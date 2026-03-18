The Athletic рассказывает, почему долгожданный матч между сборными Аргентины и Испании в рамках Финалиссимы отменен и вряд ли состоится в ближайшие несколько лет.

После долгих сомнений по поводу проведения матча между сборными Испании и Аргентины, который должен был состояться в Катаре в конце этого месяца, в минувшее воскресенье было окончательно — и весьма драматично — подтверждено, что игра отменена.

Главной причиной, почему не смогут встретиться действующие чемпионы Европы и Южной Америки, стала война на Ближнем Востоке.

Куда менее очевидным оставалось другое: почему столь привлекательную афишу — с Лионелем Месси по одну сторону и Ламином Ямалем по другую — нельзя было просто перенести на другой стадион или сдвинуть на другую дату?

Две недели напряженных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, включая испанскую и аргентинскую футбольные федерации, УЕФА, КОНМЕБОЛ и власти Катара, вылились лишь во взаимный обмен желчными публичными заявлениями.

Впрочем, столь неприятная развязка не должна сильно удивлять, если вспомнить, сколько проблем и напряжения сопровождало весь процесс подготовки этого матча. На то, чтобы вообще согласовать дату и место проведения игры в Катаре, ушло 18 месяцев — и всё это время вокруг проекта не утихали споры.

Кубок Финалиссимы globallookpress.com

The Athletic поговорил с несколькими источниками в разных структурах, имевших отношение к организации встречи, чтобы собрать воедино пазл того, как с треском развалился один из самых прибыльных и статусных матчей. Все собеседники просили об анонимности ради сохранения отношений, поскольку в этой истории большой спорт пересекается с глобальными рынками и большой международной политикой.

Финалиссима-2026 должна была стать лишь четвертым случаем в истории, когда триумфаторы Евро и Кубка Америки сходились бы лицом к лицу в таком статусном выставочном матче.

В самой первой подобной встрече в 1985 году Франция обыграла Уругвай (2:0) в Париже. В 1993-м Аргентина победила Данию в серии пенальти перед своими болельщиками в Мар-дель-Плата.

Затем турнир надолго исчез, а в 2022 году вернулся уже под названием Финалиссима: Аргентина снова забрала трофей, катком проехавшись по Италии (3:0) на лондонском «Уэмбли».

Сборная Аргентины перед матчем с Италией в рамках Финалиссимы-2022 globallookpress.com

Афиша новой битвы сформировалась 14 июля 2024 года. В тот день Испания разбила мечты Англии в финале Евро, а всего через несколько часов Аргентина вырвала победу у Колумбии в финале Кубка Америки.

Главной же приманкой этого финала была перспектива первого реального столкновения Месси и Ямаля на футбольном поле. Ирония судьбы: впервые они пересеклись за пределами газона еще в 2007 году. Месси тогда было 20 лет, он уже вовсю блистал за «Барсу», а Ямалю — всего лишь шесть месяцев.

Первым серьезным барьером стал поиск свободной даты в трещащем по швам и перегруженном до предела футбольном календаре.

В январе прошлого года президент Федерации футбола Испании (RFEF) Рафаэль Лусан встретился со своим аргентинским коллегой Клаудио Тапией, чтобы обсудить варианты, но до конкретных решений дело тогда не дошло. Провести матч тем летом было физически нереально: в календаре намертво сплелись игры Лиги наций УЕФА, отбор на чемпионат мира, да еще и раздутый новый Клубный чемпионат мира от ФИФА.

Очередной раунд переговоров между всеми заинтересованными сторонами, включая КОНМЕБОЛ и УЕФА, прошел на ежегодном конгрессе ФИФА в Парагвае в мае прошлого года. К середине лета уже ни для кого не было секретом, что рано или поздно матч примет Катар, хотя ни конкретный стадион, ни точная дата так и не были утверждены.

Сборная Аргентины — победитель Финалиссимы-2022 globallookpress.com

Очередной раунд переговоров прошел в начале декабря в Вашингтоне во время жеребьевки группового этапа чемпионата мира, где присутствовали и Тапия, и Лусан. Спустя две недели стороны окончательно договорились: Финалиссима состоится 27 марта 2026 года на стадионе «Лусаил» в Катаре.

