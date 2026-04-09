В четвертьфинале Лиги конференций «Райо Вальекано» примет АЕК Афины. Первый матч пройдёт в Мадриде, и для обеих команд это шанс приблизиться к историческому полуфиналу. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

19:15 Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты — Хишам Закрани и Орельен Бертомьё. За систему VAR отвечает Брам ван Дриссхе, его ассистент — Бастьен Дешепи. Четвёртый арбитр — Жереми Пиньяр.

«Райо Вальекано»

Для «Райо» этот еврокубковый сезон уже стал особенным. Команда впервые за долгие годы добралась до такой стадии и теперь имеет шанс переписать клубную историю. Подопечные Иньиго Перес уверенно прошли предыдущий раунд, обыграв «Самсунспор» по сумме двух матчей. При этом дома испанцы уступили, но задел, сделанный в первой игре, оказался достаточным.

В Ла Лиге «Райо» держится в середине таблицы и подходит к матчу после победы над «Эльче» (1:0). Важный момент — домашний фактор: команда редко проигрывает на «Вальекасе», хотя в последнее время стабильности не всегда хватает.

Есть и кадровые ограничения. Не сыграют Фран Перес, Абдул Мумин и Ранди Нтека — часть игроков вне заявки на турнир. Зато возвращается в состав Пате Сисс, что добавит баланса в центре поля.

«АЕК»

Афинский «АЕК» подходит к игре в отличной форме. Команда Марко Николича (бывшего тренера московских ЦСКА и «Локомотива») уверенно прошла «Целе» в 1/8 финала и сейчас выглядит очень собранно. Кроме того, греки лидируют в чемпионате и на выходных обыграли «Олимпиакос» (1:0), что только укрепило уверенность.

Особенно впечатляет их игра на выезде: серия без поражений насчитывает уже 14 матчей во всех турнирах. В атаке ключевой фигурой остаётся Лука Йович — на его счету уже 16 голов в сезоне. Также важную роль играют Орбелин Пинеда и Роберто Перейра, обеспечивающие движение и креатив в середине поля.

Из потерь — вне заявки на турнир несколько игроков, включая Марко Груича и Роберта Любичича, но в целом состав остаётся достаточно глубоким.

