The Athletic рассказывает, как европейский футбол постепенно наполняется воспитанниками английских академий — и почему этот процесс только набирает обороты.

Сезон‑2025/26 едва перевалил за второй месяц, а в топ‑лигах Франции, Италии, Германии и Испании уже сыграли рекордные 33 английских футболиста. Такого показателя еще не было ни в одной кампании — и это подтверждение тенденции, которая зародилась восемь лет назад.

В 2017‑м десятилетнее отсутствие англичан в Бундеслиге закончилось: Рис Оксфорд, Райан Кент, Кейлен Хайндс и — наиболее известный из них — Джейдон Санчо перебрались в клубы немецкой элиты. Тогда же в основу «Боруссии» Мёнхенгладбах пробился воспитанник академии «Кристал Пэлас» Мандела Эгбо, уехавший в Германию еще подростком. Примечательно, что самому старшему из этой пятерки, Кенту, было всего 20 лет.

В последние годы за границу стали уезжать и звезды национальной сборной: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси») и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») сменили родные клубы на испанскую Ла Лигу. Гарри Кейн, проведя почти два десятилетия в «Тоттенхэме», выбрал «Баварию», решив провести пик карьеры за пределами Англии.

Но в первую очередь речь идет о молодежи. Выпускники академий, не находя места в основе у себя на родине, все чаще отправляются за шансом в континентальную Европу.

Чемпионы Премьер-лиги «Ливерпуль» этим летом расстались сразу с двумя воспитанниками: Джаррелл Куанса в июле перешел в немецкий «Байер», а Тайлер Мортон месяцем позже пополнил состав французского «Лиона».

Карни Чуквуэмека, талантливый атакующий хавбек, перешедший из «Астон Виллы» в «Челси» еще в 2022‑м, летом окончательно закрепился в «Боруссии» Дортмунд, куда зимой уходил в аренду. А Си Джей Иган‑Райли, ставший чемпионом Европы‑2025 в составе молодежной сборной Англии, отказался продлевать контракт с «Бернли» и подписал соглашение с французским «Марселем».

Есть и другие примеры. Центральный защитник Чарли Крессуэлл и вингер Джонатан Роу, также входившие в состав победной команды Ли Карсли на молодежном Евро в Словакии (именно Роу забил решающий мяч в финале), в 2024 году покинули клубы Чемпионшипа: Крессуэлл ушел из «Лидса» в «Тулузу», а Роу сменил «Норвич» на «Марсель».

Цифры впечатляют. За шесть из последних семи сезонов количество англичан в ведущих лигах континента стабильно росло. Если смотреть на их совокупное игровое время, то в сезоне-2024/25 оно оказалось в 15 раз больше, чем в кампании-2017/18.

Англичане и раньше появлялись в топ-чемпионатах континента, но это были единичные случаи. Стив Макманаман, Майкл Оуэн, Джонатан Вудгейт и Дэвид Бекхэм в начале и середине 2000-х выступали за «Реал».

Джермейн Пеннант провел год в другом испанском клубе — «Реал Сарагосе». Бекхэм, Джои Бартон («Марсель») и Джо Коул («Лилль») в 2010-х сыграли по одному сезону во французской Лиге 1, причем Бекхэм завершал карьеру в «Пари Сен-Жермен» после шести лет в MLS с «Лос-Анджелес Гэлакси», прерывавшихся двумя арендными периодами в «Милане».

Тем не менее, в период с сезона-2000/01 по 2016/17 количество английских футболистов в Ла Лиге, Бундеслиге, Серии A и Лиге 1 можно было пересчитать по пальцам одной руки.

Поворотным моментом стало решение Джейдона Санчо в 2017 году отказаться от нового контракта с «Манчестер Сити» и перебраться в «Боруссию» Дортмунд. В составе «Сити» он так и не дебютировал, хотя перебрался туда из «Уотфорда» еще в 14 лет.

Уже в 2018‑м, подписывая продление, Санчо говорил клубному сайту: «Я очень рад, что решился перейти в Дортмунд. Все оказалось правдой: этот город живет футболом как никакой другой, а молодым игрокам здесь действительно дают шанс».

С тех пор по его пути в Северо‑Западную Германию отправились многие другие англичане — Джуд Беллингем, а теперь и его брат Джоб, Джейми Гиттенс, Чуквуэмека. Все они, как и Санчо, техничные и яркие футболисты, которые чувствовали, что смогут раскрыться в клубах европейского уровня, где ценится быстрый переход из обороны в атаку. Сам Санчо в 2019‑м подытожил: «Здесь все строится вокруг того, чтобы молодежь получала возможности».

