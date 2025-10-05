В Неаполе царило ощущение уверенности — действующий чемпион дома, полный стадион, соперник из зоны вылета. Всё складывалось так, будто этот матч должен стать формальностью. Но «Дженоа» Патрика Виейра приехала не на экскурсию.

Результат матча Наполи Неаполь 2:1 Дженоа Генуя 0:1 Джефф Эхатор 34' 1:1 Андре Франк Замбо Ангисса 57' 2:1 Расмус Хёйлунн 75' Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Джованни Ди Лоренцо, Сэм Бёкема, Жуан Жесус, Матиас Оливера ( Леонардо Спинаццола 50' ), Станислав Лоботка ( Билли Гилмор 44' ), Андре Франк Замбо Ангисса, Скотт МакТоминай, Маттео Политано ( Кевин Де Брёйне 50' ), Давид Нерес ( Мигель Гутьеррес 82' ), Расмус Хёйлунн ( Лоренцо Лукка 82' ) Дженоа: Никола Леали, Брук Нортон-Каффи, Алессандро Маркандалли ( Себастиан Отоа 46' ), Хоан Васкес, Стефано Сабелли ( Валентин Карбони 77' ), Руслан Малиновский ( Калеб Экубан 61' ), Мортен Френнруп, Патрицио Мазини, Джефф Эхатор ( Мортен Торсби 61' ), Витор Оливейра ( Лоренцо Коломбо 76' ), Микаэль Эллертссон Жёлтые карточки: Давид Нерес 55' — Алессандро Маркандалли 28', Руслан Малиновский 38', Себастиан Отоа 63'

Статистика матча 5 Удары в створ 1 4 Удары мимо 3 69 Владение мячом 31 7 Угловые удары 5 2 Офсайды 2 16 Фолы 15

Антонио Конте, как оказалось, рискнул. Кевина Де Брёйне он оставил на скамейке — объяснив потом это «техническим решением». Вместо бельгийца с первых минут появился Давид Нерес, а в остальном состав выглядел привычно атакующим. Но уже в первом тайме стало ясно: без Де Брёйне не хватает остроты и темпа.

«Наполи» контролировал мяч — 72% владения за первую половину, но всё это было стерильно. «Дженоа» сел глубоко, выстроив фактически линию из шести защитников, перекрыв фланги и центр штрафной. Вингеры хозяев вынуждены были бесконечно возвращаться назад, катая мяч между Ангиссой и Ди Лоренцо.

А гости дождались своего момента. Нортон-Каффи без всяких сомнений обыграл Маттиаса Оливейру, прошёл к лицевой и прострелил в центр. Молодой нигерийский форвард Джефф Эхатор, которому всего 18 лет, подставил пятку — и мяч нырнул в дальний угол. Великолепный момент, неожиданная тишина на стадионе имени Марадоны.

Джефф Эхатор globallookpress.com

«Дженоа» вёл 1:0 и чувствовал себя комфортно. А «Наполи» потерял не только нити игры, но и двух ключевых футболистов: до перерыва травму получил Станислав Лоботка, а сразу после — Маттео Политано. Конте буквально хватался за голову.

Второе дыхание после выхода Де Брёйне

В перерыве Конте сделал то, чего требовал стадион: выпустил Де Брёйне и Спинаццолу. Это полностью изменило картину. Появились диагонали, длинные передачи вразрез, движение между линиями. Теперь «Дженоа» не диктовал, а отбивался.

На 57-й минуте хозяева наконец взломали оборону. Длинная передача с центра поля — и снова Спинаццола. Его навес с левого края был адресован как раз на Де Брёйне, тот не дотянулся, но своим движением дезориентировал защиту. Мяч отскочил вверх, и Ангисса, набегая, пробил головой в сетку — 1:1. Неаполь ожил. С трибун пошёл рёв, команда добавила в скорости. Леали потащил плотный удар Спинаццолы, а чуть позже Ди Лоренцо после подачи с углового угодил в штангу. Казалось, гол назревает — так и случилось.

Франк-Андре Замбо Ангисса globallookpress.com

Расмус Хёйлунн не уходит с поля без гола уже вторую неделю. После дубля в Лиге чемпионов он снова оказался в нужном месте. Сначала его гол отменили — Де Брёйне оказался в офсайде при передаче, — но датчанин не остановился. На 75-й минуте — кульминация всей игры: навес Де Брёйне с левого фланга, скидка Ди Лоренцо, удар Ангиссы, сейв Леали, и тут же Хёйлунн добивает в упор. Это уже четвёртый гол форварда в пяти матчах, и третий — за последние две игры. Настоящий бомбардир в команде Конте наконец найден. А «Ман Юнайтед», как и все последние 10 лет, кусает локти.

Расмус Хёйлунн globallookpress.com

После этого «Наполи» не позволил повторения сценария — плотная оборона, контроль мяча, сдержанность в своих атаках. Генуэзцы пытались прижать, но ни одной реальной возможности до финального свистка так и не создали. Главное в матче — не счёт, а реакция. «Наполи» проигрывал, выглядел уставшим, терял игроков, но сумел собраться. Конте сработал точно — своевременные замены, перестройка схемы, акцент на давление и вторые мячи. Именно эта настойчивость и стала символом «второго сезона» под его руководством.

После игры Конте не скрывал эмоций: «Команда не паниковала. Мы знаем, что можем быть лучшими, если сохраняем интенсивность. Это победа характера».

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Проблемы и тревоги

В лазарете теперь двое ключевых игроков: Лоботка и Политано. У обоих подозрение на мышечные повреждения, и как минимум ближайшие матчи сборных они пропустят. «Наполи» снова на вершине Серии А, делит первое место с «Ромой» (по 15 очков). Впереди — перерыв на сборные, а потом выезд к «Торино». Для Конте это шанс закрепить команду в роли фаворита и вернуть уверенность перед возобновлением Лиги чемпионов.

А вот старт «Дженоа» в сезоне тревожит: ноль побед, две ничьи, четыре поражения. При этом команда Виейра выглядит не безнадёжно — просто пока не хватает ресурса и свежести, чтобы дотянуть даже до ничьей. Если команда сохранит ту же самоотдачу, победы обязательно придут. Пока же вечер на «Марадоне» стал очередным напоминанием: чемпионов нельзя хоронить раньше времени.