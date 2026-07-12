Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о предстоящем матче Суперкубка России против «Спартака».

Александр Соболев — нападающий «Зенита» globallookpress.com

Напомним, что 12-го июля «сине-бело-голубые» обыграли «Црвену Звезду» (3:1) в рамках товарищеского противостояния.

«Сегодня мы с Аугусто играли в паре. Наверное, лучше спросить у тренерского штаба, как мы будем в итоге играть. Но это дело привычки — я играл и с одним, и с двумя нападающими. Ничего нового — просто подстраиваетесь под друг друга.

Я поспорил с Радимовым, потому что не мог ему отказать. А так я не люблю спорить. Сейчас хочу взять Суперкубок и в будущем забрать все трофеи в России. Надеюсь стать лучшим бомбардиром. Посмотрим по ходу сезона, сколько голов для этого понадобится», — передает слова Соболева Чемпионат.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках Суперкубка России состоится 18-го июля в 18:00 мск.