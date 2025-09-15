Сергей Ташуев: Сейчас «Зенит» не та команда, которую стоит бояться

Экс-наставник «Краснодара», Анжи«, "Кубани", "Факела", "Ахмата" и других российских клубов Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским дал оценку всем восьми матчам. Но основное внимание уделили центральной встрече минувшего тура "Динамо" — "Спартак".

«Победы ни "Спартак", ни "Динамо" не заслужили»

— Разделяете восторги по поводу минувшего тура, после интереснейших матчей сборных и на фоне параллельно проходивших европейских чемпионатов?

— Нет, не разделяю. По ходу матча «Динамо» — «Спартак» (2:2) звонили друзья, которые были под впечатлением, под воздействием возгласов комментаторов. Говорю, стоп, ребята. Идет игра пятеро впереди, пятеро сзади — никакого баланса с обеих сторон. Такое пространство, которое получали команды, наверное, веселило болельщиков. Но сегодня так не играют. Всегда объясняю своим футболистам — мы должны ничего не дать команде напротив, но развернуться в полной мере сами. Стараться на ноль сзади и бороться за инициативу, компактно действовать во всех зонах, чтобы лишать пространства соперника. А когда и сам играешь, и даешь играть противнику — это уже футбол прошлого, что в московском дерби мы и увидели.

— Если непосредственно к развитию событий, почему преимущество постоянно переходило от одной команды к другой?

— Вот неслись шашки наголо, без оглядки на тылы, поэтому и игра шла туда-сюда. 2:2, все похлопали в ладоши, но футбол с точки зрения мастерства был невысокого качества. Огромное количество не вынужденных ошибок в простейших ситуациях. Лоскутный, как мы его называем, футбол. В тот же вечер видели матч «Ювентус» — «Интер», где забили еще больше. Но, как говорится, почувствуйте разницу.

— Оправдано было спартаковцам выпускать двух новых центрбеков с корабля на бал?

— Игра показала, что вряд ли. Убрал же он Ву после первого тайма.

— С Ливаем Гарсией, понятно, угадали. Но почему сразу не вышел Солари, хорошо сыгравший против «Сочи» и два в товарищеской встрече белорусам забивший?

— Вопрос. И замена Маркиньоса в перерыве на Рябчука мне абсолютно непонятна. Тот вроде бы сначала впереди начал играть больше, потом ближе к обороне. И вообще бразильца часто меняют, дергают без видимых причин. Вот эти спонтанные, нервные решения в очередной раз удивляют.

— Деян Станкович никогда не угомонится, так чтобы команда в критических ситуациях успокаивалась, а не наоборот?

— Как ни смешно это звучит в отношении опытного, поигравшего на высоком уровне человека, но пора взрослеть. В конкретном эпизоде перед вторым динамовским голом была обыкновенная борьба, чуть подтолкнули Маркиньоса, но судья имел полное право не свистнуть. В центре поля все это произошло, ничего особенного. И опять чуть ли не драка, очередное удаление — кому это на пользу на трибунах, на поле, на скамейке. На тебя смотрят дети, в конце концов! Ребенок придет и скажет в своей команде: «Смотрите, как ведет себя Станкович. Может, и нашему тренеру так надо? ». Дурной пример для юных футболистов всегда заразителен.

— Я порой понимаю российских тренеров, которые могут выплеснуть эмоции, но иностранцы презревшие еврокубки ради денег, разве имеют на такое право?

— Человек понимает, куда попал, что имеет, и не особенно переживает о том, как это выглядит со стороны. Чувствует абсолютную безнаказанность. Очередное подтверждение тому, что сами себя не уважаем, если терпим такое. И это главная на сегодня проблема нашего футбольного пространства.

«Спартак» — «Динамо» globallookpress.com

— Валерий Карпин так нервничает, что целует четки. Не теряет ли на глазах уверенность в себе?

