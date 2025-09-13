ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Два дубля и удаление Станковича: «Динамо» и «Спартак» расписали боевую ничью в нервном дерби

    Обеим командам ещё слишком много надо исправлять

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Динамо Спартак
    Вся лентаСамое главное
    Игроки Динамо празднуют голДва дубля и удаление Станковича: «Динамо» и «Спартак» расписали боевую ничью в нервном дерби Рубен Аморим и Пеп ГвардиолаХудшее дерби Манчестера: почему от «Юнайтед» и «Сити» не стоит ждать шоу Эдуард СперцянСперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года
  • 21:49
    • «Краснодар» выиграл у «Акрона» и вернул себе лидерство в РПЛ
  • 23:55
    • «Атлетико» всухую обыграл «Вильярреал» в матче Примеры
  • 23:54
    • «Челси» и «Брентфорд» победителя не выявили
  • 23:47
    • «Наполи» обыграл в гостях «Фиорентину»
  • 21:33
    • Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Гамбург» в матче Бундеслиги
  • 21:25
    • «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ
  • 20:59
    • «Ювентус» вырвал победу у «Интера» в матче Серии А
    Все новости спорта
    Игроки Динамо празднуют гол
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки Динамо празднуют гол
    У дерби свой метроном: гул трибун, скрип шипов, короткий свисток — и дальше всё летит под откос. «Динамо» и «Спартак» выдали ничью из той породы матчей, где сюжет несётся быстрее здравого смысла: кровавые повязки, два дубля, перекладина, сгоревшие тормоза эмоций и красная карточка Деяну Станковичу за перепалку с арбитром. Валерий Карпин после финального свистка сказал ровно то, что витало в воздухе: «потеряли два очка». Красно-белые могли ответить тем же — концовка была за ними.
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Спартак 2:2
    Голы: 0:1 Леви Гарсия (19'), 1:1 Битело (26'), 2:1 Битело (45+3'), 2:2 Леви Гарсия (64')

    Старт — с хрустом. Уже на 7-й минуте новичок «Спартака» Александр Джику рассёк нос в столкновении с партнёром Кристофером Ву: центральные защитники знакомились в реальном времени. А «Динамо» первым должно было открывать счёт: быстрый розыгрыш стандарта, откат Глебова, пропуск Миранчука — и Фомин бьёт в штангу.

    Через несколько минут «Спартак» наказывает за невнимательность. Длинная передача Денисова в свободную зону, а дальше — неудачный вынос Бактиёра Зайнутдинова, играющего в центре обороны: и не выбил, и Лунёву не оставил. Ливай Гарсия рывком опережает всех и катит в пустые — 0:1.

    Ливай Гарсия
    https://t.me/fcsmtg

    И тут начинается драма Бителло. Бразилец за пару эпизодов до гола столкнулся с Денисовым — кровь, бинт, но без замены. На 26-й минуте «Динамо» зарабатывает штрафной слева. Макаров ложным разбегом замораживает стенку, Бителло навешивает так, что мяч ныряет в дальний угол — никто не дотягивается, Максименко лишь провожает взглядом. 1:1, и на табло — равенство, а в ритме матча — сумбур, хруст стыков и очень высокие обороты.

    Бителло празднует гол
    https://t.me/fcdynamo

    Под занавес тайма — спорный эпизод в центре: Маркиньос падает после контакта с Касересом, «Спартак» просит фол, Егоров показывает «играем». Через несколько секунд — хладнокровие и техника в двух касаниях: Миранчук поднимает мяч на ход Бителло, тот грудью укрощает передачу и внешней подрезает через Максименко. 2:1.

    Бителло
    https://t.me/fcdynamo

    На бровке в этот момент срывает предохранитель: Станкович взрывается, кричит, выходит за линию — и получает прямую красную. В протоколе — «нецензурные выражения в адрес судьи». Дерби входит в свою привычную пограничную температуру.

    Больше огня во втором тайме

    Перерыв остужает только трибуны. На 47-й минуте Гарсия, как будто обиженный собственным голевым долгом, вгрызается в пространство и заряжает в перекладину. «Динамо» на минуту теряет равновесие, но потом возвращает мяч и территорию. Толку — на раз: «Спартак» прижимается, но не беспомощен.

    Кульминация — на 63-й. После стандарта Лунёв кулаком выносит, но недалеко; вторая волна — навес Денисова на дальнюю, скидка Джику, рикошет от Осипенко и мгновенная реакция Гарсии в вратарской: тычок в угол, 2:2. Вратарь «Динамо» позже назовёт такие пропущенные «мусорными» — но в дерби нет времени для лишней эстетики.

    Ливай Гарсия празднует гол
    https://t.me/fcsmtg

    Карпин отвечает тем, чего ждали полгода: за 10 минут до конца вышел Константин Тюкавин — без пафоса, после «крестов», но с моментальным шансом. Быстрый розыгрыш стандарта, время на подготовку, удар — прямо в руки Максименко. «Не ждите вау сразу», скажет Константин после матча. Стадион всё равно аплодирует — за возвращение.

    Константин Тюкавин выходит на замену
    https://t.me/fcdynamo

    Финальная развязка — густая: обмен полумоментами, нерв, скамейки на пределе. На 90+5-й «Спартак» мог украсть победу: Солари бьёт в упор — Лунев спасает ничью и, по сути, весь собственный перфоманс.

    Послевкусие дерби

    «Динамо» сыграло матч, в котором видно потенциал (возвращение Тюкавина, голы и общее влияние Бителло, активность Миранчука), и одновременно — хронические слабости: дешёвые ошибки при первом и втором голах, расфокус в переходных фазах, нерв во вратарской. Показательно, как легко соперник добирался до «вторых мячей» у чужой штрафной.

    Константин Тюкавин и Бителло
    https://t.me/fcdynamo

    «Спартак» при Станковиче — по-прежнему команда эмоции. Дубль Гарсии — иллюстрация чистого инстинкта форварда и правильной агрессии. Но оборонительная тройка с двумя новичками — это лотерея: Джику и Ву прибавят по ходу осени, а пока — кровь, перевязки и недопонимание. И да, красная тренеру — не деталь фона, а реальный фактор: команде пришлось жить без своей главной батарейки сорок пять минут, что сделало их камбек вдвойне упрямым.

    Карпин резюмировал «минус два», Станкович, вероятно, получит дисквалификацию. А по качеству — редкий случай, когда обе стороны правы. «Динамо» было ближе к победе по моментам и контролю; «Спартак» — по характеру концовки и остроте в ключевые моменты. В таблице это не учитывается — там сухие 2:2, и обеим командам есть что подтягивать.

    Календарь и таблица РПЛ

    И главное: старейшее дерби снова напомнило, что «красиво» в таких играх редко совпадает с «правильно». Тут выигрывает тот, кто дольше удерживает голову холодной. В этот раз — никто не удержал до конца. Поэтому и ничья — честная.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры