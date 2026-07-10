В рамках предварительного карда турнира UFC 329 12 июля состоится поединок Адриана Янеса и Коди Гарбрандта в легчайшем весе. Начало — 02:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

Адриан Янес

Турнирное положение: Янес — яркий и зрелищный боксер, сделавший себе имя в UFC благодаря сериям эффектных нокаутов. Однако в последнее время Адриан столкнулся с проседанием результатов и настойчиво пытается вернуться в гонку за место в топ-15 легчайшего дивизиона.

Последние бои: На отрезке из 5 последних поединков у Янеса одна победа, 3 поражения и ничья. В предыдущем противостоянии Адриан свел вничью бой против Рики Симона, а ранее уступил Даниэлю Маркосу. Впрочем, до этого техасец нокаутировал Винисиуса Сальвадора.

Состояние бойца: Янес отличается великолепным таймингом, мощным ударом и высокой точностью в стойке. Он прекрасно чувствует среднюю дистанцию и постоянно прессингует соперника. В последнее время Адриан подтянул работу в защите на ближней дистанции, стараясь переигрывать оппонентов с умом и не открываться под их атаки.

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Коди Гарбрандт

Турнирное положение: Бывший чемпион UFC в легчайшем весе продолжает выступления в качестве именитого ветерана. «No Love» старается реанимировать карьеру, выступая отличной проверкой для проспектов.

Последние бои: Коди уже не тот боец, что в 2015-2017 годах. За 5 последних поединков у Гарбрандта 3 победы и 2 поражения. В предыдущем бою Коди одолел единогласным решением судей Сяо Луна. До этого бывший чемпион проиграл сабмишеном Дейвисону Фигередо и уступил Раони Барселосу, но выигрывал у Брайана Келлехера и Тревина Джонса.

Состояние бойца: На пике формы Гарбрандт демонстрировал невероятно взрывную скорость, отточенный бокс и отличную защиту от тейкдаунов. С возрастом Коди стал действовать осторожнее и прагматичнее, перейдя на аккуратный контратакующий стиль.

Однако в сложных ситуациях у него все еще проявляется привычка уходить в глухую оборону или избегать обострений.

Статистика для ставок

11 из 17 побед в карьере Адриан Янес одержал нокаутом

Коди Гарбрандт довел 2 из трех своих последних победных боев до судейского решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают явным фаворитом Адриана Янеса, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.21. На успех Коди Гарбрандта предлагают сделать ставку с коэффициентом 3.95.

Прогноз: Гарбрандт научен прошлыми поражениями и теперь очень осторожно работает против тяжело бьющих соперников, избегая опасных разменов. Янес заберет инициативу и будет навязывать свой темп, разбивая ветерана с дальней дистанции. Адриан заберет большинство эпизодов в свою пользу и зафиксирует уверенную победу по очкам.

1.90 Победа Адриана Янеса по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на бой Янес — Гарбрандт принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Победа Адриана Янеса по очкам за 1.90.