2-й тайм Аталанта — ЛеччеОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Финальный аккорд. ЦСКА завершил трансферную кампанию, подписав Энрике Кармо

    Очередной талант из «Сан-Паулу» оказался в расположении «армейцев»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России Латинская Америка Бавария Тоттенхэм Шахтер Донецк Сборная Бразилии Сборная Испании Футбол Испании Сборная Турции Футбол Турции Сборная Уэльса Трансферы
    Вся лентаСамое главное
    Марио Пашалич«Аталанта» — «Лечче»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А Харви Эллиот «Бёрнли» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ Энрике КармоФинальный аккорд. ЦСКА завершил трансферную кампанию, подписав Энрике Кармо
  • 15:54
    • Глушенков и Кассьера в стартовом составе «Зенита» на матч против «Балтики»
  • 16:40
    • Источник: Российский голкипер Федотов обменян из «Филадельфии» в «Коламбус»
  • 16:35
    • «Локомотив» уступил «Нефтехимику» в овертайме
  • 16:28
    • «Крылья Советов» уверенно обыграли «Сочи» в матче РПЛ
  • 15:36
    • «Торино» смог вырвать победу в матче против «Ромы»
  • 14:22
    • Источник: Пиняев мог перейти в «Наполи», но «Локомотив» отказал в трансфере
  • 14:12
    • Россиянка Корнеева выиграла турнир в категории ITF W50 в Эворе
    Все новости спорта
    Энрике Кармо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энрике Кармо
    Наиболее активным игроком на летнем трансферном рынке РПЛ оказался московский ЦСКА, усилившийся сразу восьмью новобранцами. Особое внимание скауты столичного клуба уделили выходцам академии бразильского «Сан-Паулу», подписав вслед за Матеусом Алвесом правого вингера Энрике Кармо.

    Под крылом Доривала Жуниора

    Энрике Фабиано до Кармо родился 9 ноября 2006 года в бразильском Жоинвили, входящем в штат Санта-Катарина. Футбольное образование он начал получать в «Котии» — академии именитого «Сан-Паулу», ряды которой пополнил в семилетнем возрасте.

    Насыщенным для игрока выдался 2022, когда в апреле главный тренер сборной Бразилии U-16 Дуду Патетучи вызвал его на череду товарищеских поединков против Уэльса, Испании и Турции. Счет голам за молодежку «селесао» Кармо открыл во встрече с последними, сместившись с правого фланга и распечатав владения Онуралпа Чевиккана ударом левой ногой.

  • Хроники квалификации ЧМ-2026: последний танец Месси и Роналду, прогресс США и сенсация в Африке
  • Матчи сборных снова подарили немало поводов для разговоров
  • 11/09/2025

    • К тому же, в декабре 2022 Энрике подписал первый профессиональный контракт с «Сан-Паулу» сроком на три года. В рядах «триколор» очень ценили своего воспитанника, возлагая на него большие надежды, и установили солидную сумму отступных в размере 50 млн евро.

    Пройдя отбор в команду U-17, Кармо в 2023 по просьбе главного наставника Доривала Жуниора получил перевод во взрослую обойму, однако дальше тренировок с более опытными коллегами по цеху дело не дошло. При этом Энрике привлек внимание клубов на просторах Европы, в частности, мюнхенская «Бавария» даже отправляла скаутов в Бразилию для наблюдения за его выступлениями.

    Энрике Кармо
    itatiaia.com.br

    Заявить о себе Кармо помогла Копинья 2024 (Кубок Сан-Паулу по футболу среди юниоров), где уже в дебютном матче с «Порто-Витория» он отличился одним голом и одной результативной передачей. Всего на турнире Энрике появился в пяти поединках, сойдя с дистанции в 1/8 финала от «Гремио Новуризонтино».

    Минимальный опыт, но многообещающий талант

    Первый выход в футболке взрослого «Сан-Паулу» на полях Серии А состоялся 26 августа 2024, когда во главе «триколор» находился Луис Субельдия. Аргентинский специалист выпустил Кармо на правый край атаки под занавес встречи с «Викторией», но затем снова задвинул его в глубокий запас.

