает неуклонно расти — как напоминание о том, что иногда новая среда способна дать второе дыхание даже тем, кто, казалось, потерял себя в тени великого клуба.

Сезон-2025/26

Маркус Рашфорд

Нестабильная форма и потеря уверенности привели к тому, что «Манчестер Юнайтед» в начале года решил отдать воспитанника клуба в аренду. Первым шанс Рашфорду предоставила «Астон Вилла», где он провел вторую часть прошлого сезона, а летом им заинтересовалась «Барселона», оформив аренду на год.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Похоже, что с плеч 27-летнего игрока действительно свалился тяжелый груз. Он вновь играет с удовольствием и уверенностью — то самое чувство, которое так ценят болельщики.

В первых десяти матчах за каталонцев англичанин отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Особняком стоит дубль в Лиге чемпионов против «Ньюкасла», после которого англичанин удостоился оваций от домашних фанатов.

Андре Онана

При Эрике тен Хаге и Рубене Амориме Онана стал объектом постоянных насмешек: серия ошибок на выходах и неуверенные действия на линии ворот привели к потере статуса основного вратаря, а затем и к расставанию с клубом.

Андре Онана globallookpress.com

Летом камерунец отправился в аренду в «Трабзонспор», где уже в дебютном матче, несмотря на поражение 0:1, был признан лучшим игроком встречи. А во втором туре он удивил еще больше — записал на свой счет результативную передачу, ассистировав партнеру в ничейной игре (1:1) с «Газиантепом».

Расмус Хёйлунн

Дефицит голов в прошлом сезоне стоил Хёйлунну места в заявке «Юнайтед» на старт кампании-2025/26. Однако вскоре на горизонте появился «Наполи», решивший вернуть датчанина в Серию А.

После всего четырех голов в АПЛ за прошлый год, 22-летнему форварду понадобилось лишь 14 минут, чтобы открыть счет своим мячам за «партенопейцев». В шести первых матчах Хёйлунн забил четыре раза, включая дубль в Лиге чемпионов против «Спортинга» (2:1) и победный мяч в игре с «Дженоа» перед октябрьской паузой на сборные.

Сезон-2024/25

Скотт Мактоминей

Летом 2024 года Скотт Мактоминей неожиданно для многих перешел в «Наполи», поскольку при Эрике тен Хаге в «Манчестер Юнайтед» все реже попадал в основу. Этот шаг оказался одним из лучших в его карьере. Уже в первом сезоне в Италии шотландский полузащитник выиграл скудетто и был признан лучшим игроком Серии А.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Болельщики «Наполи» быстро полюбили его за безумную самоотдачу, мощную игру в единоборствах и, конечно, за способность забивать важнейшие голы в решающие моменты. Мактоминей стал для Неаполя тем типом футболиста, которого обожают — бойцом и символом характера команды.

Антони

Переход Антони из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 82 миллиона фунтов должен был стать новой эпохой для бразильца и для клуба. Он стал третьим по стоимости трансфером в истории «Юнайтед», но реальность оказалась жестокой: в Англии Антони так и не сумел проявить себя, часто злоупотреблял эффектными, но бесполезными финтами и быстро превратился в объект критики.

После двух блеклых сезонов на «Олд Траффорд» Антони ожил в аренде в «Бетисе». За полгода в Ла Лиге он забил 9 мячей в 26 матчах, получил номинацию на игрока месяца и настолько впечатлил руководство клуба, что летом перебрался в Севилью на постоянной основе.

Сезон-2023/24

Дин Хендерсон

Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», Дин Хендерсон провел в системе клуба с 2015 по 2023 год, но за все это время сыграл лишь 13 матчей во всех турнирах. После череды аренд в клубах Чемпионшипа и Премьер-лиги летом 2023-го он окончательно покинул «Юнайтед» и подписал полноценный контракт с «Кристал Пэлас».

Дин Хендерсон globallookpress.com

Переезд на «Селхерст Парк» стал для голкипера переломным моментом. Во втором сезоне за «Пэлас» Хендерсон не только стал обладателем Кубка Англии, но и дебютировал за сборную Англии, закрепившись в статусе одного из самых надежных вратарей Премьер-лиги.

Давид де Хеа

Еще один вратарь, покинувший «Юнайтед» в сезоне-2023/24, — Давид Де Хеа, чье 12-летнее пребывание на «Олд Траффорд» завершилось неожиданно тихо. Контракт испанца просто не продлили, и клуб расстался с одним из своих символов без особых почестей и благодарностей.

Давид де Хеа globallookpress.com

Де Хеа провел целый сезон в статусе свободного агента, пока летом 2024 года не подписал соглашение с «Фиорентиной». Возвращение в игру получилось впечатляющим: 34-летний вратарь отметился сейвами с пенальти, «сухими» матчами и стал одним из ключевых игроков флорентийцев, помогая команде пробиться в Европу — пусть и через Лигу конференций.

Сезоны-2019/20 и 2020/21

Трансферы в «Интер»

После смены руководства в «Манчестер Юнайтед» клуб пережил масштабную чистку состава: от игроков с высокими зарплатами и нестабильной формой решили избавиться, чтобы освободить место для новых лиц.

Эта кадровая перестройка неожиданно сыграла на руку «Интеру», который буквально собрал урожай бывших игроков «Юнайтед». Они стали важной частью команды, выигравшей Серию А в сезоне-2020/21, а некоторые из них впоследствии вновь праздновали титул чемпиона Италии в кампании 2023/24.

