    Трансферный дайджест. 26 августа — 1 сентября

    Покинет ли Сафонов ПСЖ, куда перейдет Гюндоган и продаст ли «Зенит» Жерсона.

    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Илкай Гюндоган

    «Манчестер Сити», полузащитник, 34 года

    Этот полузащитник был одним из ключевых игроков в центре поля в «Манчестер Сити». Сейчас время Гюндогана в стане «горожан» действительно подходит к концу.

    По информации турецкого журналиста Ягыза Сабунджуоглу, «Галатасарай» близок к подписанию контракта с Гюндоганом. Переговоры уже подходят к завершающей стадии, но все еще может поменяться.

    Илкай Гюндоган
    globallookpress.com

    Руководство «Манчестер Сити» также готовы продать футболиста. Гюндогану предлагают в «Галатасарае» 5 млн евро в год, срок контракта — до лета 2027-го года.

    Действующее соглашение полузащитника с «Ман Сити» рассчитано до конца нынешнего сезона. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Гюндогана оценивается в 5 млн евро.

  • Сегодня

    • В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Сити» 33 матча в рамках АПЛ, забил гол и сделал 6 голевых передач.

    Наш прогноз: Гюндоган в ближайшее время пополнит состав «Галатасарая».

    Фермин Лопес

    «Барселона», полузащитник, 22 года

    Этот игрок отлично проявляет себя в стане «сине-гранатовых», но Лопес не всегда попадает в состав команды. Сейчас за футболистом охотится один английский топ-клуб.

    Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Челси» заинтересован в подписании контракта с Лопесом. «Синие» уже контактировали с «Барселоной» по трансферу.

    • Лондонский клуб уже предложил «Барселоне» 40 млн евро за этот переход. «Сине-гранатовые», в свою очередь, хотят получить за трансфер 90 млн евро. «Барселона» явно дает понять, что не хочет продавать игрока.

    По данным The Athletic, руководство каталонского клуба намерено сохранить Лопеса в составе, как минимум, на следующий сезон.

    Фермин Лопес
    globallookpress.com

    В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Барселону» 28 матчей в рамках Примеры, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

    Наш прогноз: Лопес останется в «Барселоне» и продолжит пробиваться в основной состав.

    Ли Кан Ин

    ПСЖ, полузащитник, 24 года

    Футболист уже на протяжении нескольких сезонов успешно выступает за парижскую команду. В последнее время на Ли Кан Ина нацелился один интересный клуб из АПЛ.

    По информации L’Equipe, «Ноттингем Форест» нацелился на подписание полузащитника в это летнее трансферное окно. ПСЖ, в свою очередь, не торопится продавать Ли Кан Ина.

    Ли Кан Ин
    globallookpress.com

    Руководство «красных» уже предложило парижанам 30 млн евро за переход полузащитника и еще столько же — в качестве бонусов. ПСЖ ответил отказом, клуб не устроила предложенная сумма.

    «Ноттингем Форест» не сдается и готов повысить сумму трансфера. Действующий контракт Ли Кан Ина с ПСЖ рассчитан до лета 2028-го года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 25 млн евро.

    • В прошедшем сезоне Ли Кан Ин провел за ПСЖ 30 матчей в рамках Лиги 1, забил 6 голов и сделал столько же голевых передач.

    Наш прогноз: Ли Кан Ин продолжит выступать за ПСЖ, у «Ноттингем Форест» не получится приобрести полузащитника.

    Максимилиан Байер

    «Боруссия» Д, нападающий, 22 года

    «Шмели» всегда славились тем, что частенько воспитывают мощных нападающих, которые потом достигают больших успехов в Европе. Форвард Байер пока явно не дорос до того, чтобы называться топовым.

    Как сообщает Sky Sports, «Брентфорд» крайне заинтересован в подписании контракта с Байером. В английском клубе уверены в успехе возможного трансфера, который может состоятся уже в ближайшее время.

    • «Брентфорд» готов выложить за этот переход 45 млн фунтов. Напомним, что Байер перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Хоффенхайма» за 28.5 млн евро.

    По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 25 млн евро. Если «Брентфорд» решит действительно заплатить за Байера 45 млн фунтов, то явно переплатит.

    Максимилиан Байер
    globallookpress.com

    В прошедшем сезоне форвард провел за «Боруссию» Д 29 матчей в рамках Бундеслиги, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.

    Наш прогноз: Байер станет игроком «Брентфорда». Английские клубы действительно могут выложить много денег на довольно средних игроков.

    Матвей Сафонов

    ПСЖ, голкипер, 26 лет

    Прошлым летом для российского футбола появились отличные новости — голкипер Матвей Сафонов пополнил состав ПСЖ. Уже в 1-й год россиянин стал победителем Лиги чемпионов.

    Сразу стало понятно, что Сафонову будет очень тяжело занять место в основном составе парижан, ведь в команде есть голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который является одним из лучших на своей позиции в Европе.

    Матвей Сафонов
    globallookpress.com

    К тому же, сам Сафонов явно недоволен отсутствием игрового времени. «Вчера, после объявления состава на матч, поймал себя на мысли, что не играл за клуб уже более трёх месяцев (последняя встреча была в финале Кубка). Неприятно осознавать этот факт, но стараюсь держать в голове мысль, что многое — в моих руках», — написал голкипер в своем телеграм-канале.

    К тому же, ПСЖ в летнее трансферное окно подписал контракт с вратарем Люкой Шевалье, который будет рассчитывать на место в старте. Места для Сафонова явно не осталось.

    • «Галатасараю» предлагали услуги российского голкипера, но переговоры официально пока не стартовали.

    Наш прогноз: Сафонов все-таки покинет ПСЖ в течении нынешнего сезона.

    Жерсон

    «Зенит», полузащитник, 28 лет

    Этот бразильский футболист только-только перешел в стан «сине-бело-голубых», но уже может покинуть клуб. «Зенит» действительно рассматривает варианты с продажей полузащитника.

    По данным «Спорт-Экспресса», питерский клуб будет готов продать Жерсона за 50 млн евро. Даже появились клубы, которые готовы заплатить за этот переход.

    Инсайдер Фабрицио Романо заявлял, что «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии ведет переговоры с «Зенитом» о подписании Жерсона, но затем удалил пост. Другой журналист Фарез Аль-Фази уточнил, что речь идет про «Аль-Наср».

    Напомним, что этим летом «Зенит» купил Жерсона у «Фламенго» за 25 млн евро. Если у «сине-бело-голубых» получится продать игрока за 50 млн евро, то эта сделка точно станет успешной.

    Жерсон
    globallookpress.com

    В нынешнем сезоне Жерсон провел за «Зенит» 6 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

    Наш прогноз: Нынешний сезон Жерсон все-таки проведет в «Зените».