    Кампанию 2025 ему немногим испортила травма лодыжки, из-за которой Энрике провел в лазарете «Сан-Паулу» почти два с половиной месяца. В силу слишком юного возраста его продолжали игнорировать в главной команде, поэтому большую часть сезона он выступал за обойму U-20.

  • Билет на мундиаль. Кто из южноамериканцев сменил клуб ради ЧМ‑2026?
  • Все больше футболистов выбирают новые команды в погоне за местом в сборной
  • 04/09/2025

    • С третьего тура молодежного чемпионата Бразилии Кармо прописался в основном составе «триколор», но далее, как уже говорили выше, вмешалось полученное повреждение, выбившее его из колеи. Ударным для него выдался финиш первенства, в котором вингер отметился автографами в воротах «Крузейро» и «Америки Минейро».

    Помимо игр за команду U-20, Энрике записал себе в актив три выхода в рамках Серии А — особенно запоминающимся получился матч 20-го тура против «Спорт Ресифи», где он ассистировал экс-игроку «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Лукасу Моуре.

    В структуре «Сан-Паулу» Кармо получил базовые навыки атакующего игрока, включая дриблинг, неплохое видение поля и умение анализировать ситуацию. Энрике выделяется тем, что, обойдя оппонента, не старается закопаться у лицевой линии, а пытается сходу обострить ситуацию либо за счет смещения с последующим ударом, либо с помощью прострела/навеса в штрафную площадь.

    Энрике Кармо

    К тому же, 18-летний вингер не боится черновой работы и при потере мяча активно включается в командный прессинг, не стесняясь возвращаться на собственную половину поля. За непродолжительную карьеру Кармо запомнился качественным исполнением стандартных положений — к слову, голевую передачу на Моуру он оформил именно с углового удара.

    Летом пороги «Сан-Паулу» обивали представители ПСВ и «Шахтера», славящегося своей латиноамериканской диаспорой, однако оба клуба так и не достигли договоренности по Энрике.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    «Армейцы» за лето дважды вошли в одну реку

    Победителем из гонки за Кармо вышел ЦСКА, за которого, по данным портала Тransfermarkt, заплатили 5,1 млн евро — в июле аналогичная сумма отправилась на счет «Сан-Паулу» за Матеуса Алвеса. Энрике отметил, что на при переезде в Российскую Премьер-лигу советовался с экс-партнером по молодежке «триколор», который отзывался о клубе и Москве только в позитивном ключе.

  • Мы большие друзья с Матеусом Алвесом, мы играли вместе. И я счастлив снова играть рядом с ним. Матеус очень хорошо отзывался о клубе, городе. И я благодарен ему за помощь. О ЦСКА он говорил только хорошее. Хочу выйти на поле как можно скорее, завоевывать титулы с командой и радовать болельщиков.
  • Энрике Кармо

    • Бразильский полузащитник подписал трудовое соглашение с «красно-синими» до конца сезона 2029/2030 и будет выступать под 37-м номером.

    ЦСКА до закрытия трансферного окна планировал укрепить левый фланг атаки, заполучив Кевина Сенона из «Боки Хуниорс», вот только переговоры не увенчались успехом, и «армейцы» быстро переключились на жемчужину из «Сан-Паулу».

  • Не Алёша, но богатырь. Кто такой Матия Попович, сменивший «Наполи» на ЦСКА?
  • А когда-то мог стать игроком «Баварии» или «Манчестер Сити»
  • Сегодня

    • Возможно, к трансферу Кармо столичный клуб подтолкнула травма одного из лидеров команды Кирилла Глебова, получившего повреждение мышц бедра во встрече сборной России с Иорданией. Помимо 19-летнего россиянина за место в старте Энрике придется конкурировать с Данилом Круговым и Даниэлем Руисом, которые способны сыграть на обеих флангах атаки ЦСКА.

    Тем не менее, если Кармо адаптируется к реалиям чемпионата России столь быстро, как Алвес, то в тактических построениях Фабио Челестини для него, думаем, найдется применение.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Амур — Шанхай Дрэгонс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Чайка
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры