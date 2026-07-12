В рамках турнира UFC 329 12 июля состоится поединок Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя в полусреднем весе. Начало — 07:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

Конор Макгрегор

Турнирное положение: Конор бывший чемпион UFC в легкой и полулегкой весовых категориях. В данный момент ирландский ветеран находится за пределами рейтингов из-за многолетнего простоя и пытается совершить громкое возвращение в октагон.

Последние бои: За последние 5 поединков Конор одержал 2 победы и потерпел 3 поражения. В предыдущем бою ирландец уступил техническим нокаутом из-за тяжелой травмы ноги Дастину Порье. До этого Макгрегор также проиграл Порье нокаутом во втором раунде, но ранее смог быстро нокаутировать Дональда Серроне.

Состояние бойца: Конор славится нокаутирующей мощью, высокой точностью и отличным боксерским интеллектом в начальных раундах. Однако колоссальный простой без боев, возраст и прошлые травмы явно сказались на его кондициях. Кроме того, у ирландца всегда были серьезные проблемы с кардио на затяжной дистанции, из-за чего он начинает быстро выдыхаться при высоком темпе.

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Макс Холлоуэй

Турнирное положение: Холлоуэй бывший чемпион UFC в полулегком весе и экс-обладатель уникального пояса BMF. На текущий момент гаваец входит в число топовых бойцов промоушена и продолжает выступать на самом высоком уровне.

Последние бои: За 5 последних боев Макс одержал 3 победы и дважды уступил. В недавней встрече Холлоуэй уступил единогласным решением судей Чарльзу Оливейре. Однако перед этим он одолел решением Дастина Порье, а также эффектно нокаутировал Джастина Гейджи и Чен Сон Джона.

Состояние бойца: Макс — невероятный ударник с феноменальной выносливостью и крепчайшим подбородком. Он выбрасывает колоссальное количество акцентированных панчей и постоянно увеличивает давление от раунда к раунду.

Единственным нюансом остается то, что в полусреднем весе Холлоуэю может слегка не хватать разовой нокаутирующей силы, однако он компенсирует это безупречной скоростью и объемом работы.

Статистика для ставок

За 5 последних поединков Макгрегор потерпел 3 поражения

Макс Холлоуэй за последние 5 боев только один раз проиграл досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают фаворитом Макса Холлоуэя, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.53. На успех Конора Макгрегора предлагают сделать ставку за 2.60.

Прогноз: Огромный простой Конора и естественные проблемы с выносливостью станут ключевым фактором в этом поединке. Холлоуэй без проблем переживет стартовый штурм ирландца в первой пятиминутке, после чего включит максимальные обороты, зажмет соперника у сетки и начнет разбирать его точными сериями. В итоге Макс переработает уставшего Макгрегора и оформит досрочный финиш.

1.90 Победа Макса Холлоуэя нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на бой Макгрегор — Холлоуэй позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Победа Макса Холлоуэя нокаутом за 1.90.

Прогноз: Ожидать от ирландца затяжного выступления не стоит, так как его бензобак опустеет уже к середине боя. Холлоуэй воспользуется преимуществом в физических кондициях, сразу взвинтит темп и заставит Конора капитулировать на старте поединка.

2.35 Победа Макса Холлоуэя в 1-3 раундах Ставка на бой #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на бой Макгрегор — Холлоуэй принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа Макса Холлоуэя в 1-3 раундах за 2.35.