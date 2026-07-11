В рамках турнира UFC 329 12 июля состоится поединок Гейбла Стивенсона и Элиши Эллисона в тяжелом весе. Начало — 04:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.56.

Гейбл Стивенсон

Турнирное положение: Олимпийский чемпион 2020 года по вольной борьбе уверенно штурмует смешанные единоборства. Стивенсон быстро продвигается в ММА, оправдывая статус одного из самых перспективных бойцов.

Последние бои: В профессиональной карьере ММА у Стивенсона 3 поединка, и во всех он одержал убедительные победы. В прошлых боях Гейбл финишировал Хьюго Лезаму, Кевина Хейна и Брадеэна Питерсона, расправляясь с оппонентами в яркой доминирующей манере.

Состояние бойца: Стивенсон обладает феноменальной борцовской базой, благодаря которой легко переводит соперников на настил и моментально забирает контроль в партере. Гейбл постепенно развивает работу в стойке, маскируя проходы в ноги легкими комбинациями, а в партере обрушивает на соперников тяжелый граунд-энд-паунд и ищет выходы на сабмишены.

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Элиша Эллисон

Турнирное положение: Экс-чемпион промоушена EF только начинает свой путь в сильнейшей лиге мира. Эллисон стремится заявить о себе, выступая в роли опасного андердога с пушечным нокаутирующим ударом.

Последние бои: На счету Элиши 7 поединков в ММА, в которых он одержал 5 побед и потерпел 2 поражения. В предыдущей встрече Эллисон уступил нокаутом Брандо Перичичу, а до этого вел серию из трех побед техническими нокаутами над Рафаэлем Брюстером, Спуром Раундстоуном и Джонни Барлингтоном.

Состояние бойца: Все поединки в карьере Эллисона завершились уже в первом раунде. Тем не менее, у Элиши наблюдаются серьезные пробелы в защите от тейкдаунов и навыках грэпплинга, что делает его очень уязвимым против высококлассных борцов.

Особенно такого уровня, как Стивенсон.

Статистика для ставок

Гейбл Стивенсон выиграл все 3 поединка в своей профессиональной карьере

Ни один из семи поединков в карьере Элиши Эллисона не заходил дальше первого раунда

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают безоговорочным фаворитом Гейбла Стивенсона, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.05. На успех Элиши Эллисона предлагают сделать ставку с коэффициентом 12.00.

Прогноз: Стивенсон не станет рисковать в стойке против тяжело бьющего оппонента и с первых секунд сократит дистанцию. Пользуясь колоссальным превосходством в борьбе, Гейбл без труда переведет Эллисона на канвас, займет доминирующую позицию и быстро заставит соперника сдаться, проведя болевой или удушающий прием.

1.56 Победа Гейбла Стивенсона сабмишеном Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.56 на бой Стивенсон — Эллисон принесёт прибыль 560₽, общая выплата — 1560₽

Ставка: Победа Гейбла Стивенсона сабмишеном за 1.56.