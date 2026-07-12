«Зенит» одолел «Црвену Звезду» (3:1) в рамках товарищеского противостояния.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе «сине-бело-голубых» голами отметились Александр Соболев на 20-й минуте с пенальти, Роман Вега на 60-й минуте и Фелипе Аугусто на 73-й минуте.

«Црвена Звезда» забила единственный гол на 81-й минуте благодаря точному удару Мохаммада Абу Фани.

В следующем товарищеском матче «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо» 13-го июля, а «Црвена Звезда» сыграет против «Мачвы» 17-го числа в рамках 1-го тура чемпионата Сербии.