Финалиссима-2026 — матч чемпионов Европы и Южной Америки — отменена. Война в регионе сделала невозможным проведение в Катаре, а переговоры о переносе провалились из-за взаимного упрямства. Разбираемся, что именно произошло, кто виноват и почему Аргентина вместо Испании играет с Гватемалой.

Что такое Финалиссима

Финалиссима — матч между действующими чемпионами Европы и Южной Америки. Формат существует с 1985 года, хотя проводился нерегулярно. Первая встреча — Франция — Уругвай (2:0) в Париже. Вторая — Аргентина выиграла по пенальти у Дании в Мар-дель-Плате в 1993-м. Потом — 29-летний перерыв.

В 2022-м формат перезапустили под названием «Финалиссима»: Аргентина разгромила Италию 3:0 на «Уэмбли».

В 2026-м должны были играть Испания (победитель Евро-2024) и Аргентина (победитель Копа Америка-2024). 27 марта, стадион «Лусаил», Катар. Главная интрига: первая очная встреча Лионеля Месси и Ламина Ямаля .

Месси держит на руках мелкого Ямаля. Та самая фотка CNN

Ирония: Месси и Ямаль впервые встретились в 2007 году. Месси было 20 лет. Ямалю — шесть месяцев. Существует фотография, на которой Месси купает младенца Ямаля во время благотворительной съёмки для «Барселоны». Фото стало вирусным. И вот, 19 лет спустя, их первый матч друг против друга — сорвался.

А что случилось?

28 февраля 2026 года — авиаудары США и Израиля по Ирану. Ответные ракетные удары Ирана по целям в Катаре, ОАЭ, Бахрейне. Воздушное пространство региона закрыто. Дубай — главный авиахаб мира — почти полностью перестал принимать рейсы. Катарская федерация футбола приостановила все соревнования.

Тренер Испании Луис де ла Фуэнте в тот же день:

Начали бомбить сегодня утром, так что футбол сейчас ни для кого не приоритет. Первое, что нужно обществу — чтобы конфликт остановился. Если невозможно провести матч там — нужно искать другое место. Луис де ла Фуэнте главный тренер сборной Испании

5 марта профсоюз испанских игроков заявил: «Ни при каких обстоятельствах игра не должна проводиться в зоне конфликта. Это подвергнет наших коллег риску».

Начались переговоры о переносе, рассказывает NYT. Они длились две недели. И... провалились.

Какие были варианты?

УЕФА и Испанская федерация футбола (RFEF) предложили несколько вариантов:

Первый: «Сантьяго Бернабеу», Мадрид. 27 марта, как и планировалось. Распределение болельщиков — 50 на 50. Стадион на 80 000 с VIP-инфраструктурой. По данным El País, каждая федерация получила бы около €5 млн — примерно столько же, сколько было обещано в Катаре.

Второй: двухматчевая Финалиссима. Первый матч — на «Бернабеу» 27 марта, ответный — в Буэнос-Айресе во время международного окна перед Евро-2028 и Копа Америка-2028.

Третий: нейтральная площадка в Европе. УЕФА назвал Рим, 27 или 30 марта.

Аргентинская федерация (AFA) и КОНМЕБОЛ отклонили всё. Президент AFA Клаудио Тапиа, отвечая журналистам 12 марта: «Испания хочет играть в Испании, а я хочу играть на "Монументаль" в Буэнос-Айресе». Он говорил это, стоя на ступеньках суда — после дачи показаний по делу о растрате средств федерации, датированному 2023-м годом. Тапиа, конечно, отрицает обвинения.

КОНМЕБОЛ сослался на «принцип спортивной справедливости»: матч должен проходить на нейтральной территории. Мадрид — не нейтральная территория, потому что это Испания. Логика понятна, но вопрос — почему тогда Буэнос-Айрес, предложенный Тапиа, нейтральнее?

В итоге Аргентина заявила, что готова играть только 31 марта. УЕФА ответил, что 31-е невозможно. Разница — одни сутки. Из-за этих суток матч не состоялся.

Как они это объяснили?

Каждая сторона обвинила другую — вежливо, но недвусмысленно.

УЕФА: «Каждая альтернатива, которую мы предложили, оказалась неприемлемой для Аргентинской футбольной ассоциации».

КОНМЕБОЛ и AFA (совместное заявление): «Мы неоднократно подтверждали готовность играть на нейтральной территории, но, к сожалению, достичь окончательного соглашения не удалось».

RFEF: «Мы предложили, совместно с УЕФА, все возможные варианты, без условий. Матч, к сожалению, отменён».

Пассивная агрессия, уровень — олимпийский чемпион.

Что теперь будет?

Испания 27 марта играет с Сербией в Вильярреале. Нормальная товарищеская проверка перед ЧМ.

Аргентина 31 марта играет дома с Гватемалой — 94-й номер рейтинга FIFA. До объявления этого матча обсуждался вариант — Аргентина против собственной молодёжной сборной U-20. Гватемала, видимо, показалась чуть менее унизительной. Но контраст с Финалиссимой — почти комичный.

Для Аргентины потеря серьёзнее, чем для Испании. Действующие чемпионы мира приедут на ЧМ-2026, не сыграв ни одного матча против европейской сборной с тех пор, как обыграли Францию в финале ЧМ-2022. Три с половиной года без встречи с командой из топ-10 УЕФА. Для подготовки к турниру, где им, вероятнее всего, предстоит играть с европейскими сборными в плей-офф, это проблема.

Месси и Ямаль: встретятся ли они вообще?

Месси — 38 лет. Следующая Финалиссима — в лучшем случае в 2028 году. Он к тому моменту, скорее всего, завершит международную карьеру. Нынешний матч мог быть единственным шансом.

Но есть ещё один вариант. На ЧМ-2026 Испания — в группе H (Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай). Аргентина — в группе J (Алжир, Австрия, Иордания). Если одна из сборных выиграет группу, а другая займёт второе место — они могут встретиться в плей-офф.

Месси против Ямаля. Но уже не в дружественной Финалиссиме за почётный трофей, а в матче на вылет. На чемпионате мира.

Может быть, так даже лучше. А может быть — это просто утешение для болельщиков, которых лишили матча из-за... вот этого вот всего.