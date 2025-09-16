Экс-защитник московского «Динамо» Александр Точилин в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о центральных матчах восьмого тура чемпионата России по футболу.

Первый гол «Спартака» — ошибка Лунёва

— Как вам матч «Динамо» — «Спартак» (2:2)?

— По самоотдаче, заряженности игроков, эмоциям, которые были в матче, в этом плане дерби удалось. Если говорить именно о футболе, то его качество оказалось чуть ниже, чем, наверное, должно быть в таких встречах. Было чень много невынужденных ошибок, брака как с одной стороны, так и другой. Те мячи, которые были забиты, это в принципе следствие…. Были допущены индивидуальные ошибки в простых ситуациях. Наверное, чуть глупые. Но, думаю, болельщики всё равно получили удовольствие вне зависимости от этих ошибок. По накалу игра удалась, и счёт закономерен.

— Вы сказали, что качество игры было ниже, чем должно быть. С чем это связано?

— Мне так тяжело ответить. Может быть, давление было на футболистов, так как что одна команда, что другая не смогла похвастаться удачным стартом в чемпионате. Тот ажиотаж, который был вокруг этой игры, передал вот эту нервозность на футболистов. Если разбирать матч, то в первом тайме однозначно более предпочтительно выглядело «Динамо». Команда вышла более цельной и сконцентрированной. Футболисты понимали, как они хотят играть и за счёт чего побеждать. А во втором тайме, когда «Спартак» перестроил игру, перешёл на схему в четыре защитника, то красно-белые были ближе для себя к положительному результату, чем «Динамо». Хотя по накалу, моментам плюс-минут где-то одинаково выглядели команды, и любой из них было бы обидно проиграть в этом матче. Поэтому ничья в данной игре оказалась, наверное, приемлемой.

— После матча с Махачкалой «Динамо» многие критиковали. Прогресс очевиден? Если, да, то в чём?

— Если мы будем сравнивать два последних матча в чемпионате, то с Махачкалой у «Динамо» вообще ничего не получилось, особенно по игре в атаке, как по мне, футболисты московского клуба толком не создали ни одного момента в этой игре. Понятно, что прогресс есть. Но на такие матчи, дерби футболисты выходят с другим настроем, мотивацией. Поэтому по одной игре делать выводы рано. Нужна серия определённых матчей, чтобы можно было говорить о прогрессе. «Динамо» в матче со «Спартаком» сыграло более качественно в прессинге в первом тайме, футболисты очень активно играли в высоком блоке, делали акцент на давлении на защитников красно-белых, которые находились с мячом. Центральные полузащитники врывались в свободные зоны. Тот же Бителло, который после подписания контракта начал забивать.

— Это пока лучший его матч в сезоне.

— Ну да. Как только продлил контракт, сразу начал забивать. С другим настроем вышел. Мне лично понравилась игра Миранчука, особенно в первом тайме, он поучаствовал в голах, очень много разгонял атак с помощью проникающих передач. Видно, что у «Динамо» впереди уже что-то стало просматриваться. А что касается обороны, то вот эти ошибки…

— При этом простые.

— Если мы говорим о первом мяче, то, на мой взгляд, это ошибка Лунёва. По крайней мере, в моё время был закон, если защитник первый на мяче, то вратарь туда не должен вмешиваться. А если же вмешивается, то он должен подсказывать так, чтобы весь стадион слышал, и все боялись к этому мячу подойти. Здесь произошла несогласованность. Что касается второго пропущенного гола, то тут такой мяч, опять же находятся рядом три футболиста, никто из них толком не играет, и этим пользуется нападающий «Спартака» Гарсия, который доигрывает эпизод до конца. С чем это связано? Может быть c сиюминутной потерей концентрацией, за это красно-белые наказывают.

«Спартак» — «Динамо» globallookpress.com

— Второй гол «Динамо» засчитан правильно? Речь о падении Маркиньоса.

— В своё время нам всегда говорили, что матч длится до свистка. Если свистка не было, это не повод для того, чтобы не играть. В ситуации со вторым голом не была какая-то скоростная игра атака, потому что больше половины футболистов «Спартака» уже находились за линией мяча. Здесь нужно говорить об индивидуальной ошибке новичка Ву, который по непонятным причинам сначала Бителло завалил, потом, видимо, хотел сделать так, чтобы судья не дай бог увидел, как он нарушил правила, почему-то покинул свою зону и ушёл в середину. И в итоге «Динамо» этим воспользовалось, действительно классное исполнение Бителло в моменте с голом. Судейство уже второй момент, было нарушение или нет. Но игра длится до свистка. Но если в итоге гол не отменили, значит, он забит чисто.

