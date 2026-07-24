В рамках турнира UFC Abu Dhabi 26 июля состоится поединок Стива Эрцега и Рамазана Темирова в наилегчайшем весе. Начало — 00:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.78.

Стив Эрцег

Турнирное положение: Эрцег бывший претендент на титул наилегчайшего дивизиона. Сейчас располагается на десятой строчке рейтинга.

Последние бои: После неудачи в титульном бою с Алешандре Пантожей австралиец уступил Каю Кара-Франсу нокаутом в первом раунде, а затем по очкам проиграл Брэндону Морено. Но с тех пор Эрцег выиграл решением судей у Одэ Осборна и Тима Эллиота.

Состояние бойца: Три поражения кряду против топовых соперников показали, что против самого высокого класса оппозиции Стиву пока не хватает мощи для быстрой развязки. Но два последних поединка прошли иначе: оба раза Эрцег уверенно довел дело до решения судей без явных проблем.

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Рамазан Темиров

Турнирное положение: Темиров дебютировал в UFC в октябре 2024 года и уже успел заявить о титульных амбициях, но в официальный рейтинг пока не входит.

Последние бои: В двух боях в UFC Темиров выиграл оба раза: нокаутировал в первом раунде Си Джея Вергару и по очкам одолел Чарльза Джонсона. После этого в его карьере случился почти двухлетний перерыв — в 2025 году он получил годичную дисквалификацию от антидопинговой организации CSAD из-за обнаружения в организме запрещенного вещества. И вернуться в октагон смог только сейчас.

Состояние бойца: Прежде чем попасть в UFC, Темиров выиграл 11 боев подряд, 10 из которых — нокаутом уже в первом раунде.

Но с учетом почти годового простоя без соревновательной практики неясно, сохранил ли узбекистанец прежнюю взрывную скорость.

Статистика для ставок

Эрцег трижды уступил на отрезке в 5 боев

Темиров выиграл оба боя в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают небольшим фаворитом Стива Эрцега. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.78, тогда как на успех Темирова предлагают ставку за 2.05.

Прогноз: Темиров опасен взрывной скоростью в первые секунды боя, но долгий простой без соревнований — большой знак вопроса против опытного соперника. Эрцег уже проходил через давление куда более статусных бойцов и знает, как переждать стартовый натиск. Именно это должно сыграть решающую роль.

1.78 Победа Стива Эрцега Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на бой Эрцег — Темиров позволит вывести на карту выигрыш 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: Победа Стива Эрцега за 1.78.