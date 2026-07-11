В рамках турнира UFC 329 11 июля состоится поединок Кори Сэндхагена и Марио Баутисты в легчайшем весе. Начало — 05:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.62.

Кори Сэндхаген

Турнирное положение: Кори является четвертым номером рейтинга легчайшего дивизиона. Однако после осечки в титульнике Сэндхаген уже выступает в роли гейткипера.

Последние бои: За 5 последних поединков у Сэндхагена 3 победы и 2 поражения. Накануне Кори уступил единогласным решением судей Мерабу Двалишвили в битве за титул. До этого «Песочный Человек» финишировал Дейвисона Фигередо, проиграл решением Умару Нурмагомедову, но ранее записал в свой актив победы над Роббом Фонтом и Марлоном Верой.

Состояние бойца: Сэндхаген — хитрый и высококлассный ударник с нестандартным стилем. Кори виртуозно меняет стойки, превосходно работает на дальней дистанции за счет превосходства в антропометрии и всегда держит высокий темп. Кроме того, в трехраундовом формате американец способен действовать куда раскованнее и агрессивнее, используя весь свой богатый арсенал киков.

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Марио Баутиста

Турнирное положение: Баутиста — один из самых опасных и стабильных представителей легчайшей весовой категории, обладатель третьей по продолжительности победной серии в истории дивизиона. Марио горит желанием взять реванш за поражение семилетней давности и закрепиться в элите.

Последние бои: На дистанции в 8 последних боев у Баутисты 7 побед и одно поражение. В предыдущей встрече американец заставил капитулировать Винисиуса Оливейру, проведя сабмишен в первом раунде. Ранее Марио уступил единогласным решением Умару Нурмагомедову, но до этого прошел Патчи Микса, Жозе Альдо и Рики Саймона.

Состояние бойца: Марио — универсальный боец с черным поясом по бразильскому джиу-джитсу и хорошей борцовской базой. Он навязывает соперникам плотный прессинг, постоянно угрожает тейкдаунами и наносит много урона в клинче.

Однако Баутисте часто не хватает нокаутирующей мощи, а его прямолинейные атаки в стойке становятся довольно читаемыми.

Статистика для ставок

За 8 последних поединков в UFC Марио Баутиста одержал 7 побед

Кори Сэндхаген за последние 8 боев ни разу не уступил досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают небольшим фаворитом Кори Сэндхагена, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.62. На успех Марио Баутисты предлагают сделать ставку за 2.24.

Прогноз: За счет отличных рефлексов, грамотной работы ног и превосходства в размахе рук Сэндхаген сможет контролировать дистанцию и проваливать агрессивные выпады Баутисты. Кори заставит оппонента натыкаться на встречные джебы, пресечет попытки переводов на землю и уверенно переиграет соперника на классе по итогам трех раундов.

1.62 Победа Кори Сэндхагена Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.62 на бой Сэндхаген — Баутиста принесёт чистый выигрыш 620₽, общая выплата — 1620₽

Ставка: Победа Кори Сэндхагена за 1.62.