Ромелу Лукаку (2020/21), Эшли Янг (2020/21), Алексис Санчес (2020/21, 2023/24), Маттео Дармиан (2021/22, 2023/24) и Генрих Мхитарян (2023/24) — все они взяли крупные трофеи с «Интером» и сыграли в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «нерадзурри».

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Для Лукаку этот этап стал настоящим возрождением. После постоянных сомнений в его лидерских качествах в Манчестере бельгиец был признан лучшим игроком Серии А в сезоне-2020/21, заняв второе место в списке бомбардиров сразу после Криштиану Роналду. А спустя несколько лет Лукаку добавил в коллекцию второй титул чемпиона Италии, уже в составе «Наполи».

Крис Смоллинг

Примерно в то же время Италию выбрал и Крис Смоллинг, отправившись в «Рому» сначала на правах аренды в сезоне-2019/20, а затем подписав полноценный контракт следующим летом.

Этот переход оказался удачным для обеих сторон. Английский защитник быстро стал опорой обороны «джалоросси» и внес ключевой вклад в успех команды в Лиге конференций-2021/22, когда под руководством Жозе Моуринью «Рома» взяла европейский трофей.

Смоллинг был признан лучшим игроком финала против «Фейеноорда», вошел в символическую сборную турнира, а спустя год повторил достижение — попав в команду сезона Лиги Европы, где римляне остановились всего в шаге от нового триумфа.

Сезон-2018/19

Дейли Блинд

Надежный и универсальный защитник, Дейли Блинд провел в «Манчестер Юнайтед» четыре продуктивных года, выиграв Кубок Англии (2015/16), Кубок лиги и Лигу Европы (2016/17).

Дейли Блинд globallookpress.com

Когда он покидал «Олд Траффорд», многие считали, что его лучшие времена позади. Но голландец доказал обратное. Вернувшись в родной «Аякс», Блинд помог клубу завоевать три титула чемпиона Нидерландов и два Кубка страны.

Позже он провел сезон в «Баварии», где в 2022/23 добавил в коллекцию чемпионство в Бундеслиге. Сейчас, в 35 лет, Блинд продолжает играть на высоком уровне — уже третий сезон подряд защищает цвета испанской «Жироны».

Сезон-2016/17

Мемфис Депай

Можно сказать, что пребывание Мемфиса Депая в «Манчестер Юнайтед» при Луи ван Гале не оправдало ожиданий. За полтора года на «Олд Траффорд» он так и не раскрылся по-настоящему и в январе 2017-го был продан в «Лион».

Мемфис Депай globallookpress.com

Но уход из «Манчестер Юнайтед» стал для него переломным моментом. Тогда ему было всего 22, и именно во Франции его карьера пошла в гору. Позже он оказался в «Барселоне», где формально стал чемпионом Ла Лиги‑2022/23, хотя провел всего четыре матча до ухода в «Атлетико».

Впрочем, настоящий титул пришел позже — в 2025 году Депай выиграл чемпионат Бразилии с «Коринтиансом».

Сезон-2015/16

Анхель Ди Мария

К моменту перехода в «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года Анхель Ди Мария уже считался одним из самых техничных и креативных вингеров мира. За плечами у него были успешные годы в «Бенфике» и «Реале», а сумма трансфера — почти 60 миллионов фунтов — стала на тот момент рекордной для британского футбола.

Анхель Ди Мария globallookpress.com

Начало карьеры аргентинца в Англии было обнадеживающим, но дальше все пошло не по плану. Ди Мария так и не смог полноценно адаптироваться к жизни в Манчестере: сказались и травмы, и нестабильность в игре, и непростые отношения с Луи ван Галом. Уже через год после перехода, летом 2015-го, ситуацию исправил «Пари Сен-Жермен», оформив трансфер, который стал новым витком в его карьере.

В Париже он сразу же выиграл «золотой квадрупл» во внутреннем сезоне, а затем добавил к коллекции еще 15 трофеев за семь лет, проведенных во Франции. Параллельно Ди Мария стал чемпионом мира и дважды выигрывал Кубок Америки в составе сборной Аргентины.

Сегодня, в 37 лет, он продолжает карьеру на родине — в «Росарио Сентраль», клубе, где начинался его путь в большом футболе.

Сезон-2014/15

Вильфрид Заа

Вильфрид Заа стал своего рода символом неудачного начала постфергюсоновской эпохи в «Манчестер Юнайтед». Его подписал сам сэр Алекс Фергюсон в январе 2013 года, но переход должен был состояться лишь летом — к тому моменту легендарный тренер уже завершил карьеру, уступив место своему преемнику Дэвиду Мойесу.

Вильфрид Заа globallookpress.com

При новом наставнике ивуариец сыграл всего два матча и вскоре был отправлен в аренду в «Кардифф Сити». Так и не выйдя в стартовом составе «Юнайтед» в АПЛ, вингер в сезоне‑2014/15 вернулся в «Кристал Пэлас» — сначала на правах аренды, а затем окончательно.

Именно там он вновь обрел уверенность и скорость, став любимцем болельщиков «Селхерст Парк». В последующие годы Заа превратился в главную звезду клуба, трижды подряд (2015/16, 2016/17, 2017/18) признавался лучшим игроком сезона и фактически в одиночку тащил «орлов» в Премьер‑лиге.