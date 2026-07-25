В рамках турнира по профессиональному боксу в Сиднее 26 июля состоится поединок Тима Цзю и Эррола Спенса в первом среднем дивизионе. Начало боя — 06:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Тим Цзю

Турнирное положение: Бывший владелец пояса WBO в первом среднем весе пытается реанимировать карьеру после череды неудач и выйти на титульный поединок.

Последние бои: Рекорд Цзю составляет 27 побед и 3 поражения. После рассечения в бою с Себастьяном Фундорой и тяжелого поражения нокаутом от Бахрама Муртазалиева, австралиец сменил тренерский штаб, перейдя к Педро Диасу, и закрыл неудачный отрезок двумя победами над Энтони Веласкесом и Денисом Нурджой.

Состояние бойца: Цзю — агрессивный боец с тяжелыми, разрушительными ударами с обеих рук. Тим отлично работает по этажам, взвинчивает плотность боя и традиционно максимально опасен именно перед родными австралийскими трибунами. Однако за такой стиль Тим уже трижды поплатился ввиду не самой лучшей защиты от ударов.

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Эррол Спенс

Турнирное положение: Эррол возобновляет карьеру после трехлетнего простоя, предпринимая попытку подняться в новую весовую категорию и доказать свой статус элитного бойца.

Последние бои: У Эррола 28 побед и одно поражение. Свой последний поединок Спенс провел в июле 2023 года, уступив нокаутом Теренсу Кроуфорду в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Хотя до той встречи американец сносил всех на своем пути, считаясь одним из лучших полусредневесов современности.

Состояние бойца: Спенс — хорошо обученный боец с острым джебом и грамотной работой по корпусу. Однако долгий простой, перенесенные травмы и солидный возраст в 36 лет вызывают большие вопросы к его былым рефлексам и выносливости.

Плюс, выйдет на ринг он после разгромного поражения и будет драться на чужой территории.

Статистика для ставок

Эррол Спенс проиграл лишь раз за 29 боев

Тим Цзю за 30 боев ни разу не уступил у себя дома в Австралии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Котировки букмекеров практически равны с минимальным перевесом в сторону Цзю: победа Тима оценивается в 1.97, а успех Эррола Спенса — за 1.93.

Прогноз: Тим Цзю с первых же секунд начнет навязывать силовой бокс и перерабатывать Спенса по количеству выброшенных ударов. Эрролу понадобится слишком много времени, чтобы поймать ритм, а выдерживать ураганный темп Цзю на отходе в 36 лет станет непосильной задачей. Тим заберет инициативу за счет большей активности и приговорит именитого американца к поражению.

1.97 Победа Тима Цзю Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на бой Цзю — Спенс позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Победа Тима Цзю за 1.97.