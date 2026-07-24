В рамках турнира UFC Abu Dhabi 26 июля состоится поединок Магомеда Анкалаева и Богдана Гуськова в полутяжелом весе. Начало — 01:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

Магомед Анкалаев

Турнирное положение: Анкалаев экс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе. Ранее также был чемпионом WFCA в этой же весовой категории. Сейчас занимает первую строчку в рейтинге.

Последние бои: В марте прошлого года Анкалаев по очкам победил Алекса Перейру и стал чемпионом, но в октябре не смог защитить титул, уступив бразильцу техническим нокаутом в первом раунде. До этого он единогласным решением одолел Александра Ракича, а еще раньше дважды встречался с Джонни Уокером — первый бой признали несостоявшимся, а во втором Магомед нокаутировал бразильца.

Состояние бойца: Впервые за долгое время Анкалаев потерпел настолько разгромное поражение — его остановили всего за полторы минуты. Пока не ясно, как быстро он психологически восстановится после подобного разгрома. При этом в активе Магомеда была и другая версия себя: с тем же Перейрой ранее он прошел все пять раундов и выиграл по очкам, а с Ракичем довел дело до решения судей без видимых проблем с кардио.

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Богдан Гуськов

Турнирное положение: Гуськов дебютировал в промоушене с поражения, но за несколько лет поднялся в топ-10 полутяжелого дивизиона.

Последние бои: В декабре Гуськов свел бой вничью с Яном Блаховичем. До этого у него была серия из четырех побед подряд, причем все они были досрочными: нокаутом над Никитой Крыловым, сабмишеном в бою с Билли Элеканой, а также нокаутами над Райаном Спэнном и Заком Паугой. Единственное поражение в UFC он потерпел от Волкана Оздемира сабмишеном.

Состояние бойца: При росте в 190 сантиметров Гуськов обладает размахом рук в 193 сантиметра, что помогает ему держать дистанцию и вкладываться в удары издалека. Но против Блаховича, единственного соперника из топ-5 на его счету, бой дошел до решения судей. И в третьем раунде экс-чемпион имел неплохие моменты.

То есть на длинной дистанции «Царевич» пока не так убедителен.

Статистика для ставок

Четыре из пяти последних боев Гуськова завершились досрочно

У Анкалаева лишь одно поражение за последние 11 поединков в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают безоговорочным фаворитом Анкалаева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20, тогда как на успех Гуськова предлагают ставку за 4.20.

Прогноз: Нокаут от Перейры наверняка задел самолюбие Анкалаева, и он нацелен на зрелищный реванш собственной репутации. Гуськов опасен своей ударной мощью, но по тактике и опыту Магомед на голову выше — он подловит соперника на встречных ударах и найдет момент для завершения боя.

2.02 Победа Анкалаева нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на бой Анкалаев — Гуськов принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Победа Анкалаева нокаутом за 2.02.