Матч должен был стать центральным событием пятидневного Qatar Football Festival. В программу также планировали включить игры с участием сборных Египта, Саудовской Аравии и Сербии на других стадионах, которые Катар построил к мужскому чемпионату мира 2022 года.

Подготовка шла своим чередом до 28 февраля, когда США и Израиль нанесли авиаудары по крупнейшим городам Ирана, включая столицу — Тегеран.

Иран ответил ракетными ударами по Израилю и стратегическим объектам в странах Персидского залива, в том числе в Катаре, ОАЭ и Бахрейне.

После этого значительная часть воздушного пространства над Ближним Востоком оказалась закрыта, включая небо над Катаром, и в Испании почти сразу заговорили о том, что Финалиссиму придется переносить.

Этим утром начались бомбардировки, так что, не думаю, что сейчас кому-то вообще есть дело до футбола. Для общества сейчас важнее всего, чтобы конфликт прекратился. А если провести матч там невозможно, значит, придется искать другое место. Луис де ла Фуэнте Главный тренер сборной Испании

Уже на следующий день, 1 марта, Федерация футбола Катара приостановила все турниры в стране на неопределенный срок. Матчи азиатской Лиги чемпионов по всему региону тоже были отложены. Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд даже обратился в ФИФА с просьбой перенести стыковой матч отбора к чемпионату мира против Боливии или Суринама, запланированный на 31 марта в мексиканской Гваделупе, из-за проблем с перелетами.

Сборная Испании globallookpress.com

Вполне логично, что перспектива лететь в потенциальную зону боевых действий вызвала серьезную тревогу у игроков и тренеров сборной Испании. Сразу несколько источников, знакомых с ситуацией, говорили, что Финалиссиму можно было бы провести, например, на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В испанской федерации этот вариант считали логичным: большинство футболистов, которые должны были сыграть в этом матче, и так выступают за европейские клубы.

5 марта профсоюз испанских игроков занял жесткую позицию. В официальном заявлении было сказано, что матч «ни при каких обстоятельствах не должен проходить в зоне конфликта», поскольку это «ставит под угрозу безопасность наших коллег».

9 марта президент RFEF Лусан заявил, что решение о переносе встречи на другой стадион будет объявлено «в течение 48 часов», но история продолжала затягиваться.

Со стороны Аргентины при этом сохранялось твердое желание провести матч. Действующие чемпионы мира хотели защитить трофей Финалиссимы, выигранный в 2022 году, а сама игра против Испании рассматривалась как важнейшая — и в спортивном, и в коммерческом смысле.

Стадион «Монументаль» в Буэнос-Айресе globallookpress.com

Однако вариант с проведением матча в Мадриде президент аргентинской федерации Клаудио Тапия 12 марта отверг.

«Испания хочет играть у себя, а я хочу, чтобы матч прошел на "Монументале" (стадион в столице Аргентины Буэнос-Айресе)», — заявил Тапия. Причем вещал он это журналистам прямо на ступеньках здания суда в аргентинской столице, только что дав показания по делу о предполагаемом хищении средств в национальной федерации, тянущемуся еще с 2023 года. Тапия, занимающий свой пост с 2017-го, категорически отрицает все обвинения.

В тот же день в Катаре возобновили матчи национального чемпионата, но к этому моменту уже стало ясно: Финалиссима не состоится в этой стране. А вместе с ней придется либо переносить, либо вовсе отменять и остальные пять матчей, входивших в программу Qatar Football Festival.

Официальное подтверждение того, что Финалиссима-2026 вообще не состоится, последовало через три дня — в минувшее воскресенье. Все стороны признали: провести матч в Катаре 27 марта уже невозможно.

Почти сразу после этого начались разногласия по другому вопросу — кто именно виноват в том, что игра сорвалась окончательно, а не была просто перенесена.

Из заявлений УЕФА, КОНМЕБОЛ, а также футбольных федераций Испании и Аргентины следовало, что вариант с «Сантьяго Бернабеу» действительно рассматривался. Обсуждалась и другая идея — не один матч, а двухматчевое противостояние.

