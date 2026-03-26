27 марта в товарищеском матче встретятся Испания и Сербия. Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Испания — Сербия с коэффициентом для ставки за 1.92.
Испания
Турнирное положение: Испанцы заняли первое место в отборочной группе E, набрав 16 очков за 6 встреч при разнице мячей 21:2.
Островитяне играли в одном квартете со сборными Турции, Грузии и Болгарии.
Последние матчи: в ноябрьских матчах испанцы разгромили Грузию (4:0) и разошлись миром с Турцией (2:2). В октябре команда также обыграла Болгарию (4:0) и Грузию (2:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Испания должна была играть в этом месяце в Дохе против Аргентины в рамках Финалиссимы, но матч был отменен.
Действующие чемпионы Европы без проблем прошли отборочную группу, потеряв очки только в последнем матче отбора против Турции.
Сербия
Турнирное положение: Сербия заняли третье место в отборочной группе K, набрав 13 очков за 8 встреч при разнице мячей 9:10.
Островитяне играли в одном квинтете со сборными Англии ,Албании, Латвии и Андорры.
Последние матчи: в ноябрьских матчах сербы минимально обыграли латышей (2:1) и проиграли англичанам (0:2). В октябре команда таким же образом выиграла у Андорры (3:1) и потерпела поражение от Албании (0:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сербия в отборочной группе оглушительно провалилась в очередной раз, пропустив на второе место албанцев.
Балканская команда на протяжении многих лет является в перспективе сильной командой, но потенциал команды по-прежнему не реализован.
Статистика для ставок
- Испания не проигрывала в шести последних матчах
- Сербия пропускала в пяти последних играх
- Преимущество в личных встречах за испанцами— 2 победы и одна ничья
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания — безусловный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красной фурии» ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.40, а победа Сербии — в 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 1.49 и 2.46.
Прогноз: Матч несет товарищеский характер и вполне возможно, что Испания может в одном из таймов уйти без забитых голов
Ставка: Испания не забьет в одном из таймов за 1.92.
Прогноз: альтернативный прогноз, что Сербия даст бой «красной фурии»
Ставка: Победа Сербии с форой 1,5 за 2.05