— Есть проблемы в плане результата, поэтому нервничает. В таких ситуациях лучше ничего на людях не показывать, а зайти одному в свою комнату и дать волю эмоциям. А в работе только спокойствие и хладнокровие, чтобы команда понимала, чего ты хочешь. И требования к футболистам, только не по ходу игры, а в тренировочном процессе, у Валерия Георгиевича должны быть более жесткими. То же самое касается критериев приглашения в сборную, без эйфории от крупных побед в контрольных матчах. Все это оборачивается понижением класса игроков.

— Зачем он поставил Бахтиера Зайнутдинова в центр обороны?

— Непонятное решение. Не знаем, насколько был готов Фернандес. Почему не вышел после такой ошибки и уж тем более когда «Динамо» повело в счете.

— Что с Максимом Осипенко, который чудовищно слаб позиционно?

— Да он вечно так играл, с мыслями об атаке. А в плане обороны проблемы огромные. С «Ахматом» всегда строили игру против «Ростова» через прессинг на Осипенко, не давали ему думать. В прошлом году забили второй гол как раз после его «обреза», проведя быструю контратаку, и победили в Ростове — 3:2. В субботу же мы видели, что и с передачами за спину вообще не справляется.

— Что будет без Бителло трудно представить?

— На сегодня не просто ключевой игрок в созидании, но и лидер, поскольку тройка центральных полузащитников (Глебов, Фомин, Миранчук) на тройку и играет.

«Спартак» — «Динамо» globallookpress.com

— Нереализованный Солари на последней секунде момент иного рода, чем шанс Константина Тюкавина?

— Конечно. Такая травма, что сразу уверенности не обрести, поскольку невозможно набрать форму сиюминутно. И конкуренция еще появится нескоро. Хотя она очень важна, поскольку Сергеев потерялся. Издержки того, что уровень подготовленности Ивана, степень взаимодействия с командой, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

— Кто-то заслужил 3 очка?

— Нет, никто не заслужил.

«Ситуативно "Балтика" могла и выиграть»

— Ни одного момента и первый простенький удар в створ лишь на 59-й минуте матча в Калининграде (0:0) — не слишком даже для нынешнего «Зенита»?

— Для специалистов характер игры в этом матче был прогнозируемым. Что Талалаев жаловался на срыв контрольного матча с каким-то клубом Медиалиги, это на публику. Из команды в сборные мало кто уезжал, качественно поработали в перерыве, подтянули какие-то индивидуальные действия. Задуманное реализовали практически в полной мере — «перекусывали» «Зенит», прессинговали достаточно много. То есть , стилистика осталась та же. А впереди все достаточно просто — доставка, борьба, вторые мячи. Питерцы же просто приняли бой, правила игры, навязанные хозяевами. Мол сыграем так же — будем бодаться, сражаться за подборы, а там на мастерстве что-то придумаем.

К сожалению, для «Зенита» это уже вошло в правило, даже стало некой системой. Раньше-то всегда играли исключительно от себя — красиво, эффектно и при этом эффективно. Взаимодействие футболистов, конечно, было на ином уровне. А вчера опять только фланг, забегание, подача. Взять Мостового, у него зона инсайда, а он бежит к лицевой линии без шанса ворваться в штрафную площадь. Глушенков еще пытался куда-то мяч протащить, сыграть нестандартно, но партнеры его не понимали. Не та команда, которую стоит бояться.

— Лусиано и Кассьерра вышли в старте вместо Луиса Энрике и Александра Соболева. Так и будет бесконечная ротация в линии атаки?

— Пока не найдут оптимального сочетания, если это в принципе возможно.

— Дальше — больше: в перерыве два номинальных защитника вместо двух нападающих. Чего хотел Сергей Семак?

— Не знаю. Горшков вышел в опорную зону, и игра вообще потерялась. Болтался ни туда, ни сюда.

— «Балтика» с успехом поборолась за инициативу. Не наиграла на победу с учетом двух отличных моментов?

