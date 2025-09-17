ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Не оправдали надежд. Топ-7 летних трансферов РПЛ, которые пока разочаровывают

    Болельщики недоумевают, как их клубы подписали этих футболистов

    Жерсон
  • 09:47
    • Шнайдер завершила выступление на турнире в Сеуле
  • 07:08
    • Тренер «Монако» высказался о восстановлении Головина
  • 08:32
    • Появились подробности возможного контракта Моуринью с «Бенфикой»
  • 23:56
    • Дубль Кейна помог «Баварии» победить «Челси»
  • 23:53
    • «ПСЖ» разнес «Аталанту» в Лиге чемпионов
  • 23:52
    • «Интер» обыграл в гостях «Аякс»
  • 22:48
    • «Зенит» победил «Ахмат» в Кубке России, у Соболева — дубль
    Жерсон
    Жерсон
    Трансферное окно в РПЛ закрылось всего несколько дней назад. Но с момента первых переходов прошло несколько месяцев и можно сделать выводы о том, насколько успешной оказалась та или иная сделка.LiveSport.Ru представляет 7 трансферов, которые сейчас вызывают наибольшие вопросы.

    Жерсон

    из «Фламенго» в «Зенит»

    Трансфер Жерсона из «Фламенго» в «Зенит» стал самым громким, дорогим и статусным трансфером «на вход» этим летом в РПЛ. За действующего игрока сборной Бразилии петербуржцы заплатили 25 млн евро. Эксперты оценивали хавбека выше, чем Вендела и Клаудиньо, и ожидали от него, как минимум, такого же эффекта на игру сине-бело-голубых, как в свое время оказывал Малком.

    Однако 28-летний полузащитник за 6 матчей не совершил ни одного результативного действия. Да и вроде бы он не особо старался — только ленивый не отметил, что бразилец буквально пешком ходит по полю. В команде Сергея Семака оправдывали невразумительную игру Жерсона адаптацией к российскому футболу и утомлением после большого количества проведенных за год матчей.

  • Купи-продай. Стоит ли «Зениту» отпускать Жерсона в Саудовскую Аравию?
  • Петербуржцы хотят получить не менее 50 млн евро
  • 03/09/2025

    • А вот СМИ сообщали, что Жерсон недоволен своим положением в «Зените» и ради попадания на чемпионат мира 2026 года готов уже зимой покинуть клуб из Санкт-Петербурга. Более того, трансфер Жерсона в «Зенит» отрицательно оценили и на международном уровне: ESPN включил этот переход в число худших сделок лета.

    Иван Сергеев

    из «Крыльев Советов» в «Динамо»

    Иван Сергеев
    globallookpress.com

    30-летний нападающий ударно провёл весенний отрезок минувшего сезона (6+2 за 12 матчей), чем заслужил внимание к своей персоне со стороны топ-клубов РПЛ. В итоге борьбу за форварда выиграло московское «Динамо», которое заплатило 3,8 млн евро.

    Минимальная конкуренция за место в стартовом составе (пока в «лазарете» находился Тюкавин), доверие со стороны знакомого по работе в сборной России главного тренера Валерия Карпина и знание его требований, а также проведение всей предсезонки с бело-голубыми должны были создать комфортные условия для Ивана, чтобы он показывал высокую результативность.

  • Александр Точилин: До зимней паузы Карпин точно должен остаться работать в «Динамо»
  • Бывший главный тренер «Сочи» в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о центральных матчах восьмого тура РПЛ
  • 16/09/2025

    • Однако Сергеев ещё в июле забил свои 3 гола за новый клуб — «Ростову» в РПЛ и «Сочи» в Кубке России. Затем (с 29 июля) наступила голевая засуха — 8 матчей и лишь 1 ассист. С такой игрой Иван в ближайшее время может угодить в запас. Тем более, Тюкавин восстановился после травмы и уже успел выйти на поле в матче со «Спартаком».

    Максим Осипенко

    из «Ростова» в «Динамо»

    Максим Осипенко
    globallookpress.com

    В последние сезоны игра в обороне была одной из главных проблем московского «Динамо». К тому же команду покинул Фабиан Бальбуэна. Поэтому приобретение за 2,9 млн евро Максима Осипенко, который 5 лет был основным защитником у Карпина в «Ростове», выглядело более чем логично.

    С его приходом болельщики бело-голубых связывали надежды, что игра команды станет более надёжной. Но пока что так сказать нельзя. Наоборот, Максим стал участником «привоза» в матче против ЦСКА, не заблокировал голевой удар нападающего «Краснодара» Густаво, не смог помешать «Спартаку» сравнять счёт.

    С чем связана такая игра одного из лучших защитников России? Во-первых, давление на игроков «Динамо» выше, чем в «Ростове» — не каждый с этим справится. Во-вторых, почти в каждом матче Максим играет с новыми партнерами, которые тоже не блещут надёжностью. Посмотрим, как москвичи будут обороняться по осени.

    Дениль Мальдонадо

    из «Университати» в «Рубин»

    Дениль Мальдонадо

    Кажется, что Рашиду Рахимову на протяжении нескольких трансферных окон с трудом удаётся добиваться от менеджмента казанского клуба подписания новых игроков.