Здесь нужно говорить о «Спартаке», футболисты настолько накручены, эмоционально возбуждены, что больше акцентируют внимание на какие-то нефутбольные моменты и позволяют себе нарушать игровую дисциплину. «Динамо» могло наказать соперника несколько раз, были быстрые розыгрыши со штрафного с Тюкавиным, да и в первом тайме, когда «Спартак» просто выключался из этих моментов. И динамовцы на этом ловили красно-белых. Ну и потеря концентрации, футболисты начинают больше разговаривать с судьями, а об игре забывают. Это уже лежит больше в плоскости психологии, в каждом действии игроки «Спартака» пытаются кому-то что-то доказать вместо того, чтобы думать о своих прямых обязанностях, что сейчас, возможно, будут быстрые розыгрыши и нужно вернуться на свои позиции, контролировать соперника.

— Но какая может быть дисциплина у футболистов, если у самого главного тренера нет дисциплины?

— Возможно, эта эмоциональность передаётся и на игроков, и они устраивают какой-то перформанс, больше апеллируют, чем играют в футбол.

— Один из ключевых эпизодов матча — удаление Станковича. После игры он нецензурно обозвал судью. Если будет доказано, что он обращался к арбитру, то ему грозит длительная дисквалификация. Нужно ли дисквалифицировать главного тренера «Спартака» за такие рецидивистские эпизоды?

— У него несколько раз уже была дисквалификация. Её то откладывали, то давали минимальную. Но если это уже входит в систему, то нужно применять более жёсткие меры. Даже не вижу смысла это обсуждать, грань переходится из игры в игру, как бы он себя не сдерживал, есть определённые нормы поведения. Понятно, что мы все эмоциональные. Один раз человек может выйти из себя, во второй раз тоже — всякое бывает, но когда это переходит уже в определённую систему, надо как-то построже.

— Ещё один важный момент в матче — Константин Тюкавин вышел на замену впервые после травмы. Как вам его игра?

— Видно, что он пока не находится в оптимальной форме. И с тем моментом, который у него был, наверное, это только объяснимо его первым матчем. Для него это волнение. Он сам признался, что для него это был достаточно эмоциональный выход. Первые шаги на футбольном поле. Дай бог, чтобы Тюкавин как можно быстрее набрал форму, именно в плане эмоциональных и игровых нюансов. Думаю, физически он готов, теперь нужно, чтобы игровой тонус быстрее к нему вернулся, и тогда «Динамо» только ещё больше приобретёт сил и уверенности в своей игре.

«Спартак» — «Динамо» globallookpress.com

— Ещё одна персоналия — нападающий «Спартака» Гарсия оформил дубль. Он ответил критикам, или это только ещё одна хорошая его игра, или нельзя сказать, что он провёл хорошую игру, только исходя из двух забитых мячей?

— Он действовал достаточно агрессивно. Помимо двух голов мог ещё забить в начале второго тайма. Для него как раз было очень важно забить первый мяч. А чтобы подтвердить те авансы, которые ему давали, он должен забивать и дальше стабильно. А не так, что в одном матче забил два, а потом опять пропал на пять матчей. Я даже не влезаю в его стоимость. Это уже больше хозяйственная часть. Мы говорим про спортивную составляющую. Если Гарсию берут с прицелом, что он должен быть главной ударной силой, наконечником, то в первую очередь его игру, наверное, будут оценивать по забитым мячам.

— Ещё важное. Ходят слухи, что Карпина могут уволить после ничьей со «Спартаком».

— Я таких слухов не слышал. Но, наверное, это было бы как-то нелогично. Если после восьмого тура менять тренера, тогда вообще не будет никакой стабильности, будет анархия. По крайней мере, до зимней паузы Карпин точно должен остаться работать в «Динамо», и уж после этого можно оценивать его, а не на короткой дистанции.

К Глушенкову в неудачах «Зенита» меньше всего претензий

— В другом матче «Балтика» сыграла вничью с «Зенитом» (0:0). Хозяева впечатлили, питерцы не потрясли. Что можете сказать об этой игре?

