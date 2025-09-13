ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года

    Трансферные бомбы, которые не взорвались

    Эдуард СперцянСперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян
    В ночь с 11 на 12 сентября в России закрылось летнее трансферное окно. За прошедшие месяцы многие футболисты сменили команды. Однако ряд переходов, которые были близки к оформлению, так и не свершились.LiveSport.Ru называет 7 главных сорвавшихся трансферов РПЛ.

    Эдуард Сперцян

    (из «Краснодара» в «Саутгемптон»)

    Армянский полузащитник в сезоне-2024/25 стал одним из главных героев «Краснодара», которые привели клуб к первому чемпионству. В 28 матчах он забил 11 голов и отдал 7 передач, в третий раз был признан лучшим полузащитником РПЛ и за год подорожал с 20 до 25 млн евро.

    Естественно, самый дорогой игрок чемпионата был в числе первых претендентов на отъезд в Европу. Тем более, капитана «Краснодара» включали в свои шорт-листы такие клубы, как «Порту», «Аякс», «Жирона». Но предметный разговор о переходе вёлся, видимо, только с «Саутгемптоном». Последним предложением клуба из Чемпионшипа были 16+2 млн евро.

    Маркус Вендел

    (из «Зенита» в «Ботафого» / Ближний Восток)

    Маркус Вендел
    Вендел зимой всё же добился от «Зенита» освобождения из «золотой клетки»: его продали в «Ботафого» за 20 млн евро, но с отсрочкой — контракт хавбека с бразильцами должен был вступить в силу 3 июня. Но за 2 недели до этой даты клуб из Рио-де-Жанейро отменил сделку по геополитическим причинам — из-за соблюдения антироссийских санкций.

    Петербуржцы, которые наверняка уже распланировали, как потратить эти 20 млн, хотели по-быстрому пристроить полузащитника в другой клуб. Даже обдумывали варианты с его обменом на Жерсона или Малкома.

    • Интерес к полузащитнику предъявляли ближневосточные клубы (в частности, «Аль-Садд» и «Аль-Иттихад»). Однако Вендел заявил, что хочет играть в Бразилии — там, например, возможность его трансфера изучал «Палмейрас». В итоге до какой-либо конкретики дело не дошло, и 28-летний футболист продолжает выступать в Санкт-Петербурге.

    Мирлинд Даку

    (из «Рубина» в «Зенит»)

    Мирлинд Даку
    История с переходом Даку из «Рубина» в «Зенит» как внезапно возникла, так и не менее неожиданно завершилась. Легенда гласит, что Сергей Семак лично попросил Алексея Миллера купить у казанского клуба албанца, который за 2 сезона в РПЛ настрелял 25 голов. И глава «Газпрома» разрешил приобрести футболиста, который вроде как был в «черном списке» из-за оскорбления сербов на Евро-2024.

    Петербуржцы предложили за Даку 8 млн евро, «Рубин» согласился, но вот с Мирлиндом договориться не получилось. По данным СМИ, у футболиста и сине-бело-голубых возникли разногласия по зарплате.

  • Переговоры вообще дело непростое. Одно дело переговоры между клубами, а другое — с игроком и его представителем. В данном случае не удалось согласовать личные условия. А они включают не только финансовый аспект.
  • председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев — о переговорах с Даку

    • Тем не менее, Даку в итоге все равно остался в плюсе. Форвард заключил новый контракт с «Рубином» на срок до 2029 года. По его условиям зарплата возросла с 700 тыс. до 3 млн евро. Кажется, что с таким окладом 27-летний футболист досрочно покинет Казань разве что ради переезда в Саудовскую Аравию.

    Лечи Садулаев

    (из «Ахмата» в ЦСКА)

    Лечи Садулаев
    globallookpress.com

    По итогам сезона-2024/25 25-летний воспитанник чеченского футбола стал лучшим дриблёром РПЛ. Регулярные вызовы в сборную России (на его счету уже 6 матчей) и звание самого дорого игрока «Ахмата» (3,5 млн евро) дополнили желание отечественных топ-клубов приобрести левого вингера.

