Кто станет претендентом на титул в легком весе?

В рамках турнира UFC 329 12 июля пройдет поединок Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетта в легком весе. Начало — 06:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.75.

Бенуа Сен-Дени

Турнирное положение: Французский боец занимает пятую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. Бывший чемпион SFC в полусреднем весе находится на мощном подъеме и стремится вплотную приблизиться к титульному поединку.

Последние бои: За 5 последних поединков у Сен-Дени 4 победы и одно поражение. В предыдущем бою Бенуа нокаутировал во втором раунде Дэна Хукера. До этого боец также одержал яркие досрочные победы над Бенеилом Дариушем и Маурисио Руффи, закрыв прошлое поражение техническим нокаутом от Ренато Мойкано.

Состояние бойца: Сен-Дени славится невероятным прессингом, высокой физической мощью и бескомпромиссным стилем ведения боя. Француз прибавил в тактической гибкости. А его комбинация из агрессивного тайского бокса и дзюдо позволяет ему быстро переводить оппонентов на землю и доминировать в партере.

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Пэдди Пимблетт

Турнирное положение: Британский проспект располагается за пределами первой пятерки легкого веса и занимает девятое место в ростере. Бывший чемпион Cage Warriors старается реабилитироваться после недавнего поражения в бою за временный титул UFC.

Последние бои: За 8 прошлых встреч у Пимблетта 7 побед и одно поражение. В недавнем противостоянии Пэдди уступил единогласным решением судей Джастину Гейджи. Ранее британский боец одержал победу техническим нокаутом над Майклом Чендлером, а также финишировал Бобби Грина.

Состояние бойца: Пимблетт обладает высококлассным джиу-джитсу и всегда готов ввязаться в зрелищную рубку в стойке. Однако у англичанина наблюдаются серьезные пробелы в защите, из-за чего он регулярно пропускает чистые акцентированные удары.

Да и под сильным борцовским давлением физически мощных оппонентов он постепенно отдает инициативу.

Статистика для ставок

Бенуа Сен-Дени идет на серии из 4 досрочных побед подряд

Пэдди Пимблетт потерпел поражение в своем последнем поединке в UFC, прервав серию из семи побед

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают фаворитом Бенуа Сен-Дени, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.75. На успех Пэдди Пимблетта предлагают сделать ставку за 2.15.

Прогноз: Сен-Дени с первых секунд встречи взвинтит темп, заставив Пимблетта отступать к сетке. За счет преимущества в атлетизме и борьбе француз без труда сможет нивелировать выпады британца, переведет поединок на канвас и благодаря гранд-энд-паунду заставит соперника капитулировать.

1.75 Победа Бенуа Сен-Дени Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на бой Сен-Дени — Пимблетт принесёт прибыль 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: Победа Бенуа Сен-Дени за 1.75.