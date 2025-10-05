В Неаполе царило ощущение уверенности — действующий чемпион дома, полный стадион, соперник из зоны вылета. Всё складывалось так, будто этот матч должен стать формальностью. Но «Дженоа» Патрика Виейра приехала не на экскурсию.
Результат матча
Антонио Конте, как оказалось, рискнул. Кевина Де Брёйне он оставил на скамейке — объяснив потом это «техническим решением». Вместо бельгийца с первых минут появился Давид Нерес, а в остальном состав выглядел привычно атакующим. Но уже в первом тайме стало ясно: без Де Брёйне не хватает остроты и темпа.
«Наполи» контролировал мяч — 72% владения за первую половину, но всё это было стерильно. «Дженоа» сел глубоко, выстроив фактически линию из шести защитников, перекрыв фланги и центр штрафной. Вингеры хозяев вынуждены были бесконечно возвращаться назад, катая мяч между Ангиссой и Ди Лоренцо.
А гости дождались своего момента. Нортон-Каффи без всяких сомнений обыграл Маттиаса Оливейру, прошёл к лицевой и прострелил в центр. Молодой нигерийский форвард Джефф Эхатор, которому всего 18 лет, подставил пятку — и мяч нырнул в дальний угол. Великолепный момент, неожиданная тишина на стадионе имени Марадоны.
«Дженоа» вёл 1:0 и чувствовал себя комфортно. А «Наполи» потерял не только нити игры, но и двух ключевых футболистов: до перерыва травму получил Станислав Лоботка, а сразу после — Маттео Политано. Конте буквально хватался за голову.
Второе дыхание после выхода Де Брёйне
В перерыве Конте сделал то, чего требовал стадион: выпустил Де Брёйне и Спинаццолу. Это полностью изменило картину. Появились диагонали, длинные передачи вразрез, движение между линиями. Теперь «Дженоа» не диктовал, а отбивался.
На 57-й минуте хозяева наконец взломали оборону. Длинная передача с центра поля — и снова Спинаццола. Его навес с левого края был адресован как раз на Де Брёйне, тот не дотянулся, но своим движением дезориентировал защиту. Мяч отскочил вверх, и Ангисса, набегая, пробил головой в сетку — 1:1. Неаполь ожил. С трибун пошёл рёв, команда добавила в скорости. Леали потащил плотный удар Спинаццолы, а чуть позже Ди Лоренцо после подачи с углового угодил в штангу. Казалось, гол назревает — так и случилось.
Расмус Хёйлунн не уходит с поля без гола уже вторую неделю. После дубля в Лиге чемпионов он снова оказался в нужном месте. Сначала его гол отменили — Де Брёйне оказался в офсайде при передаче, — но датчанин не остановился. На 75-й минуте — кульминация всей игры: навес Де Брёйне с левого фланга, скидка Ди Лоренцо, удар Ангиссы, сейв Леали, и тут же Хёйлунн добивает в упор. Это уже четвёртый гол форварда в пяти матчах, и третий — за последние две игры. Настоящий бомбардир в команде Конте наконец найден. А «Ман Юнайтед», как и все последние 10 лет, кусает локти.
После этого «Наполи» не позволил повторения сценария — плотная оборона, контроль мяча, сдержанность в своих атаках. Генуэзцы пытались прижать, но ни одной реальной возможности до финального свистка так и не создали. Главное в матче — не счёт, а реакция. «Наполи» проигрывал, выглядел уставшим, терял игроков, но сумел собраться. Конте сработал точно — своевременные замены, перестройка схемы, акцент на давление и вторые мячи. Именно эта настойчивость и стала символом «второго сезона» под его руководством.
После игры Конте не скрывал эмоций: «Команда не паниковала. Мы знаем, что можем быть лучшими, если сохраняем интенсивность. Это победа характера».
Проблемы и тревоги
В лазарете теперь двое ключевых игроков: Лоботка и Политано. У обоих подозрение на мышечные повреждения, и как минимум ближайшие матчи сборных они пропустят. «Наполи» снова на вершине Серии А, делит первое место с «Ромой» (по 15 очков). Впереди — перерыв на сборные, а потом выезд к «Торино». Для Конте это шанс закрепить команду в роли фаворита и вернуть уверенность перед возобновлением Лиги чемпионов.
А вот старт «Дженоа» в сезоне тревожит: ноль побед, две ничьи, четыре поражения. При этом команда Виейра выглядит не безнадёжно — просто пока не хватает ресурса и свежести, чтобы дотянуть даже до ничьей. Если команда сохранит ту же самоотдачу, победы обязательно придут. Пока же вечер на «Марадоне» стал очередным напоминанием: чемпионов нельзя хоронить раньше времени.