Главные мотивы остаются прежними: перспективы, обещания и потенциал.

Яркий пример — уход Тэмми Абрахама из «Челси» в итальянскую «Рому». Воспитанник академии лондонцев трижды уходил в аренду, включая сезон‑2018/19 в Чемпионшипе за «Астон Виллу», где забил 25 мячей. В 2019/20 он уже в составе «Челси» наколотил 15 голов в АПЛ и помог клубу финишировать четвертым. С тех пор ни один игрок «синих» не забивал столько с игры за сезон.

Однако в кампании‑2020/21, завершившейся победой «Челси» в Лиге чемпионов, Абрахам оказался на вторых ролях после того, как Томас Тухель в январе сменил на посту главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

«Я понимаю, что он хочет больше игрового времени, — говорил Томас Тухель в августе 2021‑го. — Вопрос в том, как мы планируем будущее, каковы планы самого Тэмми: будет ли он бороться за место в составе после того, как закончил прошлый сезон, или предпочтет сменить клуб, чтобы получить шанс быть игроком основы? »

При Тухеле Абрахам провел всего семь матчей, частично из-за травмы голеностопа, и не попал в заявку ни на финал Кубка Англии, ни на финал Лиги чемпионов. И менее чем через три месяца после того, как «Челси» завоевал главный трофей европейского клубного футбола, Абрахам покинул Лондон.

В «Роме» он словно переродился: 37 голов за четыре сезона, включая впечатляющие 27 мячей во всех турнирах в дебютной кампании под руководством Жозе Моуринью. Однако череда травм, включая тяжелую операцию на крестообразной связке, из-за которой он пропустил девять месяцев в кампании-2023/24, заметно сократила его игровое время и снизила результативность в годы, которые должны были стать пиком карьеры.

Сегодня Абрахам все еще числится игроком «Ромы», но выступает в аренде за турецкий «Бешикташ». И трудно отделаться от мысли, что его путь мог сложиться совсем иначе.

Принятый в 2012 году Elite Player Performance Plan (Элитный план развития игроков) стал переломным моментом: он перестроил систему академий, увеличил финансирование, поднял уровень тренерской подготовки и официально внедрил спортивную науку, аналитику и комплексный подход к развитию футболистов.

Результаты не заставили себя ждать. С 2017 года юношеские сборные Англии выиграли шесть мировых и континентальных титулов. Женская национальная команда взяла Евро‑2022 на домашнем поле и защитила титул этим летом. Мужская сборная провела лучший отрезок в истории — четыре крупных турнира подряд с выходом в полуфинал ЧМ и двумя финалами чемпионата Европы. На клубном уровне это отразилось в чисто английских финалах Лиги чемпионов в 2019 и 2021 годах.

«Каждый год в Премьер‑лиге играет более трети из 250 лучших футболистов мира, и планка все выше, — говорил в мае директор по футболу лиги Нил Сондерс в интервью The Athletic. — Наша обязанность и обязанность всех, кто работает в развитии игроков, — не отставать от этого уровня. Ведь в Премьер‑лиге выходят на поле только самые элитные. Мы хотим, чтобы среди них было достаточно и воспитанников английских академий».

Тем временем летнее трансферное окно‑2025 стало рекордным: клубы АПЛ потратили свыше трех миллиардов фунтов, а семь из двадцати команд оформили самые дорогие сделки в своей истории. Лига в одиночку превзошла расходы остальных четырех ведущих чемпионатов Европы вместе взятых.

Однако чем выше уровень, тем сложнее молодым англичанам пробиться в основу. Их шансы становятся все более уязвимыми — даже в эпоху постбрексита, когда привлечение иностранных игроков в академии заметно ограничено. И нередко само ощущение того, что возможностей становится меньше, — не меньшее препятствие, чем сама реальность, — заставляет талантливых выпускников искать путь за пределами страны.

И все же многое зависит от того, какие цифры брать за основу — картина может выглядеть по‑разному.

Два последних завершенных сезона вошли в тройку лучших по числу дебютов воспитанников в Премьер‑лиге (игроков, тренировавшихся в клубе не менее трех лет в возрасте от 15 до 21 года) с 2012 года.

Однако дебют сам по себе может оказаться лишь жестом символическим: за последние три сезона количество стартовых выходов на поле английских игроков 23 лет и младше сократилось по сравнению с предыдущим трехлетним отрезком (2019/20 — 2021/22), когда наблюдался всплеск, невиданный со времен конца 2000-х.

Характерный пример — Эйнджел Гомес. Он провел всего 10 матчей за первую команду «Манчестер Юнайтед» (три в старте), хотя пришел в клуб в шесть лет и дорос до капитана команды U‑21.

