прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.00

3 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Эльче». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сельта — Эльче с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Сельта» побеждает в каждом третьем поединке. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» уступили «Вильярреалу» (1:2).

До того команда была бита «Барселоной» (0:1). Да и поединок с «Фрайбургом» завершился коллизией (1:3).

В пяти своих последних матчах «Сельта» уступила 5 раз. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 12.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Кельты» нынче находятся в кризисе. Команда уступила 5 раз кряду.

Причем «Сельта» традиционно удачно противостоит «Эльче». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

«Эльче»

Турнирное положение: «Зелёно-полосатые» бьются за выживание в Ла Лиге. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Эльче» всего на 4 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Зелёно-полосатые» переиграли «Овьедо» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Атлетико» (3:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Валенсии» (1:0).

При этом «Эльче» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Зелёно-полосатые» нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила 3 раза кряду.

При этом «Эльче» крайне неудачно выступает на чужих полях. В 16 выездных матчах команда набрала всего 7 очков.

«Зелёно-полосатые» всеми силами пытаются избежать вылета в Сегунду. Команда нынче серьезно набрала обороты.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сельта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Эльче» бьется за выживание, к тому же добыл победы в трех последних матчах.

Ставка: «Эльче» не проиграет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют меньше трех мячей.

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.10

