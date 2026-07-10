В рамках предварительного карда турнира UFC 329 12 июля состоится поединок Трейси Кортес и Ван Конг в женском наилегчайшем весе. Начало — 01:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.

Трейси Кортес

Турнирное положение: Трейси Кортес занимает восьмую строчку в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC. Американка мексиканского происхождения стремится вернуться в титульную гонку после радикальной смены лагеря и переезда в Мехико.

Последние бои: На счету Кортес 12 побед и 3 поражения в профессиональной карьере. В последних поединках Трейси уступала лишь элите — Роуз Намаюнас и Эрин Бланчфилд, но ранее уверенно переигрывала Вивиан Араужо и Жасмин Ясудавичус.

Состояние бойца: Кортес — крепкий универсал с выраженным акцентом на борьбу, контроль и граунд-энд-паунд. Перед этим поединком Трейси сменила команду, сделав ставку на улучшение физической формы и более агрессивный бокс. Тем не менее, в стойке она все еще уступает профильным ударникам.

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Ван Конг

Турнирное положение: Конг располагается на десятой позиции рейтинга и стремительно поднимается к топ-5. Ван — титулованная представительница ударных видов спорта, имеющая в своем активе победу над Валентиной Шевченко в кикбоксинге.

Последние бои: Рекорд Ван Конг в ММА составляет 9 побед и одно поражение. В UFC китаянка идет на серии из трех побед подряд, в последних битвах взяла верх над Эдуардой Моурой и Ариан Липски.

Состояние бойца: Ван — элитный кикбоксер с отличным чувством дистанции, высокой точностью и неплохим нокаутирующим ударом. Опытная китаянка грамотно работает в стойке левши, разбивая оппонентов со средней и дальней дистанций.

Она превосходит соперницу в росте и антропометрии, что позволяет ей контролировать ход поединка.

Статистика для ставок

Трейси Кортес проиграла 2 из 3 последних поединков в UFC

Конг идет на серии из трех побед подряд в сильнейшей лиге мира

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры не видят фаворита, отдавая символическое преимущество Ван Конг, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1.84. На успех Трейси Кортес предлагают сделать ставку за 1.94.

Прогноз: Кортес попытается сблизиться и перевести поединок на настил, однако Конг после первой осечки в UFC значительно улучшила защиту от тейкдаунов. Зато на средней и дальней дистанции в стойке китаянка за счет превосходства в технике, размахе рук и тайминге будет систематически перебивать американку.

1.84 Победа Ван Конг Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на бой Кортес — Конг принесёт прибыль 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: Победа Ван Конг за 1.84.