Техничный, но невысокий (168 см) центральный полузащитник стал ключевой фигурой «Лилля» за пять сезонов во Франции (он перешел туда в 2020 году) и даже дебютировал за сборную Англии, прежде чем этим летом отправился в «Марсель», чтобы выступать в Лиге чемпионов.

«Это был большой риск — уйти из "Юнайтед", покинуть дом в Манчестере и шагнуть в неизвестность, — говорил Гомес в интервью The Athletic в июле 2023‑го. — Мне казалось, что я сделал тысячу шагов назад, но все оказалось не зря. Я знал, что в итоге смогу проложить путь к тому, чтобы оказаться в нынешней позиции».

Игровое время для молодых англичан продолжает сокращаться: все больше выходов на замену и все меньше полных матчей. В стартовые недели сезона‑2025/26 на игроков до 23 лет пришлось лишь 5,6% всех минут в Премьер‑лиге. Пока это выглядит как тревожный сигнал начала сезона, но тенденция грозит стать худшей в истории турнира.

Здесь возникает классическая дилемма «курица или яйцо». С одной стороны, молодые англичане получают меньше минут из‑за массового оттока за границу. С другой — именно падение игрового времени внутри страны служит доказательством того, что возможностей становится меньше.

При этом примеров успешной карьеры на континенте все больше. Европейские клубы охотно берут на себя роль «трамплина» для англичан. Так, Тайрис Долан, воспитанник академии «Манчестер Сити», за пять лет в Чемпионшипе с «Блэкберн Роверс» превратился в универсального вингера, а этим летом в статусе свободного агента перебрался в Испанию.

«Переход в "Эспаньол" стал очевидным выбором, — рассказал он The Guardian в этом месяце, объясняя свой шаг в Ла Лигу. — Не знаю, сколько игроков до меня переходили в Испанию напрямую из Чемпионшипа».

«Мне кажется, что я сильно повзрослел за время, проведенное за границей — не только в футболе, но и в повседневной жизни. Это сделало меня гораздо более самостоятельным», — говорил Чарли Крессуэлл этим летом на молодежном чемпионате Европы. Защитник проводит уже второй сезон в «Тулузе», а в своем первом стал игроком с третьим показателем игрового времени в составе клуба.

23-летний футболист провел более десяти лет в системе «Лидса», включая сезон в аренде в Чемпионшипе в «Миллуолле», и сегодня его репутация растет — Крессуэлла все чаще называют классическим центральным защитником старой школы.

«Я хотел воплотить мечту. Хотел играть за "Лидс", но так бывает, — говорил Крессуэлл в интервью The Athletic в мае. — Я знаю, что не так много англичан решаются уехать за пределы страны, это был вызов. Но когда я освоился, понял, что все на самом деле нормально».

Именно впечатляющие статистические показатели впервые привлекли внимание скаутов «Тулузы» к Крессуэллу — еще одно напоминание о том, как изменилась система поиска талантов. Сегодня клубы Премьер-лиги имеют доступ к глобальному рынку, а менее богатые команды Европы могут заметить перспективных английских игроков раньше и предложить им шанс.

Тенденция явно не собирается останавливаться. И если в самой Англии будет достаточно возможностей для развития, то для Премьер-лиги это должно стать предметом гордости: ее академии выращивают игроков с высоким техническим и тактическим интеллектом.

Джейми Гиттенс, ныне выступающий за «Челси», Джереми Фримпонг («Ливерпуль») и Виктор Дьёкереш («Арсенал») — все они прошли через академии клубов Премьер-лиги, но старт своей профессиональной карьеры получили за границей, прежде чем вернуться в английскую элиту.

«Мы видели, как Джуд Беллингем стал лучшим игроком сезона в Ла Лиге, а Гарри Кейн — лучшим бомбардиром Бундеслиги, — напомнил Сондерс, говоря о сезоне-2023/24. — Плюс Фил Фоден и Коул Палмер взяли призы лучшего игрока и лучшего молодого игрока Премьер-лиги». Все четверо — воспитанники английских академий, пусть и разных клубов.

Это отразилось и в октябрьской заявке Томаса Тухеля на товарищеский матч сборной Англии с Уэльсом и отборочную встречу ЧМ против Латвии: четверо из 24 игроков представляли клубы за пределами Премьер-лиги.

Главное для футбольного сообщества — чтобы речь шла об увеличении возможностей для молодых англичан, а не об «утечке талантов» из‑за закрытых путей наверх.

Европейский футбол еще никогда не выглядел настолько английским.