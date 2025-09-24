Антони украл у «Ноттингема» первую европейскую победу за 29 лет: историческая ничья на «Ла Картухе»

Севильский старт был шумным и нервным: «Бетис» стартовал агрессивно, Антони уже на 15-й минуте разобрал оборону гостей, покатил в штрафную на Седрика Бакамбу — и тот вколотил мяч под перекладину. Но «Форест» не приехал ностальгировать по Брайану Клафу: ответ пришёл всего через три минуты.
Зинченко и Андерсон сыграли в касание, диагональ Моргана Гиббса-Уайта — и Игор Жезус замкнул у вратарской. Сектор гостей взорвался, а ещё через пять минут — и вовсе впал в экстаз: Дугласа Луис закрутил мяч с углового в зону вратарской, всё тот же Жезус выиграл верх у опекуна и кивком вывел «Форест» вперёд.
Первый тайм «Форест» провёл как зрелая еврокубковая команда. Жезус был в миллиметрах от хет-трика — блок после прострела Андерсона лишил его третьего мяча, а Хадсон-Одои с корнера попал в штангу. Для Постекоглу этот вечер уже выглядел идеальной верификацией смелых решений: Крис Вуд остался в запасе, ставка на мобильность и прессинг с Жезусом во главе работала. «Бетис» же после шока перезагрузил порядок, пережил шторм и отправился на паузу искать ответы с помщью Мануэля Пеллегрини.
Второй тайм и упущенные шансы
После перерыва «Бетис» добавил в оборотах и зажал «Форест» ближе к своей трети, но долгое время был без убийственных моментов. В эту тонкую фазу сыграл кадровый нюанс: Луису с его стандартами и паузами помешала задняя поверхность бедра — пришлось менять на Дилана Бакву, а вместе с этим гасить ритм и точность первых 45 минут.
Даже когда у гостей возникал шанс добить матч, не хватало хладнокровия: Зинченко повёл быструю атаку через центр, но, проигнорировав открывание Ндойе слева, отдал Калимуэндо — тот первым касанием «задушил» момент и дал выйти Пау Лопесу.
Тревожные звоночки «Бетиса» становились всё громче. Вышедший со скамейки Пабло Форнальс сразу щёлкнул рядом со штангой, центрбек Натан через минуту не попал по мячу в убойной позиции — казалось, судьба склоняется к «английскому» хеппи-энду. Но когда у хозяев заработали фланги, а к штрафной гостей полетели точные подачи, у «Фореста» зашевелились старые европейские демоны.
Антони спасает в концовке
На 85-й Марк Рока получил мяч слева, не стал спешить, подождал микромомент для передачи — и мягко навесил на дальнюю. Антони, начавший вечер голевой на Бакамбу, завершил его своим ударом с лета — 2:2. Спасённая ничья против английского клуба, матчи против которых, кажется, будут для бразильца особенно принципиальными.
Для «Бетиса» это ничья с оттенком характера и подтверждение статуса домашней еврокубковой крепости последних лет — они редко проигрывают в Испании на международной сцене и снова выжили в тяжёлом матче. Для «Фореста» — ощущение упущенного. Команда показала самый цельный футбол при Постекоглу: 16 ударов, много осмысленных выходов из-под прессинга, зрелая работа без мяча.
Андерсон провёл роскошный первый тайм, Жезус показал, почему его можно оставить в старте и в АПЛ, а Зинченко на своей половине грамотно гасил атаки. Но опыт европейских выездов — это ещё и умение добивать, когда соперник пошёл ва-банк. Здесь «Форест» не хватило одного точного паса в контратаке или аккуратного первого касания.
Календарь и таблица Лиги Европы
И всё же возвращение получилось настоящим — не музейным. «Форест» снова дышит Европой, снова ездит по континенту и снова заставляет громкие стадионы нервничать. Впереди у англичан — домашний матч чемпионата и первый за 29 лет европейский вечер на «Сити Граунд»; у «Бетиса» — выезд к «Лудогорцу». А у матча в Севилье останется простая мораль: романтика камбека — прекрасна, но в еврокубках победы добываются не только вовремя забитыми, но и вовремя не пропущенными голами. Сегодня «Форест» был близок. Но Антони сделал так, чтобы новую страницу истории пришлось подождать чуть дольше.