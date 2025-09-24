Антони украл у «Ноттингема» первую европейскую победу за 29 лет: историческая ничья на «Ла Картухе»

Возвращение «Ноттингем Форест» в Европу спустя почти три десятилетия уже тянуло на идеальную историю: 5 тысяч гостей на трибунах «Ла Картухи», быстрый камбек после раннего пропущенного, дубль Игора Жезуса и игра на нервах хозяев. Но за пять минут до конца вмешался Антони — бывший игрок АПЛ, столько раз высмеянный за беззубые матчи в Англии. Его точный удар лишил команду Энджа Постекоглу исторической выездной победы, оставив австралийца в ожидании.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Бетис — Ноттингем Форест 2:2 Голы: 1:0 Седрик Бакамбу (15'), 1:1 Игор Жезус (18'), 1:2 Игор Жезус (23'), 2:2 Антони (85') Бетис: Пау Лопес, Натан, Хуниор Фирпо (Рикардо Родригес, 46'), Диего Гомес, Серхи Альтмира (Марк Рока, 46'), Софьян Амрабат, Джовани Ло Чельсо (Пабло Форнальс, 76'), Антони, Абде Эззальзули (Родриго Рикельме, 46'), Седрик Бакамбу (Кучо Эрнандес, 72'), Angel Ortiz Ноттингем Форест: Матц Зельс, Морато, Никола Миленкович (Вийи Боли, 90'), Неко Уильямс, Игор Жезус (Арно Калимуэндо, 64'), Каллум Хадсон-Одои (Дан Ндой, 64'), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт, Ибраим Сангаре (Райан Йейтс, 81'), Дуглас Луис (Дилан Баква, 46'), Александр Зинченко Предупреждения: Морган Гиббз-Уайт (2'), Игор Жезус (25'), Натан (45 + 1'), Рикардо Родригес (75')

Севильский старт был шумным и нервным: «Бетис» стартовал агрессивно, Антони уже на 15-й минуте разобрал оборону гостей, покатил в штрафную на Седрика Бакамбу — и тот вколотил мяч под перекладину. Но «Форест» не приехал ностальгировать по Брайану Клафу: ответ пришёл всего через три минуты.

Седрик Бакамбу globallookpress.com

Зинченко и Андерсон сыграли в касание, диагональ Моргана Гиббса-Уайта — и Игор Жезус замкнул у вратарской. Сектор гостей взорвался, а ещё через пять минут — и вовсе впал в экстаз: Дугласа Луис закрутил мяч с углового в зону вратарской, всё тот же Жезус выиграл верх у опекуна и кивком вывел «Форест» вперёд.

Первый тайм «Форест» провёл как зрелая еврокубковая команда. Жезус был в миллиметрах от хет-трика — блок после прострела Андерсона лишил его третьего мяча, а Хадсон-Одои с корнера попал в штангу. Для Постекоглу этот вечер уже выглядел идеальной верификацией смелых решений: Крис Вуд остался в запасе, ставка на мобильность и прессинг с Жезусом во главе работала. «Бетис» же после шока перезагрузил порядок, пережил шторм и отправился на паузу искать ответы с помщью Мануэля Пеллегрини.

Игор Жезус globallookpress.com

Второй тайм и упущенные шансы

После перерыва «Бетис» добавил в оборотах и зажал «Форест» ближе к своей трети, но долгое время был без убийственных моментов. В эту тонкую фазу сыграл кадровый нюанс: Луису с его стандартами и паузами помешала задняя поверхность бедра — пришлось менять на Дилана Бакву, а вместе с этим гасить ритм и точность первых 45 минут.

Даже когда у гостей возникал шанс добить матч, не хватало хладнокровия: Зинченко повёл быструю атаку через центр, но, проигнорировав открывание Ндойе слева, отдал Калимуэндо — тот первым касанием «задушил» момент и дал выйти Пау Лопесу.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

Тревожные звоночки «Бетиса» становились всё громче. Вышедший со скамейки Пабло Форнальс сразу щёлкнул рядом со штангой, центрбек Натан через минуту не попал по мячу в убойной позиции — казалось, судьба склоняется к «английскому» хеппи-энду. Но когда у хозяев заработали фланги, а к штрафной гостей полетели точные подачи, у «Фореста» зашевелились старые европейские демоны.

Антони спасает в концовке

На 85-й Марк Рока получил мяч слева, не стал спешить, подождал микромомент для передачи — и мягко навесил на дальнюю. Антони, начавший вечер голевой на Бакамбу, завершил его своим ударом с лета — 2:2. Спасённая ничья против английского клуба, матчи против которых, кажется, будут для бразильца особенно принципиальными.

Антони globallookpress.com

Для «Бетиса» это ничья с оттенком характера и подтверждение статуса домашней еврокубковой крепости последних лет — они редко проигрывают в Испании на международной сцене и снова выжили в тяжёлом матче. Для «Фореста» — ощущение упущенного. Команда показала самый цельный футбол при Постекоглу: 16 ударов, много осмысленных выходов из-под прессинга, зрелая работа без мяча.

Андерсон провёл роскошный первый тайм, Жезус показал, почему его можно оставить в старте и в АПЛ, а Зинченко на своей половине грамотно гасил атаки. Но опыт европейских выездов — это ещё и умение добивать, когда соперник пошёл ва-банк. Здесь «Форест» не хватило одного точного паса в контратаке или аккуратного первого касания.

И всё же возвращение получилось настоящим — не музейным. «Форест» снова дышит Европой, снова ездит по континенту и снова заставляет громкие стадионы нервничать. Впереди у англичан — домашний матч чемпионата и первый за 29 лет европейский вечер на «Сити Граунд»; у «Бетиса» — выезд к «Лудогорцу». А у матча в Севилье останется простая мораль: романтика камбека — прекрасна, но в еврокубках победы добываются не только вовремя забитыми, но и вовремя не пропущенными голами. Сегодня «Форест» был близок. Но Антони сделал так, чтобы новую страницу истории пришлось подождать чуть дольше.