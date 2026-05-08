9 мая в 35-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Бетис». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис с коэффициентом для ставки за 2.70.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Доностьяррас» посредством выигрыша Кубка обеспечили себе выход в еврокубки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Реал Сосьедад» на 4 очка отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доностьяррас» уступили «Севилье» (0:1).
До того команда расписала мировую с «Райо Вальекано» (3:3). А вот поединок с «Хетафе» завершился поражением (0:1).
В пяти своих последних матчах «Реал Сосьедад» добыл лишь 3 паритета. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Доностьяррас» не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 5 матчей кряду.
Причем «Реал Сосьедад» традиционно сложно противостоит «Бетису». В последних пяти очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.
«Бетис»
Турнирное положение: «Огурцы» уже вряд ли зацепятся за зону Лиги чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Бетис» на 10 очков отстает от четвертой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Огурцы» уверенно одолели «Овьедо» (3:0).
До того команда не уступила мадридскому «Реалу» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Жироне» (3:2).
При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Огурцы» нынче находятся в хороших кондициях. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
При этом «Бетис» достаточно продуктивно выступает на чужих полях. В 17 выездных матчах команда набрала 23 очка.
«Огурцы» в двух последних очных встречах переиграли басков. Причем в этих поединках «Бетис» забивал по 3 мяча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Реал Сосьедад» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
Прогноз: «Бетис» выглядит монолитнее соперника, пропускающего уж чересчур легко.
Ставка: Победа «Бетиса» за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья за 3.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Доностьяррас» не побеждают 5 матчей кряду
- «Бетис» не проигрывает 3 матча кряду
- Баски в среднем пропускают реже 2 мячей за матч
- «Реал Сосьедад» уступил «Бетису» в двух последних очных поединках
- «Бетис» в двух последних матчах пропустил всего один мяч