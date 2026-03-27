В пятницу, 27 марта, в Вильярреале состоится товарищеский матч между сборными Испании и Сербии. Начало игры — в 23:00 МСК. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией.

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

Стартовые составы команд

Испания: Симон, Льоренте, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Педри, Родри, Ямаль, Фермин, Баэна, Оярсабаль.

Сербия: В. Милинкович-Савич, Миленкович, Павлович, Терзич, Мимович, Станкович, Гудель, Костич, С. Милинкович-Савич, Бирманчевич, Митрович.

Испания

Действующие чемпионы Европы легко и уверенно прошли осеннюю квалификацию к ЧМ-2026. В шести играх с Болгарией, Грузией и Турцией команда Луиса де ла Фуэнте набрала 16 очков — стартовала с пяти побед и лишь в последнем туре поделила очки с турками в ничего уже не значившем матче. В этом месяце испанцы вообще-то должны были играть Финалиссиму против Аргентины в Катаре, но игра была отменена — поэтому и случится товарняк с Сербией.

Нынешняя сборная Испании — это практически непобедимая машина: последний раз она проигрывала в основное время больше двух лет назад, 22 марта 2024-го в товарищеском матче с Колумбией (0:1)! С тех пор — ни одного поражения за 26 матчей. Точнее, одно всё-таки было, но лишь по пенальти Португалии в финале Лиги наций в прошлом году. Очевидно, сербам придётся сделать что-то невероятное, чтобы эту безумную серию прервать.

Сербия

Сборная Сербии отборочную кампанию к чемпионату мира завалила, заняв в своей группе третье место и не попав даже в плей-офф квалификации. Группу эту выиграла Англия — там без сенсаций, а вот вторую строчку сербы уступили сборной Албании, отстав от неё на одно очко. И всё по делу: за два матча с албанцами команда набрала лишь один балл и даже ни разу не забила — 0:0 на выезде и 0:1 дома.

Сейчас в сербском футболе идёт серьёзная перестройка. Велько Паунович, сменивший на посту главного тренера Драгана Стойковича в момент, когда шансов отобраться на ЧМ уже почти не было, пытается вернуть ту самую мощную и доминирующую сборную Сербии: основная задача — подвести команду к отборочному циклу к Евро-2028, который стартует уже в этом году. Встреча с Испанией — неплохая возможность проверить, на что способен нынешний состав сборной, хотя играть придётся без нескольких важных футболистов: травмированы, в частности, Влахович, Живкович, Бабич и Йованович.

Личные встречи

Команды совсем недавно пересекались на официальном уровне — провели две встречи в группе Лиги наций в 2024-м. Матч в Сербии завершился нулевой ничьей, а вот дома испанцы соперника разгромили — 3:0. Ещё была товарищеская игра в 2012-м перед Евро — тогда сборная Испании победила со счётом 2:0.