— Лично меня «Балтика» не впечатлила, потому что команда Талалаева показала с первого тура, что на каждую игру будет выходить как на финал. Насколько этого запала хватит, мы посмотрим. В первую очередь хочется отметить физическое состояние команды, им его удаётся держать на высоком уровне на протяжении восьми туров. Наверное, надо отдать должное тренерскому штабу, есть заряженность, самоотдача игроков на футбольном поле. Каждый игрок знает свою роль, как нужно действовать — отсюда и результат. Что касается «Зенита», то понятно, что от команды ждут побед, кто-то считает, что питерцы — главные претенденты на золотые медали. После прошлой неудачи, отсутствия чемпионства все ожидали, что они в этом сезоне не позволят себе таких осечек. Но, к сожалению, такие моменты продолжаются, это перешло с прошлого сезона. Что касается этого матча, то «Балтика» не заслуживала поражения и даже по совокупности моментов была ближе к победе.

— А в каких компонентах игры «Балтика» была сильнее «Зенита»?

— В первую очередь калининградцы не уступили питерцам именно физически, потому что на протяжении всей игры держали темп. Бросались в глаза давление и агрессия на всех участках поля, игровая дисциплина — каждый футболист дорабатывал до конца микроэпизоды. Именно в этих компонентах «Балтика» была чуть лучше питерцев. Понятно, что уровень мастерства у футболистов «Зенита» выше. Но за счёт самоотдачи, игровой дисциплины, физической готовности «Балтике» удалось нивелировать эту разницу в классе.

— В составе «Зенита» отсутствовали Вендел, Жерсон. А Энрике оказался на скамейке после матча сборной Бразилии. Повлияло ли отсутствие мощной бразильской диаспоры на «Зенит»?

— Наверное, повлияло. «Зенит» на сегодня зависим от этих легионеров, которые играют первую скрипку в команде. И опять же, если мы говорим про прошедший тур, то команды, у которых большая группа футболистов была задействована в своих сборных, из них практически никто не выиграл, они потеряли очки. За исключением «Краснодара», но у команды Мусаева тоже получилась непростая игра. Это говорит о том, что у других клубов, у той же «Балтики» было больше времени на восстановление и подготовку к конкретной игре. У того же «Зенита», когда футболисты прибыли в клуб накануне матча, были в неоптимальном физическом состоянии. Сама подготовка к матчу была достаточно укороченной, что может служить объяснением неудачи того же «Зенита».

— Что скажите об игре Глушенкова? Прибавляет?

— После определённого отрезка, когда он перестал попадать в стартовый состав, вышел на тот уровень, когда играет стабильно. Уверен, что Максим ещё может прибавить в игре, но ниже определённого уровня не опускается. На сегодня Глушенков является в «Зените» одним из лидеров, от него многое зависит в плане результата. Видно, что отрабатывает, мобильно держит этот уровень. Глушенков показал, как он может играть, когда находится в идеальных для себя кондициях, как это было в начале прошлого сезона, и определял результат «Зенита».

— Как вы и сказали, от него многое зависит в плане результата.

— Ему тяжело одному тащить такую команду, как «Зенит». Понятно, что и остальные должны соответствовать и помогать. На сегодня к Глушенкову меньше всего претензий в неудачах «Зенита».

— «Балтика» создала несколько голевых моментов благодаря аутам. Почему «Зенит» не смог это предотвратить?

— Опять же у «Зенита», возможно, не хватило времени более досконально подойти…Хотя я, думаю, навряд ли. Думаю, питерцы понимали, что Бивеев может очень далеко бросать мячи. Но вопрос в другом — футболисты «Зенита» проигрывали отскоки, подборы. Чуть-чуть удачи, точности, и результат мог быть совсем другим. Не могу сказать, что «Зенит» к этому не готовился, но в таких микроэпизодах «Балтика» выглядела предпочтительнее.

Пенальти на Севикяне? В наше время такое не считалось нарушением

— К матчу «Краснодар» — «Акрон» (2:1). Не показалось ли вам, что «Краснодар» мучился без Кордобы?

— Не могу так сказать. Кордоба — основой нападающий, и его явление на результат «Краснодара» очень высокий. Но «Краснодар» и «Акрон» — две чуть разные команды по уровню. И в этой игре команде Мусаева удалось победить соперника. Хотя было не всё так просто. При определённых моментах «Акрон» мог рассчитывать на более благополучный результат. Дзюба забил и ещё мог забить. Но «Краснодар» просто по тому, что выше уровнем, чем «Акрон», где-то на мастерстве добился победы.

— В этом матче можно отметить игру Кривцова, забил победный мяч. Он отлично заменил Кордобу. Согласны ли с этим?

