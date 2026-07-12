В рамках турнира UFC 329 12 июля пройдет поединок Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетта в легком весе. Начало — 06:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.75.
Бенуа Сен-Дени
Турнирное положение: Французский боец занимает пятую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. Бывший чемпион SFC в полусреднем весе находится на мощном подъеме и стремится вплотную приблизиться к титульному поединку.
Последние бои: За 5 последних поединков у Сен-Дени 4 победы и одно поражение. В предыдущем бою Бенуа нокаутировал во втором раунде Дэна Хукера. До этого боец также одержал яркие досрочные победы над Бенеилом Дариушем и Маурисио Руффи, закрыв прошлое поражение техническим нокаутом от Ренато Мойкано.
Состояние бойца: Сен-Дени славится невероятным прессингом, высокой физической мощью и бескомпромиссным стилем ведения боя. Француз прибавил в тактической гибкости. А его комбинация из агрессивного тайского бокса и дзюдо позволяет ему быстро переводить оппонентов на землю и доминировать в партере.
Пэдди Пимблетт
Турнирное положение: Британский проспект располагается за пределами первой пятерки легкого веса и занимает девятое место в ростере. Бывший чемпион Cage Warriors старается реабилитироваться после недавнего поражения в бою за временный титул UFC.
Последние бои: За 8 прошлых встреч у Пимблетта 7 побед и одно поражение. В недавнем противостоянии Пэдди уступил единогласным решением судей Джастину Гейджи. Ранее британский боец одержал победу техническим нокаутом над Майклом Чендлером, а также финишировал Бобби Грина.
Состояние бойца: Пимблетт обладает высококлассным джиу-джитсу и всегда готов ввязаться в зрелищную рубку в стойке. Однако у англичанина наблюдаются серьезные пробелы в защите, из-за чего он регулярно пропускает чистые акцентированные удары.
Да и под сильным борцовским давлением физически мощных оппонентов он постепенно отдает инициативу.
Статистика для ставок
- Бенуа Сен-Дени идет на серии из 4 досрочных побед подряд
- Пэдди Пимблетт потерпел поражение в своем последнем поединке в UFC, прервав серию из семи побед
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают фаворитом Бенуа Сен-Дени, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.75. На успех Пэдди Пимблетта предлагают сделать ставку за 2.15.
Прогноз: Сен-Дени с первых секунд встречи взвинтит темп, заставив Пимблетта отступать к сетке. За счет преимущества в атлетизме и борьбе француз без труда сможет нивелировать выпады британца, переведет поединок на канвас и благодаря гранд-энд-паунду заставит соперника капитулировать.
Ставка: Победа Бенуа Сен-Дени за 1.75.