В рамках турнира UFC 329 12 июля пройдет поединок Лонира Каваны и Брэндона Ройвала в наилегчайшем весе. Начало — 06:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

Лонир Кавана

Турнирное положение: Кавана является восходящей звездой дивизиона. 27-летний британский проспект громко заявил о себе, одержав важнейшую победу над экс-чемпионом Брэндоном Морено, и теперь стремится вплотную подобраться к титульным позициям. Ныне идет шестым в рейтинге.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков у Лонира 4 победы и одно поражение. В предыдущей встрече Кавана одолел единогласным решением судей Брэндона Морено. До этого британец потерпел единственное поражение в карьере нокаутом от Чарльза Джонсона, но ранее одолел решением Фелипе дос Сантоса и Хосе Очоа.

Состояние бойца: Кавана — высококлассный и техничный ударник с богатой базой кикбоксинга. Он обладает высокой скоростью рук, отличной точностью и безупречной защитой от тейкдаунов. При этом Лонир умеет грамотно распределять силы по дистанции и методично разбивать соперников лоу-киками и встречными сериями.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Брэндон Ройвал

Турнирное положение: Ройвал — бывший претендент на титул и ветеран наилегчайшего дивизиона. 33-летний американец находится в верхней части рейтинга, но сейчас пытается прервать неудачную полосу.

Последние бои: В шести последних поединках у Брэндона 3 победы и 3 поражения. В предыдущем бою Ройвал был нокаутирован в первом раунде Манелем Капом. Ранее американец уступил судейским вердиктом Джошуа Вану, до этого одержал победы решением над Тацуро Таирой и Брэндоном Морено.

Состояние бойца: Ройвал славится своим хаотичным стилем и нестандартной стойкой. Он создает колоссальный объем атак в стойке и очень опасен в партере, однако из-за агрессивной и размашистой манеры постоянно пропускает много встречных ударов.

Кроме того, защита Брэндона в стойке оставляет желать лучшего.

Статистика для ставок

Лонир Кавана выиграл 4 из пяти последних поединков

Брэндон Ройвал лишь раз проиграл досрочно на дистанции в 6 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают фаворитом Лонира Кавану, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.43. На успех Брэндона Ройвала предлагают сделать ставку за 2.59.

Прогноз: Ройвал с первых минут попытается навязать хаотичный прессинг, но для техничного Каваны такой стиль станет отличной мишенью. Британец за счет превосходства в скорости, дисциплины в защите и точности перестреляет американца на средней дистанции. Лонир заберет большинство ключевых эпизодов в стойке и зафиксирует уверенную победу на судейских записках.

2.15 Победа Лонира Каваны по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на бой Кавана — Ройвал принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа Лонира Каваны по очкам за 2.15.