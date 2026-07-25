В рамках турнира PFL Washington DC 26 июля состоится поединок за вакантный пояс в полусреднем весе между Тэдом Джином и Шамилем Мусаевым. Начало — 06:40 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.70.

Тэд Джин

Турнирное положение: Джин бывший чемпион PFL в полусреднем весе — пояс он завоевал в августе прошлого года, выиграв Гран-при.

Последние бои: В финале турнира американец по очкам обыграл Логана Стерли, пройдя все пять раундов. До этого Джин также решением судей одолел Джейсона Джексона в полуфинале, а стартовал в турнире с яркого триумфа нокаутом над Мухамедом Берхамовым уже в первом раунде.

Состояние бойца: Джин быстрый и взрывной ударник, который делает ставку на многоударные серии руками и работу хай-киками и лоу-киками — именно это позволило ему обыграть куда более опытного в борьбе Сторли, не позволив тому реализовать свой план. Джин на данный момент остается непобежденным (11-0), пять побед в карьере одержал нокаутом.

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Шамиль Мусаев

Турнирное положение: Мусаев занимает первую строчку рейтинга полусреднего дивизиона PFL и уже успел побывать чемпионом — пояс он выиграл в ноябре 2024 года.

Последние бои: В феврале этого года россиянин впервые в карьере уступил — раздельным решением проиграл Рамазану Курамагомедову, пройдя полную пятираундовую дистанцию. До этого Мусаев нокаутировал Магомеда Умалатова в финале турнира, дважды прошел Мурада Рамазанова и нокаутировал Логана Сторли еще в дебюте за промоушен.

Состояние бойца: Шамиль в своей карьере 12 из 18-ти побед одержал нокаутом, а до недавнего времени вообще ни разу не проигрывал ни на любительском, ни на профессиональном уровне.

Но именно первое в карьере поражение показало, что против соперника, способного грамотно боксировать и не ввязываться в размены, ему заметно сложнее реализовать преимущество в ударной мощи.

Статистика для ставок

Джин выиграл все 11 боев в карьере, 5 из них нокаутом

У Мусаева 14 из 18-ти побед в ММА одержаны досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Мусаева фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.70, тогда как на успех Джина предлагают ставку за 2.15.

Прогноз: Джин уже показал, что умеет избегать невыгодных разменов и грамотно работать с любой дистанции, но против Мусаева любая ошибка может стоить победы. Россиянин, даже потерпев первое поражение, остается куда более опытным бойцом, и при должной осторожности сможет навязать американцу свой темп.

1.70 Победа Мусаева Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на бой Джин — Мусаев принесёт прибыль 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: Победа Мусаева за 1.70.