Стадион «Лусаил» в Катаре globallookpress.com

УЕФА, в частности, предлагал провести игру в Мадриде и разделить квоту болельщиков поровну — 50 на 50. По словам источников, 80-тысячный стадион с его роскошными VIP-ложами гарантировал бы федерациям такой же жирный куш, который они планировали сорвать в Катаре. Испанская газета El Pais оценивала этот гонорар в 5 миллионов евро для каждой федерации.

Но в итоге аргентинская федерация и КОНМЕБОЛ заняли жесткую позицию: такой матч должен проходить только на нейтральной территории. Испанская RFEF, в свою очередь, на корню зарубила идею двухматчевого противостояния — снова из-за перегруженного календаря.

В сборной Испании дали понять, что в ближайшие годы у команды попросту нет свободных дат. По информации одного из источников, раньше марта 2028 года организовать такую встречу вообще не получится.

Поскольку следующие розыгрыши Кубка Америки и чемпионата Европы пройдут только в июне–июле 2028 года, у Аргентины и Испании формально оставалось еще два года, чтобы всё же сыграть Финалиссиму в статусе действующих континентальных чемпионов.

Но здесь всплывает один критически важный нюанс: участие Месси.

Лео сейчас 38 лет, и он с огромной долей вероятности может завершить карьеру в сборной задолго до 2028 года.

Лионель Месси globallookpress.com

Оскорбленные чувства всех сторон легко читались между строк их публичных заявлений.

«КОНМЕБОЛ и Федерация футбола Аргентины неизменно подчеркивали свою готовность провести Финалиссиму на нейтральном поле, однако, к сожалению, прийти к окончательному соглашению не удалось», — говорилось в их совместном заявлении.

Версия УЕФА звучала иначе: там заявили, что «каждый из рассмотренных вариантов» в итоге оказался «неприемлемым для Аргентинской футбольной ассоциации».

Испанская федерация, в свою очередь, подчеркнула, что «совместно с УЕФА предложила все возможные варианты и не ставила никаких условий», но матч «к нашему глубокому сожалению, отменяется».

На фоне всех этих параллельных заявлений и пассивно-агрессивного обмена упреками особенно странно выглядел один момент: УЕФА утверждал, что был реалистичный вариант провести матч 30 марта на нейтральном поле в Риме, но Аргентина настаивала именно на 31 марта — и эта жалкая 24-часовая разница оказалась непреодолимой пропастью.

После окончательной отмены Финалиссимы и Испания, и Аргентина в спешке начали искать товарищеские матчи на освободившуюся дату в рамках подготовки к чемпионату мира, который этим летом примут США, Мексика и Канада.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Параллельно пришлось срочно искать новые площадки и для остальных участников «Катарского футбольного фестиваля». В итоге Саудовская Аравия примет Египет 27 марта в Джидде, а спустя четыре дня поедет в Белград на матч с Сербией.

Испанская федерация заверила свою сборную, что в этом месяце у команды точно будет хотя бы один матч, чтобы Луис де ла Фуэнте мог еще раз проверить состав. 27 марта Испания сыграет с Сербией на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в Вильярреале.

В понедельник источники в аргентинской федерации сообщили, что отчаянно пытаются организоваб хоть какой-то матч на эти даты, но конкретики ноль. Один из вариантов вообще звучал как анекдот: Месси и компания могли просто сыграть двусторонку против молодежной сборной Аргентины до 20 лет в Буэнос-Айресе.

Во вторник Аргентина объявила, что 31 марта проведет домашний товарищеский матч против Гватемалы, которая занимает 94-е место в рейтинге ФИФА.

Для Аргентины встреча с Испанией была важна не только из-за статуса афиши. Такой соперник рассматривался как крайне полезная проверка перед чемпионатом мира — как команда, по стилю и уровню близкая к числу главных европейских претендентов на титул. На данный момент выходит, что действующие чемпионы мира подойдут к турниру, так и не сыграв ни с одной европейской сборной с тех пор, как в декабре 2022 года победили Францию в финале прошлого чемпионата мира.

В этой грязной бюрократической войне нет явных победителей, но больше всего от нее проиграла, бесспорно, Аргентина.