— Да, пару раз могли забить. Надо отдать должное Андрею — команда понимает, во что играет. Подобрал коллектив, который за каждый метр поля будет умирать. Нет футболистов, которые позволят себе играть в «белых перчатках». Если вдруг такой появится, сразу разорвут глотку. Агрессивный, контактный прессинг сам всегда прививаю своим командам. Заслуженное очко, хотя ситуативно могли и выиграть.

Балтика — Зенит «Зенит»

— «Краснодар» все же дожал «Акрон» (2:1). Но без Джона Кордобы совсем ведь не та конкретика в атаке?

— Проблема для хозяев была не в нем. А в том, что «Акрон» сыграл в футбол не совсем ему свойственный — пытались высоко прессинговать и при этом хорошо отходили за линию мяча. Обычно группа атаки зависала вверху, а в этом матче они были более целостными, сбалансированными. Понимали, что если «Краснодар» получит пространство, то быстрые Са и Перрен, включающийся Сперцян, тут же этим воспользуются. Надо сказать, ход себя оправдал. Да, проиграли, но могли устоять.

— При этом мало играющего, но постоянно забивающего Никиту Кривцова все же должны похвалить?

— Похвалить-то, может, и должны. Но непонятно, почему «Краснодар» не взял номинального нападающего. Кривцову поручили новую работу, он ее выполнил. Но каждый раз такой фокус не пройдет. В остальных линиях чемпион лучше укомплектован, чем в прошлом сезоне, поэтому додавил. Вернется Черников после травмы, с Бачи в лучшей — соперникам будет очень трудно. Главное, получили опыт заработка очков при любом футболе, даже когда не идет игра, и надо просто отработать на поле. Вот в субботу был тяжелейший для «Реала» матч в Сан-Себастьяне, но они свое дело сделали. Психология сильного.

«Челестини чуть поспешил с заменами»

— «Ростов» с большим настроем вышел на матч против ЦСКА (1:0)?

— Нет. Не хозяева матч выиграли, а гости проиграли. Момент с голом Игорю и, конечно, красная карточка Гаичу. Да, тебя игрок придерживал сзади, но зачем бить — ты же знаешь, что сегодня VAR есть. Как-то надо себя в руках держать футболистам, думать головой. Как говорил Лобановский, самое главное качество футболиста — интеллект. А тут элементарная халатность, и команда проиграла.

— В чем природа ошибки Игоря Акинфеева?

— Она не свойственна ему, поскольку он всегда дает длинную передачу с доставкой и подбором. А тут два раза подряд ближнему в одном эпизоде, когда видно, что уже накрывают. Что это было? Возможно, тренерские наставления.

— Кирилл Глебов настолько значимая фигура, что потерялась вся полузащита ЦСКА?

— Я бы сказал, что Челестини чуть поспешил с заменами, когда пустил центральных защитников в атаку. И пошел на вал, а «Ростов» даже в большинстве позволял играть. Индивидуальные качества и стандарты могли спасти. В этом плане ошибся, занервничал. Слишком много дифирамбов, как же проиграем.

— Для «Локомотива» в Грозном (1:1) — один из худших матчей?

— Москвичи вышли чуть зажатыми. Молодые ребята, на которых выпала большая нагрузка. Не в плане физической готовности, а по части психологии. Но не будем их строго судить. Не самый шикарный состав — в основном наши играют мальчишки. Надо беречь их от неправильных эмоций. Поддерживать, как можно больше, чтобы держали удар.

— Есть тенденция после перерыва на сборные?

— Не только для них. Неважные матчи сейчас были у «Спартака», «Динамо», ЦСКА. Все-таки для тех, где много сборников, матчи после паузы проходят тяжеловато. Это объективная причина, поскольку идет большой выхлоп эмоций, меняются игровые, тренировочные нагрузки.

— Казалось совсем потерялся Алексей Батраков, и тут гол...

— Надо отдать ему должное, нашел эпизод и реализовал, что умеет делать за счет хорошей точности удара. Думаю, немножко отойдут, хотя потеря Самошникова и временная Пиняева — это очень серьезно. Но пора выигрывать, поскольку за ничьи дают только очко.