— В этой игре он старался. И забил, и мог ещё забить, и проделал большой объём работы. Во втором тайме поменял даже позицию, опустился для себя на более привычное место на поле. Хорошо, когда есть футболист, о котором можно говорить как об универсальном игроке, который может закрыть несколько позиций. Но опять же с «Акроном» это прошло, а, например, следующая игра с «Зенитом».

— Почему «Краснодар» тяжело набирал обороты, что в начале первого тайма, что после перерыва?

— Опять же есть большая группа футболистов, у которой не было полноценной подготовки. И это могло повлиять, игрокам требовалось вернуться больше в плане психологии, переключиться со сборной на чемпионат. Для многих команд это всегда бывает проблемой, что случилось и в этом туре. Но «Краснодар» — та команда, которая может выигрывать игры на классе.

— Как вам игра Севикяна, который заработал 11-метровый?

— Его возможности для всех известны. Не сказать, что для «Акрона» это прям суперусиление. Но Севикян — качественный футболист, у него хороший удар, он играет на дриблинге, неплохо видит поле, читает игру. Что касается пенальти, то, на мой взгляд, это больше случайность, чем тот момент, когда он заставил... Это какие-то действительно случайные пенальти, когда защитник выпрыгивает, не видит, что сзади находится футболист соперника, идёт размах рук. Раньше у нас это не считалось нарушением. Никакого умысла в эпизоде с Севикяном не было. В наше время такое не считалось особым нарушением, даже штрафной бы не назначили и карточку бы не показали. В верховой борьбе часто бывает так, что попадаешь в область лица. Это всё объяснялось желанием побороться за мяч.

— Ещё в одном матче тура «Ростов» победил ЦСКА (1:0). Почему мы увидели таких слабых армейцев в этой игре?

— Не могу сказать, что ЦСКА был прям слабым. Армейцы играли в свой футбол, просто, наверное, повлиял первый гол. Отдали преимущество «Ростову», и хозяева стали больше закрываться и играть для себя в более свойственную игру — убегать в быстрые атаки. Ключевой момент — удаление Гаича. За такое надо удалять. Когда верховая борьба идёт в штрафной, игроки толкаются, есть умышленные и неумышленные действия футболиста. Оставшись в меньшинстве при счёте 0:1 для «Ростова» эта игра была вопросом жизни. Тоже неудачно начали чемпионат, и у донской команды была мотивация больше, чем у ЦСКА. Можно посмотреть, какая группа отсутствовала у армейцев. Всё это в совокупности привело к такому результату.

— Ошибка Акинфеева при забитом мяче привела к нервозности игроков ЦСКА?

— Вот такой нервозности я не заметил, особенно в первом тайме. Во второй половине встречи понятно, когда время уже начало уходить, нужно было предпринимать какие-то действия, чтобы вернуть положительный результат, тогда пошла какая-то нервозность. А когда армейцы остались вдевятером, все защитники сразу побежали забивать. Сзади сразу оголили зоны, «Ростов» за это мог наказать ещё более крупным счётом. Что касается ЦСКА, бывают такие дни, когда просто не пошла игра. Курьёзный гол, который никак не похож…Ошибка Игоря (Акинфеева). Вопрос в том, как ЦСКА среагирует на такое поражение, следующая игра станет показателем.

— По второму удалению тоже вопросов?

— Нет, конечно. Вторая жёлтая карточка, на ходу сбивают игрока, срыв атаки.

— Кто сейчас главные претенденты на то, чтобы выиграть в РПЛ и наоборот — вылететь?

— Если смотреть на турнирную таблицу, то понятно, что главный претендент — «Краснодар». Но мы, конечно, не сбрасываем со счётов ЦСКА, тот же «Зенит». Та же «Балтика», как тёмная лошадка, тоже может вмешаться. Что касается главного аутсайдера, то при взгляде на таблицу понятно, что это «Сочи». Дай бог, чтобы клуб выправил ситуацию. А так в группе команд, который могут оказаться в группе борьбы за выживание — это «Пари НН», «Акрон», «Оренбург» и «Динамо» Махачкала.

Календарь и таблица РПЛ

— А «Динамо» и «Спартак» в этом сезоне могут претендовать на чемпионство?

— Конечно, могут. Пока прошло восемь туров, больше половины чемпионата ещё играть. Эти команды однозначно ещё набирают свои очки, как только стабилизируется игра. Ещё не всё потеряно. Другой вопрос, что они слишком много потеряли очков, нужно наверстывать упущенное. Здесь многое будет зависеть от того же «Краснодара», насколько команда Мусаева продержит тот темп, который взяла. В прошлом сезоне на длинной дистанции она играла стабильнее всех остальных клубов.