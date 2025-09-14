Не Алёша, но богатырь. Кто такой Матия Попович, сменивший «Наполи» на ЦСКА?

Московский ЦСКА 11 сентября закрыл для себя летнее трансферное окно 2025 года заключением контрактов с тремя молодыми футболистами. Одним из них стал Матия Попович. О том, кто это, на каких условиях его подписали и чем он может помочь «армейцам» — в материале LiveSport.Ru.

Как ЦСКА подписал игрока «Наполи» бесплатно?

ЦСКА под самым окончанием регистрационного периода оформил, возможно, самый неожиданный трансфер этого окна. Москвичам удалось бесплатно заполучить молодого игрока итальянского «Наполи», который котируется как один из самых талантливых и перспективных футболистов своего возраста.

С «армейским» клубом контракт на срок до лета 2028 года подписал 19-летний сербский полузащитник Матия Попович. По информации СМИ, футболист перешёл в ЦСКА в статусе свободного агента, но у неаполитанцев сохранились права на получение, во-первых, 10 процентов от суммы последующей перепродажи игрока, и во-вторых, 500 тысяч евро при условии участия серба в 10 матчах РПЛ и Кубка России.

Я сделал выбор в пользу ЦСКА, потому что ЦСКА и «Партизан» — братские клубы, а для меня это автоматически означает, что ЦСКА — самый великий и главный клуб в России. Уверен, что Милан Гайич поможет мне с адаптацией на первом этапе. Хотел бы оставить в ЦСКА такой же большой след, который оставляли до меня здесь другие игроки из Сербии. Матия Попович

Попович выбрал для выступления за красно-синих 20-й игровой номер. А так как дедушка Матии родился в СССР, футболист, как пишут инсайдеры, в будущем готов взять гражданство России.

Талант — огромный, но отец — «молодец»

Матия Попович родился 8 января 2006 года в немецком городке Альтэттинге, расположенном в земле Бавария, но вырос в Сербии. В юношеском возрасте сначала выступал за «Воеводину», с 2019 года — за фарм-клуб «Партизана» «Телеоптик», а в конце 2021 года стал полноценным игроком знаменитой команды из Белграда.

Матия Попович globallookpress.com

В сезоне-2022/23 Попович, выступая в категории U17, стал одним из лучших игроков «Партизана» (забил 20 голов и отдал 5 голевых передач в 24 матчах Юношеской лиги Сербии). Чёрно-белые только по разнице забитых и пропущенных мячей уступили чемпионский титул принципиальным соперникам из «Црвены Звезды».

Свою уверенную игру Матия перенёс на выступления в составе сборной Сербии на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет 2023 года. На том турнире его 3 ассиста помогли национальной команде на групповом этапе опередить Италию и выйти в четвертьфинал.

Однако после того Евро Попович на полгода остался без футбола. «Партизан» перед тем, как перевести полузащитника в основную команду, хотел перезаключить с ним контракт, срок которого истекал 31 декабря 2023 года. Но отец футболиста, понимая, что его сыном заинтересуются крупные европейские клубы, выдвинул неприемлемые для бело-чёрных требования — получить 50% от суммы следующего трансфера. «Партизан» на это не пошёл и исключил Поповича из состава.

Парень должен был самостоятельно поддерживать свою физическую форму. Однако это не помешало престижной английской газете The Guardian в октябре 2023 года включить сербского футболиста в список лучших игроков 2006 года рождения. Поэтому неудивительно, что уже вскоре он привлек внимание топ-клубов Европы — «Барселоны», «Реала», «Боруссии» Дортмунд.

Период в «Наполи»: если бы не Конте…

Став в январе 2024 года свободным агентом, Матия получил предложения от 3 клубов: «Баварии», «Милана» и «Наполи». Первоначально, борьбу за полузащитника выиграли «россонери», но и здесь возникли разногласия, связанные с представителями футболиста и агентской комиссией — сделка сорвалась.

Так контракт с Поповичем подписал «Наполи», где были уверены, что серб повторит путь Кварацхелии, который превратился из неизвестного игрока в одного из сильнейших футболистов в Европе. В то же время у неаполитанцев уже были заняты все три места для игроков не из стран Евросоюза, поэтому клуб договорился с «Монцей»: «брианцоли» заключили с игроком соглашение на полгода. За это время Матия адаптировался к Италии и языку, но сыграл всего 5 матчей молодёжного чемпионата Италии, так и не дебютировав официально.

Летом 2024 года Попович всё же стал игроком «Наполи», принял участие в предсезонке команды, но не привлёк внимания главного тренера Антонио Конте. Поэтому футболист весь сезон снова провёл в первенстве молодёжных команд, что не стало помехой для регулярных вызовов в сборную Сербии U19 (10 матчей, 2+2).

Антонио Конте globallookpress.com

У Матии отличные игры чередовались с играми, которые далеко не оправдали ожиданий. Как итог, за 25 матчей было забито 10 голов и отдано 4 передачи. Но Конте так и не нашёл Поповичу место в своих тренерских планах. «Наполи» и игрок приняли решение расстаться.

После открытия трансферного окна пошли разговоры об обоюдном желании Поповича и «Партизана» воссоединиться спустя полтора года после расставания. Вроде как в середине июля все условия перехода были согласованы, полузащитник даже некоторое время находился в Белграде в ожидании окончательного оформления трансфера и подписания 5-летнего контракта.

Однако в историю опять вмешался отец, который привёл нового агента Матии. Тогда возникла путаница — сразу несколько человек утверждали, что они представляют Поповича, и каждый из них требовал свою долю агентской комиссии. В общем, с возвращением на родину не срослось, и ситуацией воспользовались в ЦСКА. Хотя вариант аренды в Белград исключать нельзя.

Футбольный портрет Матии Поповича

Матия Попович относится к редкому типу игроков. Это универсальный футболист, который способен легко адаптироваться к любой атакующей роли (может сыграть и форварда, и вингера, и атакующего хавбека). Но более всего ему подходит игра под нападающим, где он, как правило, приносит максимальную пользу.

Матия Попович globallookpress.com

Для своей позиции Матия имеет необычно высокий рост (195 см), который, тем не менее, не мешает развивать высокую скорость и владеть феноменальной техникой. Серб, как правило, мастерски ведёт мяч, успешно идёт в дриблинг, способен точно сыграть в одно касание. Но играя на молодежном уровне, он зачастую позволяет себе зрелищные, но нерациональные розыгрыши, которые для взрослого уровня однозначно были бы напрасными.

Я люблю играть как сзади нападающего, так и сбоку. Я думаю, что в современном футболе неизбежно, что вы сможете играть на нескольких позициях. Посмотрим, какое амплуа станет для меня полностью профильным, но самое главное, чтобы я наслаждался игрой. Матия Попович — о любимой позиции на поле

Атлетизм позволяет Поповичу физически выдерживать давление соперников и идти в прессинг. Более того, пользуясь своими габаритами, он может как создавать голевые моменты, так и реализовывать их. В то же время Матия не раз показывал, что является очень изобретательным игроком, который умеет открываться для партнеров и делать передачи.

У него сильная правая нога, но без особых затруднений может использовать и левую. Как это ни парадоксально, наименее примечательными навыками сербского футболиста являются завершение ударов (несмотря на множество забитых мячей) и игра головой, в которой он часто добивается успеха скорее за счет своих габаритов, чем техники.

Таким образом, Попович — очень разносторонний игрок: он может играть практически любую атакующую роль. Судьба в играх на взрослом уровне будет во многом зависеть от его силы воли и характера, которые всегда имеют решающее значение в этом возрасте.