    По информации журналистов, Садулаевым интересовались и «Зенит», и «Краснодар». Но в Грозном не хотели продавать Лечи задёшево — речь шла о 10 млн евро. Такая сумма отпугнула потенциальных покупателей, но не ЦСКА.

    «Армейцы» сумели сбить цену на вингера до 7+1 млн евро. Но клубы не согласовали сроки платежей: ЦСКА хотел выплатить деньги за 2,5 года, а «Ахмат» — их получить за один год. Переговоры зашли в тупик, и Лечи не просто остался в «Ахмате» с контрактом до лета 2028 года, а стал капитаном команды.

    Сергей Пиняев

    (из «Локомотива» в ЦСКА)

    Сергей Пиняев
    Не договорившись с «Ахматом» по Садулаеву, ЦСКА переключился на другого техничного молодого россиянина, которого CIES летом признал лучшим молодым игроком Восточной Европы до 21 года — Сергея Пиняева из «Локомотива». Более того, «армейцы» стали действовать решительно — активировали опцию выкупа за 900 млн рублей.

    Т. е. «железнодорожники» были сделаны сторонними наблюдателями переговоров ЦСКА и Пиняева. Всё зависело от выбора 20-летнего футболиста, и он принял решение ответить красно-синим отказом.

  • Я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в «Локомотиве». Чувствую, что могу быть полезен, приносить пользу, помогать бороться за цели команды. Я остался не из‑за мысли о том, откуда лучше уехать в Европу.
  • Сергей Пиняев — о решении не переходить в ЦСКА

    • По информации инсайдеров, ЦСКА предлагал вингеру отличные условия: 3-летний контракт с зарплатой до 2-х млн евро в год вместе с бонусами. Но даже уговоры агента Павла Андреева не пошатнули желание Сергея перейти в европейский клуб.

    Карлос Куэста

    (из «Галатасарая» в «Спартак»)

    Карлос Куэста
    Московский «Спартак» в поисках центрального защитника — отдельный сериал летнего трансферного окна 2025 года. И одним из самых примечательных его эпизодов стал несостоявшийся переход защитника «Галатасарая» Карлоса Куэста. Точнее говоря, от него отказались сами красно-белые.

    Первоначально все стороны согласовали друг с другом условия трансфера колумбийца за 6 млн евро. 26-летний футболист приехал в Москву, где пробыл 2 дня и прошёл медосмотр. Но его результаты не удовлетворили представителей «Спартака». Точнее говоря, сомнения вызывали проблемы Куэсты с хрящом в колене, хотя врачи говорили, что это не помешает ему играть.

    • Тем не менее, трансфер был отменен. Даже сообщалось, что в турецком клубе собираются подать в суд на красно-белых, которые, якобы, отменили сделку не из-за медосмотра, а из-за переговоров с другими игроком. Однако до судебного разбирательства дело не дошло, поскольку защитника арендовал бразильский «Васко» с правом выкупа за 5,75 млн евро.

    Дмитрий Баринов

    (из «Локомотива» в АЕК / ЦСКА)

    Дмитрий Баринов
    О возможном уходе Дмитрия Баринова из «Локомотива» говорят не первый год. В основном, полузащитника отправляют за рубеж: «Алавес», «Истанбул», «Мец», «Бешикташ». В августе возник возможно самый реалистичный вариант — афинский АЕК, который возглавляет старый знакомый Марко Николич.

    Греки предложили за хавбека 2 млн евро. Ранее «железнодорожники» договаривались с хавбеком, что отпустят его в иностранный клуб именно за такую сумму. Но красно-зеленые, не желая расставаться с капитаном за несколько недель до закрытия трансферного окна, пошли на попятную.

    Позднее 29-летнего футболиста за 3 млн евро захотел купить ЦСКА. Такой вариант продолжения карьеры тоже был интересен Баринову, который удивлён, что за 9 месяцев до завершения срока контракта с «Локомотивом» ему не предложили новый. Но и тут отпускать игрока в клубе из Черкизово не пожелали, но и переговорам о пролонгации соглашения начало не дали.