  • Для следующего шага требуется очень много изменений. Что в целом с трансферами? Я жду, я ежедневно езжу в аэропорт и жду, кто приедет.
  • Рашид Рахимов

    • Поэтому, когда «Рубин» за 1,6 млн евро приобрёл у румынской «Университати» 27-летнего капитана сборной Гондураса Дениля Мальдонадо на позицию центрального защитника, которая после расставания с Александром Мартыновичем уже год требовала усиления, казалось, что легионер точно попадёт в обойму.

    Однако гондурасский футболист до сих пор не сыграл ни одного матча. Сначала он приехал без багажа, а потом у него обострилась старая травма лодыжки. Хотя обязательный перед подписанием контракта медосмотр Мальдонадо прошёл успешно, а проблемы возникли уже на тренировке в России. В результате потребовалась операция. Теперь тренерам и болельщикам «Рубина» стоит проявить терпение, пока пройдёт период восстановления.

    Даниил Уткин

    аренда из «Ростова» в «Балтику»

    Даниил Уткин
    globallookpress.com

    Переход 25-летнего полузащитника в «Балтику» не является полноценным: калининградский клуб арендовал футболиста у «Ростова» до конца текущего сезона. Тем не менее, Уткин пришёл в ранге самого дорогого игрока клуба (согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 2,8 млн евро).

    Когда-то Уткин признавался одним из самых перспективных игроков 1999 года рождения. Но в какой-то момент прогресс воспитанника «Краснодара» остановился. И всё же был период, когда он показывал футбол достойного качества — в «Ахмате» в сезоне-2021/22, когда его возглавлял Андрей Талалаев.

    И вот Даниил воссоединился с тренером в команде, только вышедшей из Первой лиги, а потому его наверняка рассматривали как игрока стартового состава. Но с начала сезона он принял участие только в 2 матчах. Что именно с ним случилось доподлинно неизвестно: то ли хронические проблемы со здоровьем (тогда вопрос, как он прошёл медосмотр), то ли проигранная конкуренция. Однако и без него «Балтика» пока проводит сезон успешно, держась после 8-ми туров в топ-3 РПЛ.

    Мохамед Конате

    свободный агент в «Ахмат»

    Мохамед Конате
    fc-akhmat.ru

    После годичного отсутствия по причине выступления в чемпионате Саудовской Аравии в состав «Ахмата» вернулся лучший бомбардир в истории чеченского клуба в рамках РПЛ — Мохамед Конате. Естественно, что грозненцы, возвращая буркинийского нападающего, рассчитывали, что он станет главной атакующей силой команды в новом сезоне.

    По крайней мере, шансов давали ему предостаточно: 6 включений в стартовый состав в 8 первых играх сезона. Но за этот период Конате отличился лишь дважды — оба раза реализовал пенальти. Ну и Станислав Черчесов, что вполне логично в данной ситуации, сделал ставку в атаке на Георгия Мелкадзе — форвард сборной Буркина-Фасо последние 3 игры лишь выходил на замену, проводя на поле в среднем 20 минут.

  • Сперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  • Трансферные бомбы, которые не взорвались
  • 13/09/2025

    • Вообще, последний раз с игры Конате забивал 14 февраля, еще играя за «Аль-Рияд». Таким образом, его безголевая серия насчитывает 25 матчей. Возможно, в Грозном рассчитывали, что он, попав в привычную среду, вспомнит как забивать голы, но пока этого не произошло.

    Александр Коваленко

    из «Оренбурга» в «Сочи»

    Александр Коваленко
    pfcsochi.ru

    22-летний полузащитник стал самым дорогим приобретением «Сочи» в это трансферное окно. По данным Transfermarkt, южане заплатили 2 млн евро. Понятно, что скорее всего сделка между «Оренбургом» и «Сочи» была одобрена в Санкт-Петербурге, но тем не менее.

    За последние два года Александр провел на поле всего 840 минут в РПЛ и оформил 0+1. В «Зените» Александру было тяжело выиграть конкуренцию у большого числа более мастеровитых одноклубников, а на игру «Оренбурга» сказывались внутренние перестановки.

  • Игорь Чугайнов: Приход Смертина в свое время кардинально преобразил игру «Локомотива»
  • Пятикратный обладатель Кубка России в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о предстоящих изменениях в РПЛ и работе с детьми
  • 16/09/2025

    • Но несмотря на это, Коваленко по-прежнему остается талантливым футболистом, который хорош в продвижении мяча (как через передачи, так и через дриблинг), не тушуется под давлением со стороны соперников. Однако даже в «Сочи», худшей на данный момент команде чемпионата, полузащитнику в рамках РПЛ доверили всего 117 минут.

    Возможно, Игорь Осинькин, при котором Коваленко в 2022-2023 гг. провёл отличный отрезок в «Крыльях Советов» и заслужил вызов в сборную России, поможет хавбеку обрести былую форму, но на сегодняшний день этот трансфер пока не принес клубу дивидендов.

