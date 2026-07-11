В рамках турнира UFC 329 12 июля состоится поединок Бобби Грина и Терренса Маккинни в легком весе. Начало — 05:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.

Бобби Грин

Турнирное положение: Грин — 39-летний ветеран и настоящая живая легенда легкого дивизиона. Переживая вторую молодость, «Кинг» продолжает уверенно конкурировать как с опытной оппозицией, так и с молодыми проспектами.

Последние бои: За 5 прошлых поединков у Грина 3 победы и 2 поражения. В последних встречах Бобби набрал отличный ход и идет на серии из трех побед подряд: он заставил сдаться Джереми Стивенса, нокаутировал Дэниэля Зеллхубера и одолел раздельным решением Лэнса Гибсона-младшего.

Состояние бойца: Грин демонстрирует выверенный, высококлассный бокс и шикарное чувство дистанции. Он с легкостью меняет стойки, заставляет оппонентов промахиваться и наказывает их хлесткими контратаками. Главной уязвимостью ветерана остаются защита от тейкдаунов и возраст, из-за которого пропущенные акцентированные удары становятся все более опасными.

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Терренс Маккинни

Турнирное положение: Маккинни располагается в ростере в статусе одного из самых бескомпромиссных и зрелищных финишеров дивизиона. 31-летний боец всегда нацелен на яркое завершение поединка в 1-2 раундах.

Последние бои: На отрезке в 5 последних поединков у Терренса 3 победы и 2 поражения. В предыдущем противостоянии Маккинни брутально нокаутировал Кайла Нельсона за 24 секунды первого раунда. Примечательно, что абсолютно все его бои в UFC заканчивались досрочно в первых двух пятиминутках.

Состояние бойца: Терренс обладает внушительной ударной мощью, взрывной скоростью и должными навыками в партере. Маккинни вихрем вылетает из угла с первых секунд, однако его агрессивный стиль сопряжен с риском.

Американец сильно открывается под встречные удары, а его кардио ощутимо проседает, если поединок затягивается.

Статистика для ставок

Грин идет на серии из трех побед подряд

Терренс Маккинни еще ни разу за 10 боев в UFC не доходил до третьего раунда

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают небольшим фаворитом Терренса Маккинни, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.60. На успех Бобби Грина предлагают сделать ставку за 2.40.

Прогноз: Маккинни с первых секунд навяжет жесткий и плотный размен. Учитывая манеру Грина держать руки опущенными и полагаться только на уклоны, застать 39-летнего ветерана врасплох стартовым шквалом атак станет для молодого и взрывного Маккинни вполне решаемой задачей. Терренс поймает оппонента мощным попаданием на старте встречи и заставит рефери вмешаться.

2.80 Победа Терренса Маккинни нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на бой Грин — Маккинни позволит вывести на карту выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Победа Терренса Маккинни нокаутом за 2.80.