— На что сетовать Станиславу Черчесову, или после 9 лет поражений в Грозном (при двух ничьих) от «Локо» результат нормальный?

— Думаю, «Ахмату» не хватает еще одного центрального хавбека. А так, в субботу наконец разыгрался Лечи. Хотя в предыдущем матче с «Ростовом» не показал ни одного дриблинга. Я в первый свой приход в «Ахмат», когда заняли 5-е место, всегда требовал от него обыгрывать. И вот сейчас он все время брал игру на себя, просто затерзал «Локомотив», как в лучшие времена. Поэтому могли выжать большее, чем очко.

— Сильно поменялась команда по сравнению с вашим недавним периодом работы в Грозном?

— «Ахмат» для меня, понятно, особая история. Да, очень сильно поменялась. К сожалению, я прошел авгиевы конюшни, разгребал тяжелое наследство, вытащил команду с 15-го места. Сказали будет усиление, и ни одного нового футболиста. Но тогда у нас толком не было хозяина, были предоставлены сами себе. Вот сейчас президент клуба (Якуб Закриев — прим. ред.) полностью и целенаправленно погружен в его проблемы. Сегодня у Саламыча наполнение состава очень хорошее, достаточный выбор футболистов. Сейчас вот еще двоих купили, африканских нападающего и опорника, которые пока не играют. Есть отличные условия для работы — великолепный новый тренажерный зал, поле поменяли. Я не жалуюсь и не завидую, а просто констатирую факт.

«"Оренбург" — команда субтильная»

— Встреча «Парии НН» с «Оренбургом» (3:1) походила на сечу за 9 аж очков по словам тренеров?

— «Оренбург» хвалят за какой-то футбол, но я не вижу там высокого уровня организации игры. Да, стараются играть, где-то контролируют мяч. Но команда субтильная. Тому же «Ахмату» против восьмерых дома едва не проиграли. Сейчас тоже два мяча с легкостью сами себе организовали. Поэтому никакой особой сечи не было.

— Ключевой момент — возвращение Хуана Боселли?

— Ему только дай пространство. Очень хороший футболист, которого наконец правильно стал использовать Шпилевский. Он его ставил в оттяжке, как центрального хавбека какого-то. А сейчас отдал пространство в атаке. В этой ситуации он как рыба в воде — включается вперед в острую фазу и отскакивает назад. Вообще у «Пари НН» из команд второй восьмерки одна из лучших атакующих троек — Лисовой слева, справа Олусегун и в центре Боселли. Быстрые, креативные ребята, обыгрывать могут.

— Игорь Осинькин мог что-то на опыте противопоставить бывшей команде, дабы «Крылья» не забили сочинцам решающие мячи в концовке (2:0)?

— У Игоря в Сочи ситуация достаточно непростая. Хотя матч они начали неплохо и владели преимуществом. Но большая разница в скамейке. У Самары с нее выходит, скажем, Ваня Олейников, и решает игру. Вообще в «Крыльях» два состава — все поигравшие, известные. Особенно выделил бы Рассказова, который уже не мальчик и прекрасно держит всю бровку.

— Какая необходимость после сборных ставить матч «Рубин» — «Махачкала» (1:0) на пятницу?

— Это я не знаю, но Рашиду после победы сетовать не стоит. Здесь все просто было — поставленная контратакующая игра «Рубина» и отсутствие у Махачкалы понимания, как действовать в позиционном нападении. Казанцы во втором тайме ушли в низкий блок, защищая свои ворота максимум в метрах 40. И гости не смогли его расшатать, поймать отскоки, а попали в ловушки.

— Опять какие-то странные пенальти в этом туре. Со всеми согласны?

— Не стану разбирать каждый, но когда отматывают на заигранный уже как полторы минуты момент, это никуда не годится. Самое смешное, что в первой лиге, где VAR нет, судьи работают более уверенно и профессионально. Засчитал — все. Там поэтому и футбол получается более искренним.