Зацепится ли АЕК за ничью в поединке с испанцами?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.80

Испанский клуб «Райо Вальекано» сыграет против греческого АЕКа в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 9 апреля, начало — в 19:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Райо Вальекано — АЕК с коэффициентом для ставки за 2.80.

«Райо Вальекано»

Путь в плей-офф: «Райо Вальекано» вышел в 1/8 финала Лиги конференций напрямую. Испанцы в основном этапе еврокубка финишировали на 5-м месте, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Представитель Примеры в основном этапе сыграл вничью с «Хеккеном» (2:2) и одержал победы в поединках против македонской «Шкендии» (2:0), польского «Леха» (3:2), «Дриты» из Косово (3:0), польской «Ягеллонии» (2:1).

В 1/8 финала Лиги конференций «Райо Вальекано» с трудом преодолел барьер в лице турецкого клуба «Самсунспор» (0:1 — поражение дома, 3:1 — победа в гостях).

Последние матчи: После противостояния с клубом «Самсунспор» испанцы провели два матча в Ла Лиге: «Райо Вальекано» переиграл «Эльче» (1:0) и проиграл «Барселоне» (0:1).

Не сыграют: «Райо Вальекано» не сможет рассчитывать на травмированного Диего Мендеса.

Состояние команды: В последнее время «Райо Вальекано» не радует результативностью, линия атаки команды хромает. В среднем за матч команда забивает по 1 голу. В последних пяти матчах испанцы одержали лишь две победы, в одной встрече сыграли вничью и потерпели два поражения.

АЕК

Путь в плей-офф: Греческий клуб вышел в плей-офф Лиги конференций с 3-го места, набрав 13 очков. АЕК одержал победы в матчах против румынской команды «Университатя Крайова» (3:2), турецкого «Самсунспора» (2:1), итальянской «Фиорентины» (1:0), «Абердина» (6:0) и сыграл вничью с ирландским коллективом «Шемрок Роверс» (1:1).

В 1/8 финала АЕК переиграл словенский коллектив «Целе» (0:2 — поражение дома, 4:0 — победа в гостях).

Последние матчи: В Суперлиге Греции АЕК одержал две победы подряд, переиграв сначала клуб «Кифисиа» (3:0), а затем — «Олимпиакос» (1:0).

Не сыграют: Из строя выбыл травмированный Александр Кайенс.

Состояние команды: В последних пяти матчах греческий клуб одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел одно поражение.

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» переиграл «Самсунспор» (3:2) в 1/8 финала Лиги конференций

АЕК переиграл «Целе» (4:2) в 1/8 финала Лиги конференций

«Райо Вальекано» и АЕК ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Райо Вальекано» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа АЕК — в 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.82.

Прогноз: Греческий клуб сейчас на моральном подъеме, победа АЕКа над «Олимпиакос» на внутренней арене может придать уверенности АЕКу в матче против «Райо Вальекано».

Ставка: Фора АЕКа (0) с коэффициентом 2.80.

Прогноз: В среднем за матч АЕК и «Райо Вальекано» забивают по одному голу, можно рискнуть в пользу результативной игры, в частности, что греки и испанцы обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.