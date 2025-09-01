В тени английских миллиардов: где топ-лиги Европы находят своих звезд

Финансовая мощьвывела ее на вершину футбольной пирамиды, позволяя клубам чемпионата скупать лучших игроков из ведущих европейских лиг, прежде чем самые богатые команды Англии забирают их к себе.

Но жизнь есть и за пределами Премьер-лиги. Клубы Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги и Лиги 1 тоже активно работают на трансферном рынке. Этим летом они вместе оформили уже более 400 сделок (без учета аренд) — и цифра продолжает расти.

Главный рынок для каждой из этих лиг — собственная страна. Следом идут остальные из «большой пятерки»: Англия, Испания, Германия, Италия и Франция. Но между некоторыми лигами есть и особые связи.

Так, если исключить Германию, Францию и Англию, то клубы Бундеслиги в последние годы активно обращают внимание на игроков из Нидерландов и Австрии. С 2020 года 5% всех летних подписаний (без аренд) пришлись на игроков из разных дивизионов голландского футбола, а еще 4% — на Австрию.

Тем не менее для «Баварии», «Боруссии» Дортмунд, «Айнтрахта» и остальных немецких клубов родной рынок остается приоритетом. За последние пять трансферных окон они регулярно укреплялись футболистами из самой Бундеслиги, второй и даже третьей лиги.

Если же добавить переходы из четвертого дивизиона и молодежных чемпионатов, то с 2020 года почти половина всех новичков (49%) пришли в Бундеслигу именно из немецких команд.

Где клубы из Бундеслиги покупают игроков theathletic.com

Доминирование «Баварии» в плане скупки игроков внутри Бундеслиги давно стало привычным явлением, но и «Боруссия» Дортмунд активно восполняет потери за счет внутренних трансферов. Последние примеры — Вальдемар Антон и Серу Гирасси, перебравшиеся из «Штутгарта» летом 2024 года.

В отличие от немецких клубов, команды Лиги 1 в последние годы куда активнее обращаются к зарубежным рынкам. С 2020 года лишь 39% летних подписаний (без аренд) пришлись на игроков из Франции. Доля внутренних трансферов во Франции заметно сокращается: если в 2020 году они составляли 46%, то в нынешнем году — уже только 34%.

Все чаще французские клубы смотрят в сторону Англии. Приходы из Премьер-лиги и Чемпионшипа условно делятся на три категории: футболисты, стремящиеся перезапустить карьеру; игроки, находящиеся на ее закате; и перспективная молодежь, которую можно развивать.

Примеры на виду: Такуми Минамино, оказавшийся в «Монако» после неудачного периода в «Ливерпуле» — Каспер Шмейхель, выбравший «Ниццу» в 35 лет ради нового вызова — Эйнджел Гомес, бесплатно подписанный «Лиллем» в августе 2020-го. Все это иллюстрации того, как Лига 1 постепенно «заходит в английскую воду».

Французские клубы по-прежнему славятся умением выращивать таланты, но в борьбе за перспективных игроков они все чаще уступают более богатым конкурентам из Европы.

Серия А — одна из лиг, которая в последние годы активно обращается к французскому рынку: с 2020 года 8% ее летних новичков (без учета аренд) пришли из клубов Лиги 1. Лидером по продажам в Италию стал «Марсель» — 11 трансферов за этот период. Если же смотреть за пределы Франции, то следом идет «Челси» (10), плотно сотрудничающий с «Миланом».

Рейтинг клубов по продажам игроков в Серию А с 2020 года theathletic.com

Третье место в рейтинге поставщиков игроков в Серию А занимает «Уотфорд», отправивший восемь футболистов в «Удинезе». «Реал» активно продает молодых игроков, а клубы итальянской элиты продолжают искать «нового Виктора Осимхена» в «Лилле» — «Ювентус» надеется, что им станет Джонатан Дэвид. И есть еще любопытный случай с «АЗ».

Среди всех неитальянских клубов, продававших игроков в Серию А с 2020 года, больше всех заработал «Челси». По данным Transfermarkt, летние сделки с участием Тэмми Абрахама, Фикайо Томори, Ромелу Лукаку и других принесли лондонцам €174 млн (£150 млн, $203 млн).

