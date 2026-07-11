В рамках турнира UFC 329 12 июля состоится поединок Роберта Уиттакера и Никиты Крылова в полутяжелом весе. Начало — 04:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.72.

Роберт Уиттакер

Турнирное положение: Экс-чемпион UFC в среднем весе принял решение подняться в полутяжелый дивизион и перезапустить карьеру. «Жнец» рассчитывает проявить свой бойцовский интеллект и опыт пятираундовых сражений на новой территории.

Последние бои: За 5 последних поединков в карьере у Уиттакера 2 победы и 3 поражения. В предыдущих встречах Роберт уступил раздельным решением судей Ренье Де Риддеру и проиграл сабмишеном Хамзату Чимаеву. Однако до этого бывший чемпион переиграл Икрама Алискерова и Пауло Косту.

Состояние бойца: Уиттакер славится элитной ударной техникой, изумительным таймингом, впечатляющей работой ног и высочайшим бойцовским IQ. Роберт филигранно защищается от прессинга и наказывает оппонентов встречными комбинациями. Главным вызовом в новой категории станет антропометрия более крупных и габаритных соперников.

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Никита Крылов

Турнирное положение: Крылов — многолетний и проверенный боями представитель топ-15 полутяжелой весовой категории. «Шахтер» готов выступить в роли гейткипера для очередного бывшего средневеса.

Последние бои: Статистика у грядущих соперников идентичная. На отрезке в 5 последних поединков у Никиты 3 победы и 2 поражения. В предыдущем бою Крылов нокаутировал Модестаса Букаускаса. До этого боец уступил досрочно Богдану Гуськову и Доминику Рейесу, но ранее одолел Раяна Спэнна и Волкана Оздемира.

Состояние бойца: Никита одинаково опасен как в стойке с нокаутирующим ударом, так и в партере с богатой базой сабмишенов. Он всегда задает высокий темп, однако в затяжных боях против высококлассных тактиков ему иногда не хватает хладнокровия и дисциплины.

Да и удар держит уже не лучшим образом.

Статистика для ставок

Роберт Уиттакер потерпел поражения в двух последних поединках

Никита Крылов лишь 4 раза за всю карьеру доходил до решения судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают фаворитом Роберта Уиттакера, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.72. На успех Никиты Крылова предлагают сделать ставку за 2.17.

Прогноз: Крылов с первых минут попытается сократить дистанцию, используя превосходство в габаритах и физической силе. Однако Уиттакер за счет работы ног, скорости и точности сможет эффективно перестреливать соперника джебами и ловить на ошибках во время размашистых атак. Бывший чемпион переиграет Крылова на средней дистанции за счет тайминга и своего бойцовского интеллекта.

1.72 Победа Роберта Уиттакера Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на бой Уиттакер — Крылов принесёт чистый выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Ставка: Победа Роберта Уиттакера за 1.72.