Продажа Осимхена в «Наполи» летом 2020-го вывела «Лилль» на второе место, а скандальный обмен Миралема Пьянича из «Ювентуса» на Артура Мело из «Барселоны» в том же году обеспечил каталонцам третью строчку.

В испанской Примере 52% летних трансферов совершаются внутри страны — это самый высокий показатель среди четырех ведущих европейских лиг за пределами АПЛ с 2020 года.

Крупнейшие траты на внутреннем рынке в последние годы сделали «Атлетико», «Барселона» и «Вильярреал». «Реал» в списке покупателей почти не фигурирует: с 2020 года мадридцы подписали лишь двух игроков из испанских клубов — Франа Гарсию ( «Райо Вальекано», 2023) и Хоселу (выкуп у «Эспаньола», 2024).

Зато в графе продаж «Реал» лидирует: с 2020 года клуб выручил €93 млн от летних трансферов в другие команды Ла Лиги — это лучший результат в Испании.

«Реал» — лидер по продажам игроков в другие команды Ла Лиги с 2020 года theathletic.com

Вплотную к ним подобрался «Вильярреал», продавший Александера Сёрлота (2024) и Алекса Баэну (2025) в «Атлетико» и доведший общую сумму до €92 млн. «Барселона» также зарабатывает, продавая воспитанников Ла Масии, которые не смогли пробиться в основу.

Высококлассные игроки рождаются не только в Испании, Италии, Франции, Германии и Англии. Клубы Бундеслиги, Ла Лиги, Серии А и Лиги 1 все чаще обращают внимание на Нидерланды, Бельгию и Португалию в поисках «скрытых» талантов.

Так, «Вольфсбург» в 2021 году подписал Микки ван де Вена из клуба второго дивизиона Нидерландов «Волендам», а уже через два года продал его в «Тоттенхэм» с многократной прибылью. «Ланс» в 2022-м приобрел Лоиса Опенду у «Брюгге», и бельгиец помог команде занять второе место в Лиге 1 в сезоне 2022/23 — лучший результат клуба за 21 год.

Академии «Спортинга», «Бенфики» и «Порту» говорят сами за себя. Показательно, что в составе «Пари Сен-Жермен», оформившего требл в сезоне-2024/25, было сразу три воспитанника этих школ: Нуну Мендеш («Спортинг»), Витинья («Порту») и Жуан Невеш («Бенфика»).

Среди других известных центров подготовки — «Аякс» и ПСВ, которые десятилетиями снабжают европейские клубы талантами. В последние годы к ним все активнее примыкает «Ред Булл» Зальцбург: благодаря сети клубов под брендом Red Bull и фарм-командам австрийцы выстроили эффективный канал продажи перспективных игроков.

С 2020 года летние продажи «Зальцбурга» (20 трансферов) в Серию А, Бундеслигу, Лигу 1 и Ла Лигу стали самыми крупными среди клубов за пределами топ-5 лиг. За ними следуют привычные лидеры, но в последние годы особое место в списке лучших «точек закупки» занял «АЗ».

«АЗ» стал одним из европейских центров талантов за пределами пяти ведущих рынков theathletic.com

Если взглянуть на игроков, которые либо прошли академию «АЗ», либо были куплены в юном возрасте, станет очевидно: этот клуб — один из лучших в Европе по поиску и развитию талантов.

Тён Копмейнерс — воспитанник академии «АЗ», провел 154 матча за первую команду, выиграл Лигу Европы-2023/24 с «Аталантой», а прошлым летом перешел в «Ювентус».

Тиджани Рейндерс, полузащитник сборной Нидерландов, пришел в молодежку «АЗ» из «Зволле», вырос в полноценного игрока основы, а затем перебрался сначала в «Милан», а потом в «Манчестер Сити».

В европейском трансферном пространстве существует четкая пищевая цепочка: умные клубы умеют либо находить игроков на нижних уровнях, либо выращивать их внутри системы. Сейчас на вершине этой пирамиды находится АПЛ, но европейский рынок куда более многослоен, чем кажется на первый взгляд.